Lituanie : Kaunas va bénéficier d’un système de chauffage moderne et plus écologique grâce à un prêt de 35 millions d’euros de la BEI

Kauno Energija

Modernisation du réseau de chauffage et de distribution à Kaunas, en Lituanie, afin d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables pour la production de chaleur et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’investissement dans la deuxième ville de Lituanie par sa taille permettra à l’économie nationale de se distancier plus rapidement des combustibles fossiles et contribuera à stimuler la cohésion régionale.

Le prêt de la BEI sera couvert par une garantie au titre du programme InvestEU de la Commission européenne.

Kauno Energija, l’entreprise locale de services publics de Kaunas en Lituanie, va moderniser et étendre son réseau de chauffage urbain et de distribution d’eau chaude grâce à un concours de 35 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le prêt de la BEI destiné à financer des améliorations énergétiques à Kaunas, la deuxième ville de Lituanie située dans le centre du pays, bénéficiera d’une garantie au titre du programme InvestEU de la Commission européenne.

Le projet porte sur la remise en état et l’extension du réseau de canalisations local, l’installation de réservoirs de stockage de la chaleur et l’intégration de sources d’énergie renouvelables telles que la biomasse pour la production de chaleur et d’eau chaude, et l’énergie solaire pour la production d’électricité. Il permettra d’améliorer la consommation d’énergie, d’élargir le bouquet énergétique et de réduire la dépendance à l’égard du gaz naturel importé, accélérant ainsi la transformation de la Lituanie et de l’Union européenne en une économie neutre en carbone.

Environ 400 000 personnes vivant à Kaunas, dans sa région et à Jurbarkas devraient bénéficier du projet, ainsi que des milliers de petites et moyennes entreprises locales.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ce projet est une très bonne nouvelle pour Kaunas, pour la Lituanie et pour l’UE. Kaunas verra son niveau de vie s’améliorer grâce à un réseau de chauffage urbain efficace, fiable et plus durable. Les opérations de ce type constituent également des étapes importantes vers une Union européenne indépendante sur le plan énergétique. »

Tomas Garasimavičius, directeur général d’AB Kauno Energija : « L’accord de prêt signé avec la BEI constitue un vote de confiance et reflète une stratégie d’investissement cohérente dans le développement de l’entreprise. Cette deuxième vague d’investissements nous permettra de mener à bien la mise en œuvre d’innovations technologiques majeures et de réaliser les objectifs stratégiques de la ville en matière de gestion des changements climatiques. Les aménagements visés contribueront à un renouvellement technologique majeur de l’entreprise, garantissant une production et une fourniture de chaleur fiables, durables et efficaces. »

Vers une Union européenne indépendante sur le plan énergétique

L’investissement de la BEI à Kaunas renforcera l’indépendance du secteur énergétique de l’UE et favorisera la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union de l’énergie, l’une des grandes priorités du programme InvestEU de la Commission européenne dont les garanties permettent à la BEI d’investir davantage dans des projets sur l’ensemble du continent.

Le projet de Kaunas concourra également à la concrétisation des objectifs nationaux de la Lituanie en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’à la mise en œuvre du plan REPowerEU.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos de Kauno Energija

Fondée en 1963, AB Kauno Energija est la deuxième entreprise de production et de fourniture de chauffage urbain en Lituanie, par le nombre de clients, la quantité de chaleur fournie et le chiffre d’affaires. L’entreprise est l’opérateur d’un réseau de chauffage urbain qui dessert plus de 124 000 clients dans la ville de Kaunas et sa région et à Jurbarkas.

AB Kauno Energija détient environ 20 % du marché lituanien de la fourniture de chauffage urbain. L’entreprise dispose d’une capacité totale de production d’électricité de 590 MWh et exploite un réseau de canalisations de chauffage s’étendant sur plus de 450 km. Employant quelque 350 personnes, elle est engagée dans la fourniture de solutions énergétiques efficaces et durables.

Conformément à la stratégie énergétique nationale de la Lituanie, AB Kauno Energija entend produire de la chaleur sans CO 2 d’ici 2050. L’entreprise met activement en œuvre des technologies innovantes à faibles émissions et adopte des mesures préventives pour réduire son impact sur l’environnement.

Parmi les actionnaires de la société figurent la municipalité de Kaunas (92,84 %), les autorités régionales de Kaunas (3,75 %), les autorités régionales de Jurbarkas (1,74 %) et d’autres petits porteurs (1,67 %).