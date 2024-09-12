Afrique du Sud : la BEI et FirstRand Bank dynamisent les investissements dans les énergies renouvelables grâce à une initiative de 400 millions d’euros (7,9 milliards de rands)

Shutterstock

Les installations solaires et éoliennes qui bénéficieront des financements renforceront la fiabilité de l’approvisionnement en énergie propre et bon marché.

L’initiative contribuera également à la création d’emplois pendant la construction et l’exploitation des sites produisant des énergies renouvelables.

Les fonds investis permettront d’accroître la production d’énergie par le secteur privé, tout en réduisant les émissions de carbone.

Plusieurs projets favorisant les énergies renouvelables mis en œuvre par des producteurs d’électricité indépendants en Afrique du Sud vont recevoir un appui de 400 millions d’euros (7,9 milliards de rands), à la suite de l’annonce faite aujourd’hui d’une initiative conjointe de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de FirstRand Bank Ltd. Un prêt de 200 millions d’euros (3,9 milliards de rands) de la BEI sera assorti d’un financement du même montant de FirstRand Bank en faveur des énergies renouvelables, en particulier de projets relatifs au solaire photovoltaïque et à l’éolien, ainsi qu’à l’efficacité énergétique. Ces investissements auront pour objectif d’accroître l’offre d’une énergie fiable, abordable, propre et durable dans le pays, ce qui permettra de réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.

Cette initiative de financement s’inscrit dans le cadre de Global Gateway, la stratégie d’investissement extérieure de l’UE ciblant les infrastructures propres et durables, et complète le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) qui vise à soutenir les efforts de décarbonation de l’Afrique du Sud et à favoriser l’émergence de nouvelles possibilités au sein de la nouvelle économie verte.

Enregistrant une moyenne de 2 500 heures d’ensoleillement par an, l’Afrique du Sud est l’un des trois meilleurs endroits au monde pour la production d’énergie solaire photovoltaïque. Toutefois, jusqu’à présent, les investissements n’ont pas été à la hauteur du potentiel du pays. Le soutien apporté aux investissements du secteur privé visant à diversifier le bouquet énergétique de l’Afrique du Sud permettra d’améliorer la sécurité énergétique, de réduire les coupures d’électricité et de lutter contre les changements climatiques.

Bhulesh Singh, trésorier du groupe FirstRand : « L’approche de notre banque, qui vise à aider ses clients à passer aux énergies renouvelables et à renforcer leur résilience face aux changements climatiques, étayent les efforts déployés par l’Afrique du Sud pour relever les défis climatiques et énergétiques auxquels elle fait face. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, la BEI est déterminée à travailler avec ses partenaires pour soutenir la transition écologique. Les entreprises sont conscientes des possibilités d’activité qu’offre le passage aux technologies énergétiques propres ; les financements de la BEI sont là pour répondre à leurs besoins d’investissement à cet égard. »

Sandra Kramer, ambassadrice de l’UE en Afrique du Sud : « La lutte contre les changements climatiques, la transition vers la neutralité carbone et la stimulation de la croissance économique verte exigent une collaboration étroite entre les acteurs publics et privés. Cette initiative de la Banque européenne d’investissement et de FirstRand Bank illustre le pouvoir de mobilisation de ressources pour atteindre ces objectifs grâce à la mise en place de partenariats public-privé. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a dévoilé cette initiative, lancée conjointement avec FirstRand Bank, lors de sa visite en Afrique du Sud qui avait pour objet l’inauguration du pôle régional de la BEI pour l’Afrique australe et l’océan Indien.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. La BEI a ouvert son premier bureau en Afrique du Sud en 2005.

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros (5 940 milliards de rands) d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris. La BEI est un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros (1 980 milliards de rands) d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. En Afrique du Sud, les investissements de Global Gateway sont axés sur la mise en place de chaînes de valeur stratégiques durables dans le domaine des énergies renouvelables, notamment liées aux matières premières critiques, aux transports et à la santé.

À propos de FirstRand Bank Ltd

FirstRand Bank Limited (FRB ou la banque) est une filiale à 100 % de FirstRand Limited (FirstRand ou le groupe), qui est cotée à la Bourse de Johannesburg (JSE) et à la Bourse de Namibie (NSX). La banque propose une gamme complète de services aux particuliers, aux entités commerciales, aux entreprises et aux investisseurs en Afrique du Sud et offre des produits de niche sur certains marchés internationaux. Elle comprend trois grandes divisions dont les marques sont bien distinctes : First National Bank (FNB), WesBank et Rand Merchant Bank (RMB).