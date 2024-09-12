Irlande : le programme national de compteurs intelligents reconnu comme un élément clé de l’action européenne en faveur du climat

EIB

Le vice-président Tsakiris souligne l’impact climatique de la coopération entre la BEI et ESB

Il a salué la mise en œuvre réussie du programme national de compteurs intelligents

Il s’agit d’une initiative conçue pour réduire les dépenses énergétiques et faire baisser les émissions de carbone

À l’occasion d’une visite au siège d’ESB à Dublin, Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement, a salué ce jour le partenariat entre la BEI et ESB et souligné l’importance des investissements visant à mettre en place un système énergétique plus intelligent et plus efficace.

Il a applaudi les progrès réalisés dans le cadre du programme irlandais de compteurs intelligents, qui transforme la manière dont près de 2 millions d’exploitations agricoles, d’entreprises et de ménages irlandais gèrent leur usage énergétique, en les aidant à surveiller leurs modes de consommation et à passer à une tarification plus efficace de l’énergie.

La BEI met 450 millions d’euros à l’appui de la mise en œuvre du programme, qui vise à réduire les émissions de carbone et à renforcer l’usage des énergies renouvelables dans toute l’Irlande.

Paul Stapleton, directeur financier d’ESB, qui a accueilli le vice-président Tsakiris, a souligné le rôle essentiel que jouent les compteurs intelligents dans la réalisation des ambitions de l’Irlande en matière d’énergies renouvelables : « Le financement de la BEI a joué un rôle déterminant dans la mise en place d’un système énergétique plus souple et plus réactif pour l’Irlande. Les compteurs intelligents facilitent grandement l’utilisation plus efficace des ressources renouvelables de l’Irlande en permettant aux consommateurs de participer activement à la réduction des émissions de carbone tout en renforçant leur capacité à gérer efficacement la consommation d’énergie. Ensemble, nous construisons un réseau énergétique prêt pour l’avenir qui profite à la fois à l’environnement et à nos clients. »

« La BEI est fière de soutenir le programme national de compteurs intelligents, qui représente une avancée significative dans la transition énergétique de l’Irlande. En travaillant en étroite collaboration avec ESB, nous aidons la clientèle irlandaise du secteur de l’énergie à bénéficier pleinement d’un système énergétique intelligent qui permet une meilleure gestion de l’énergie, une utilisation accrue des énergies renouvelables et une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Ce partenariat reflète l’engagement de la BEI à investir dans des projets qui favorisent la décarbonation du secteur énergétique européen », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

Grâce au programme national de compteurs intelligents, les consommateurs irlandais peuvent accéder à des informations plus détaillées sur leur consommation d’électricité, ce qui leur permet de réduire leur consommation globale, leurs coûts et leurs émissions de carbone. Les compteurs intelligents fournissent des informations précises et à jour sur la consommation d’énergie, contribuant ainsi à mieux gérer la demande d’énergie et à encourager l’abandon des combustibles fossiles.

Le programme irlandais de compteurs intelligents s’inscrit dans le cadre plus large de la stratégie énergétique du pays visant à atteindre des objectifs climatiques ambitieux, à renforcer la flexibilité du réseau et à intégrer une part croissante de sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique national.

Depuis 1976, la Banque européenne d’investissement a mis à disposition plus de 5 milliards d’euros pour des investissements dans le secteur de l’énergie en Irlande, y compris un soutien aux énergies renouvelables, à la distribution et au transport d’électricité ainsi qu’aux compteurs intelligents.

Informations générales

Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 90 % dans l’Union européenne. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos d’ESB

Fondée en 1927 en tant qu’organisme constitué en vertu de la loi de 1927 sur l’approvisionnement en électricité, ESB est détenue en majorité par l’État irlandais (participation de 97 %), tandis que le solde (3 %) appartient aux mandataires d’un plan d’actionnariat des employés. Société de services collectifs robuste et diversifiée, elle opère sur l’ensemble du marché de l’électricité, de la production à l’approvisionnement des clients, en passant par le transport et la distribution, en plus d’utiliser ses réseaux pour transporter la fibre pour les télécommunications. ESB est l’une des principales sociétés irlandaises de services collectifs avec une base d’actifs régulés d’environ 13,2 milliards d’euros (dont 10,6 milliards d’euros pour ESB Networks et 2,6 milliards d’euros pour NIE Networks), soit une part de marché représentant 27 % de la production de l’île. Elle approvisionne des entreprises fournissant de l’électricité et du gaz à plus de deux millions de comptes clients sur l’ensemble de l’île d’Irlande et de la Grande-Bretagne. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le groupe ESB employait en moyenne près de 9 000 personnes.