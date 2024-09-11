Irlande : le ministre Eamon Ryan salue le soutien de la BEI aux investissements dans les ports éoliens en mer

EIB

Accord officiel entre le ministre Eamon Ryan et le vice-président de la BEI sur un partenariat en matière de conseil

Coopération en vue d’identifier les financements à l’appui d’investissements destinés à débloquer des projets éoliens en mer

Initiative en faveur d’un développement régional équilibré en Irlande

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le ministère irlandais des transports ont officiellement annoncé ce jour une coopération en matière de conseil visant à évaluer la capacité, la demande et les stratégies de financement nécessaires à la mise en place des infrastructures portuaires pour l’exploitation de l’énergie renouvelable en mer, élément crucial pour le développement, la construction, l’exploitation à long terme et l’entretien de parcs éoliens au large des eaux irlandaises, ainsi que l’activité économique.

Bien qu’aucun port irlandais ne dispose à l’heure actuelle des installations et des capacités requises pour des projets éoliens en mer à grande échelle, un certain nombre d’entre eux pourront être transformés au cours des prochaines années. Des investissements à grande échelle présentant un bon rapport coût-efficacité sont essentiels pour mettre en place rapidement des installations spécialisées, débloquer le développement social et économique des pôles énergétiques de l’arrière-pays et exploiter l’énergie éolienne en mer.

La nouvelle coopération en matière de conseil avec la BEI a fait l’objet d’un accord signé à Dublin par le ministre Eamon Ryan et le vice-président de la BEI, Ioannis Tsakiris ; elle vise à évaluer l’ampleur et la nature des investissements nécessaires à la modernisation des infrastructures portuaires, qui doit permettre de mobiliser les investissements dans projets d’énergies renouvelables au large des eaux irlandaises, estimés à 30 milliards d’euros.

Eamon Ryan, ministre de l’environnement, du climat, des communications et des transports : « Le potentiel de l’Irlande dans le domaine de l’éolien en mer est énorme, et nous voulons répondre aux besoins d’infrastructures critiques de nos ports afin de pouvoir l’exploiter. Cette coopération avec la Banque européenne d’investissement est une étape essentielle pour faire en sorte que nos ports puissent soutenir les ambitieux projets éoliens en mer indispensables à un avenir énergétique durable. Cette initiative permettra non seulement de renforcer nos capacités en matière d’énergie renouvelable, mais aussi de stimuler le développement régional et de créer de nouvelles possibilités dans l’ensemble du pays. Elle va également de pair avec nos efforts visant à décarboner l’ensemble du secteur des transports avec des projets clés tels que MetroLink ».

Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La Banque européenne d’investissement s’est engagée à soutenir la transition de l’Irlande vers une économie à faible intensité de carbone. Ce nouveau partenariat dans le domaine du conseil avec le ministère irlandais des transports contribuera à doter le pays des infrastructures portuaires nécessaires pour débloquer des projets d’éolien en mer. Cette initiative apportera un appui déterminant à l’Irlande dans la réalisation de ses objectifs en matière d’énergies renouvelables et de ceux plus larges du pacte vert pour l’Europe ».

Maximiser l’impact des futurs investissements portuaires

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, des experts de la BEI et du ministère irlandais des transports travailleront ensemble pour évaluer à la fois le coût attendu des travaux de modernisation requis et les stratégies de financement les plus viables pour réaliser ces investissements. Ils se pencheront également sur les possibilités de promouvoir un développement régional équilibré et sur les rôles complémentaires des différents ports dans le soutien à la construction de parcs éoliens en mer, afin de veiller à ce que le pays dans son ensemble puisse bénéficier des avantages de cet investissement de grande envergure.

Le nouveau partenariat entre la BEI et le ministère irlandais des transports marque une étape importante dans le parcours de l’Irlande en matière d’énergies renouvelables et souligne l’importance que revêtent les investissements stratégiques dans les infrastructures portuaires en vue de la pleine exploitation du potentiel de l’éolien en mer dans les eaux irlandaises.

L’initiative portera également sur des conseils dans le cadre des projets concernant cinq ports du pays qui devraient contribuer au déploiement de projets d’énergie renouvelable en mer. Ceux-ci sont représentatifs d’un éventail de caractéristiques en matière de taille, d’exploitation, de marché cible, de structure de propriété et de situation géographique. Les leçons tirées de l’aménagement réussi de ces ports devraient servir d’exemples pour des investissements de plus grande envergure dans les infrastructures portuaires relatives aux énergies renouvelables en mer autour de l’Irlande.

La mise en place de cette infrastructure portuaire est essentielle au déblocage de l’énorme potentiel en matière de production d’énergie éolienne en mer que possède l’Irlande. L’État irlandais reconnaît que pour exploiter ce potentiel, il devra faire de cet objectif une ambition nationale et s’appuyer sur une vision à long terme. À cet égard, la stratégie industrielle de l’Irlande en matière d’éolien en mer, baptisée « Futur cadre pour les énergies renouvelables en mer et la prospérité énergétique » (Future Framework for Offshore Renewable Energy and Powering Prosperity), représente sa vision stratégique claire pour maximiser le rendement financier et économique des énergies renouvelables en mer au bénéfice du pays et des communautés locales.

Débloquer les investissements portuaires pour réaliser les objectifs climatiques

L’Irlande vise à ce que 80 % de sa production d’électricité provienne de sources renouvelables à l’horizon 2030, dont 5 GW pour l’éolien en mer, qui devraient être portés à 37 GW d’ici à 2050. La zone maritime de l’Irlande étant sept fois plus grande que sa superficie terrestre, les possibilités sont énormes. L’Irlande se tourne maintenant vers les ports pour permettre la réalisation de ses objectifs climatiques, en favorisant le développement, la construction, l’exploitation à long terme et l’entretien de parcs éoliens en mer.

Veiller à ce que les investissements irlandais dans les transports s’appuient sur l’expérience paneuropéenne

La BEI apporte depuis longtemps un soutien technique et financier à l’Irlande, notamment dans le domaine des chemins de fer, des infrastructures pour véhicules électriques et des transports urbains. La Banque a également été un partenaire clé dans le financement d’initiatives en matière d’énergies renouvelables, d’expansion du réseau et d’autres projets de transport dans l’ensemble du pays.

Informations générales

Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 90 % dans l’Union européenne. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.