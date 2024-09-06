Sénégal : Banque Atlantique soutient l’inclusion financière en partenariat avec la BEI et l’UE

EIB

Banque Atlantique, filiale du Groupe panafricain Banque Centrale Populaire (BCP) en partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) et avec le soutien de l'Union Européenne (UE), consolide son engagement pour l'inclusion financière en allouant plus de 13 milliards de francs CFA (environ 20 millions d’euros) à diverses entreprises sénégalaises.

Ce financement cible des secteurs stratégiques tels que l'informatique, l'agroalimentaire, la santé, et d'autres, contribuant à la dynamique économique locale.

Cette action s’inscrit dans un cadre plus large. Un accord de financement de 65 millions d’euros a en effet été conclu en septembre 2023 entre Atlantic Business International (ABI) et la BEI, pour soutenir des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, via le réseau « Banque Atlantique ».

Une part significative de ce financement, environ 40%, est réservée à des projets dirigés par des femmes, conformément au « 2X Challenge » de l’OCDE, afin de stimuler leur rôle actif dans l'économie. Cette initiative contribue également aux objectifs de soutien à l’emploi des jeunes, soulignant l'importance de l'entrepreneuriat féminin et jeune dans le tissu économique local.

Lors de la cérémonie de signature, M. Abdelmoumen Najoua, Directeur Général de Banque Atlantique Sénégal, a affirmé : « Cette initiative confirme l'engagement de notre Groupe à soutenir activement les entrepreneurs africains, et en particulier ceux du Sénégal. Ce partenariat avec la BEI et l'UE permettra de libérer le potentiel des PME et des ETI, favorisant ainsi une croissance économique et sociale durable et inclusive ».

« Ce partenariat avec Banque Atlantique Sénégal reflète notre volonté de soutenir des entreprises africaines en mettant en place des solutions de financements sur mesure et adaptées à leurs besoins », a déclaré M. Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Et d’ajouter : « Ces entreprises sont un véritable vecteur de croissance et d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. C’est pourquoi, avec BEI Monde, notre branche dédiée au développement, nous renforçons notre soutien au secteur privé et porteurs de projets au Sénégal comme sur l’ensemble de la région ».

« En tant que partenaire stratégique et de longue date du Sénégal, et dans un contexte international marqué par plusieurs facteurs d’instabilité, l’UE poursuit son appui au pays pour relever les défis structurels dont notamment l’emploi des jeunes et des femmes – un objectif dont le Gouvernement du Sénégal a fait l’une de ses priorités » a rappelé son Excellence, M. Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal. « Pour l’atteinte de ces objectifs, il faudra sans cesse améliorer l’environnement des affaires dont l’accès au crédit qui est critique pour la compétitivité des entreprises et essentiel, afin de créer une dynamique vertueuse d’investissement, tout ceci en ligne avec la stratégie Global Gateway visant à soutenir les secteurs clés, durables et moteurs de croissance économique inclusive », a-t-il ajouté.

À propos de la Banque européenne d'investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de prêt de l'Union européenne (UE) détenue par ses États membres. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements sains afin de contribuer à la réalisation des objectifs politiques de l'UE

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis 60 ans. Par l'intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. En effet, sur les cinq dernières années, les investissements de la BEI en Afrique ont représenté plus de 12 milliards d’euros dont 25% en Afrique de l’Ouest, dans l’objectif de financer des projets dans des domaines clefs pour les pays tels que l'énergie propre, l'eau et l’assainissement, les transports durables, le logement abordable, la santé et le soutien au secteur privé et aux porteurs de projet.

EIB Global est la branche spécialisée du Groupe BEI qui se consacre à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement. EIB Global est conçu pour favoriser un partenariat solide et ciblé au sein de Team Europe, aux côtés d'autres institutions de financement du développement et de la société civile. EIB Global rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales grâce à nos bureaux à travers le monde.

À propos d’Atlantic Business International

Atlantic Business International (ABI) est la holding de participation en zone UEMOA du Groupe BCP (Banque Centrale Populaire). Holding financier présent dans les 8 pays de l’espace UEMOA et en Guinée, ABI occupe une position clé dans la région à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique, BIA Niger et la BPMG) ses compagnies d’Assurances (Atlantique Assurances vie et IARD en Côte d’Ivoire et GTA vie et IARD au Togo) et ses filiales spécialisées (Atlantique Finance et Atlantic Asset Management). Atlantic Business International est le 3e groupe de l’UEMOA en termes de part de marché de crédit.

À propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique, filiale du Groupe BCP, est un acteur majeur de l’Union Économique et Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA), marquant sa présence dans les huit pays membres (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Banque Atlantique s’appuie également sur les filiales spécialisées du Groupe, à savoir Banque d’Affaires (Atlantique Finance), Gestion d’Actifs (Atlantic Asset Management) ou encore Assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo) consolidant ainsi son expertise dans le domaine des services financiers diversifiés.

À propos des priorités de l’Union européenne au Sénégal

Les priorités de l'Union européenne au Sénégal s'articulent autour de plusieurs axes stratégiques visant à soutenir le développement durable et la stabilité du pays. Par ses actions, l'Union européenne aspire à contribuer à la stabilité, la prospérité et le bien-être du Sénégal. Au travers d’importants investissements verts, l'UE concentre ses efforts sur le développement économique inclusif et durable, tout en renforçant les secteurs clés comme l'agriculture, l’énergie, le secteur pharmaceutique, la mobilité urbaine, le numérique, l’eau et assainissement, ainsi que la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la création d'emplois, surtout en faveur des jeunes et des femmes. L’UE accorde une importance particulière à la promotion de la bonne gouvernance, de l'État de droit et des droits de l'homme. Ces appuis sont en ligne et mettent en œuvre la stratégie Global Gateway, lancée fin 2021, synonyme de connexions durables et fiables au service des citoyens et de la planète. Cette stratégie européenne vise à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier.

Avec le nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, baptisé « Global Europe », l’Union européenne, ses Etats membres - y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement - ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI), réunis en Team Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’opérationnalisation de cette stratégie sur le terrain à travers l’identification, le cofinancement et la réalisation de projets concrets.