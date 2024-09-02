Slovénie : inauguration par le Groupe BEI, à Ljubljana, d’une exposition retraçant en photos vingt années d’adhésion à l’UE

EIB

À l’occasion du 20 e anniversaire de l’adhésion de la Slovénie à l’UE, une exposition présente à Ljubljana 17 photos de projets financés par la BEI dans le pays.

L’exposition « Slovenia – 20 years of progress in the EU » met en lumière la collaboration en matière d’investissements, dans des secteurs allant de l’innovation à l’éducation.

En Slovénie, les financements de la BEI ont dépassé 7,6 milliards d’euros et ceux du FEI se sont montés à environ 500 millions d’euros.

À l’occasion du 20e anniversaire de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne (UE), le Groupe BEI organise une exposition de photos mettant en lumière une série de projets financés par la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le pays. Intitulée « Slovenia – 20 years of progress in the EU » (Slovénie – 20 ans de progrès au sein de l’UE), l’exposition en plein air a été inaugurée le 29 août dernier sur le quai Gallus, à Ljubljana, et se poursuivra jusqu’au 30 septembre 2024.



Présentant 17 photos d’investissements financés par la BEI, l’exposition offre une perspective unique sur de nombreuses années de coopération entre la Slovénie et le Groupe BEI qui est également constitué du Fonds européen d’investissement (FEI). Depuis 1977, la BEI a mis à disposition plus de 7,6 milliards d’euros à l’appui de 85 projets en Slovénie, dans des secteurs allant de l’innovation à l’éducation, améliorant ainsi le niveau de vie des citoyens et renforçant l’activité des entreprises. Le volume de financement du FEI en Slovénie s’est monté à environ 500 millions d’euros.

L’exposition a été inaugurée par Simon Savšek, chef du bureau du Groupe BEI en Slovénie, Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, et Klemen Boštjančič, ministre slovène des finances.

Simon Savšek : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Slovénie sur la voie de l’adhésion à l’UE et d’avoir soutenu plusieurs projets qui ont contribué de manière significative au développement et à la prospérité du pays. Nous avons travaillé avec succès avec nos partenaires, en particulier la Commission européenne, pour mettre en œuvre des infrastructures essentielles et d’autres projets qui ont ouvert la voie au développement durable et à un avenir meilleur pour tous et toutes. »

Kyriacos Kakouris, soulignant les avantages concrets que les financements de la BEI apportent à la population et aux entreprises slovènes : « En tant que banque de l’UE, nous facilitons la mise en œuvre de diverses priorités de l’UE dans le pays, comme la rénovation énergétique des villes, et aidons les petites et moyennes entreprises à se développer. Nous sommes déterminés à poursuivre notre coopération avec les pouvoirs publics et le secteur privé afin d’appuyer la mise en œuvre de nouveaux projets dans divers secteurs qui stimulent la croissance économique et le bien-être des citoyens. »

Klemen Boštjančič a mis en avant le partenariat solide entre la Slovénie et la BEI, célébrant leurs réalisations conjointes à l’appui du développement du pays et exprimant son optimisme quant à la coopération future, également dans des projets d’infrastructures durables et sociales.

« Les photos exposées représentent plus que de simples projets achevés. Ce sont des symboles du résultat qui peut être obtenu quand nous travaillons ensemble, avec des objectifs communs et une vision partagée. Le partenariat entre la Slovénie et la Banque européenne d’investissement a déjà donné d’excellents résultats, et je suis convaincu que notre coopération future sera encore plus fructueuse », a-t-il déclaré.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, comme la cohésion sociale et territoriale, la compétitivité, l’innovation, le développement durable et une transition juste et rapide vers une économie à faible intensité de carbone. Depuis le début de ses activités de financement en Slovénie, en 1977, la BEI a prêté plus de 7,6 milliards d’euros à l’appui de projets dans le pays.