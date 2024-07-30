Italie : la BEI, Natixis CIB et Sunprime signent une opération de 204 millions d’euros à l’appui d’un des plus grands projets solaires italiens

Shutterstock

Le prêt appuiera la construction d’une centaine d’installations photovoltaïques sur des toitures ou des sols dans toute l’Italie, représentant une puissance installée totale de 220 MW.

Une fois opérationnelles, ces installations produiront près de 275 GWh/an d’électricité d’origine renouvelable, répondant à la demande annuelle de plus de 105 000 ménages italiens.

L’opération contribuera à la réalisation des objectifs ambitieux du plan RePowerEU, pour lequel la BEI s’est engagée à mettre à disposition 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027.

La BEI accordera un financement à long terme d’environ 97 millions d’euros.

Natixis CIB participe à l’opération en tant que souscripteur unique, arrangeur principal mandaté, teneur de livre, banque de couverture, coordinateur de prêt vert et banque agent.

La Banque européenne d’investissement (BEI), Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) et le groupe Sunprime ont conclu un accord de financement sur projet d’une valeur de 204 millions d’euros à l’appui de l’un des plus grands projets photovoltaïques d’Italie.

Le prêt soutiendra la construction et l’exploitation de plus d’une centaine de systèmes photovoltaïques sur toiture ou au sol, dans toute l’Italie, d’une puissance totale installée maximale de 220 MW. Cette stratégie renforce l’utilisation intelligente de l’espace et la production décentralisée de l’énergie.

Une fois opérationnelles, d’ici à 2026, ces installations produiront quelque 275 GWh/an d’électricité d’origine renouvelable, satisfaisant la demande annuelle de plus de 105 000 ménages en Italie. L’opération contribuera à la réalisation des objectifs de RePowerEU, que la BEI s’est engagée à soutenir par des investissements supplémentaires de 45 milliards d’euros d’ici à 2027, ainsi que des objectifs de l’Italie en matière d’énergies renouvelables. On estime également que les implantations photovoltaïques permettront de réduire progressivement les émissions de CO 2 d’environ 2,35 millions de tonnes sur leur cycle de vie.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’Italie est un marché doté d’un énorme potentiel de production d’énergie solaire et ce financement rendra le pays plus indépendant sur le plan énergétique. La BEI est la banque européenne du climat et ses financements contribuent à rendre le monde plus durable pour les générations futures. »

Antonio Mazzitelli, PDG de Sunprime : « Cette opération clé permettra à notre groupe d’atteindre son objectif de 500 MWc connectés dans le cadre de 400 projets répartis sur l’ensemble du territoire italien et construits dans des zones où l’installation de systèmes photovoltaïques est plus durable : les toitures après désamiantage, les entreprises énergivores, les terrains industriels et les sols agricoles situés à proximité de zones industrielles. »

Stefano Mazza, directeur général Infra&Energy Finance de Natixis CIB (branche de Milan) : « Nous sommes fiers d’avoir été nommés souscripteur unique pour ce projet clé entièrement nouveau de Sunprime, qui nous permet de consolider notre primauté dans le secteur des énergies renouvelables en Italie. Ce prêt vert supplémentaire destiné au marché italien confirme l’importance que Natixis continue d’accorder au développement durable dans le contexte de la transition écologique et dans le respect des valeurs environnementales. »

La plupart des systèmes photovoltaïques pourront bénéficier du taux d’incitation tarifaire prévu par le décret sur les énergies renouvelables (décret FER 1), car ils seront installés sur des terrains industriels ou sur des toitures désamiantées, générant ainsi des recettes contractuelles pendant 20 ans. En ce qui concerne la capacité restante des installations qui seront construites sur des terres agricoles, Sunprime conclura des contrats d’achat d’énergie à long terme ou vendra l’énergie produite sur le marché.

Les conseillers pour l’opération sont Legance - Avvocati Associati (entité juridique conseillant les prêteurs), Ashurst Studio Legale en association avec Ashurst LLP (entité juridique conseillant Sunprime), Praxi (pour les aspects techniques), Marsh (pour les aspects ayant trait à l’assurance), KPMG (audit fiscal et modèle) et ValeCap (conseiller financier de Sunprime).

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union européenne. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, contribuent au développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a prêté plus de 58 milliards d’euros pour des projets en Italie.

À propos de Sunprime

Sunprime est un producteur indépendant d’énergie renouvelable à partir d’installations photovoltaïques spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de systèmes photovoltaïques en Italie. Fondée en 2020, Sunprime possède et exploite à ce jour environ 180 MW de puissance installée et emploie plus de 110 personnes. Nofar Energy et Noy Fund comptent parmi ses actionnaires, aux côtés de la direction de Sunprime.

À propos de Natixis Corporate & Investment Banking

Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) est une institution financière mondiale de premier plan qui fournit des services de conseil, de banque d’investissement, de financement, de banque d’entreprise et de marchés des capitaux aux entreprises, aux institutions financières, aux promoteurs financiers et aux organisations souveraines et supranationales dans le monde entier. Présentes dans 30 pays, ses équipes d’experts conseillent les clients sur leur développement stratégique, en les aidant à développer et à transformer leurs activités, et à maximiser leur impact positif. Natixis CIB s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son portefeuille de financements sur une trajectoire de réchauffement climatique de +1,5 °C d’ici à 2050. Membre du pôle Global Financial Services du groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux de détail Banque Populaire et Caisse d’épargne, Natixis CIB bénéficie de l’assise financière et des notes solides attribuées au groupe (Standard & Poor’s : A+, Moody’s : A1, Fitch : A+, R&I : A+).