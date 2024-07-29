Pologne : la BEI octroie un prêt de plus de 230 millions d’euros à PGE pour la modernisation du réseau électrique alimentant les chemins de fer polonais

La BEI prête 1 milliard de zlotys à PGE, le principal fournisseur d’électricité polonais, pour qu’il modernise les systèmes électriques du réseau ferroviaire.

Le prêt de la BEI contribuera à rendre les services ferroviaires polonais plus écologiques et plus rapides.

Les travaux, réalisés par la filiale PGE Energetyka Kolejowa, seront achevés en 2028.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), premier fournisseur d’électricité polonais, s’est vu octroyer un prêt d’un milliard de zlotys par la Banque européenne d’investissement (BEI) pour moderniser l’alimentation en électricité du réseau ferroviaire du pays. D’une durée de 18 ans, ce prêt est la sixième opération que la BEI conclut avec le groupe, qui bénéficie actuellement de lignes de crédit d’un montant total de 1,3 milliard d’euros.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI est un partenaire de confiance pour les grands investissements dans les infrastructures en Pologne. La modernisation des lignes de chemin de fer améliore la qualité de vie de la population et profite aussi aux entreprises. Elle contribue également au développement durable, une priorité essentielle pour l’Union européenne. »

Le contrat couvre la construction de 43 sous-stations électriques, qui permettent de convertir du courant alternatif (CA) en courant continu (CC) nécessaire à l’alimentation des trains en Pologne. En outre, 24 autres sous-stations seront modernisées. L’accord porte également sur la construction de lignes électriques à haute et moyenne tension et d’infrastructures connexes pour une alimentation efficace en électricité du réseau ferroviaire national.

Przemysław Jastrzębski, vice-président du conseil d’administration du groupe PGE responsable des finances : « Les particularités de l’approvisionnement en électricité du réseau ferré et la demande croissante émanant des transporteurs ferroviaires nous obligent à prendre des mesures très spécifiques pour garantir la capacité et l’efficacité du réseau électrique. La coopération avec la BEI nous donne les outils dont nous avons besoin pour y parvenir. Grâce aux fonds obtenus, nous serons en mesure d’investir dans des infrastructures électriques modernes et de mener à bien des projets innovants en matière d’énergies renouvelables, tels que la récupération et le stockage de l’énergie provenant du freinage des trains. Nous pourrons ainsi accélérer la transformation du réseau électrique polonais. »

Le projet d’investissement de PGE Energetyka Kolejowa pour la modernisation des systèmes électriques (MUZa) accroît la sécurité du réseau ferré, la capacité des lignes ferroviaires et la vitesse des trains. Il réduira ainsi les temps de trajet.

Le projet est conforme à l’objectif de l’UE de promouvoir des transports durables. De meilleures liaisons ferroviaires auront pour effet d’accélérer la convergence régionale et de réduire les embouteillages sur les routes, la consommation d’énergie, la pollution atmosphérique et le bruit en Pologne.

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Elle est en bonne voie pour honorer son engagement de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030.

Le groupe PGE est la plus grande compagnie d’électricité polonaise. Elle a pour objectif stratégique d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.