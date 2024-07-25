Barbade : la BEI et la Banque interaméricaine de développement approuvent des garanties pour soutenir la résilience climatique et budgétaire

Unsplash

La Banque interaméricaine de développement (BID) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont approuvé des garanties d’un montant total de 300 millions de dollars à l’appui d’une opération innovante d’échange dette-climat. Cette opération vise à aider la Barbade à débloquer des ressources indispensables pour investir dans des projets essentiels d’adaptation aux changements climatiques, tout en préservant d’autres priorités telles que les dépenses sociales pour la santé et l’éducation.

Le Conseil d’administration de la BEI et celui de la BID ont chacun approuvé une garantie de 150 millions de dollars. C’est la première fois que les deux institutions mettent à disposition des garanties conjointes pour une opération individuelle dans les Caraïbes. Cette initiative commune de financement climatique innovant et de préparation de projets accroîtra l’ampleur et l’impact des investissements de la Barbade dans des infrastructures à l’épreuve des changements climatiques.

Les garanties seront utilisées dans le cadre d’un plan de conversion de la dette en investissements en faveur du climat qui a fait l’objet d’une première annonce en fin d’année dernière. Le plan donne une nouvelle marge de manœuvre aux autorités pour procéder à des investissements en faveur de la résilience qui ne seraient pas envisageables autrement compte tenu des limites budgétaires actuelles.

Les garanties aideront également la Barbade à accélérer ses plans pour la résilience présentés dans sa contribution déterminée au niveau national actualisée au titre de l’accord de Paris et dans le programme Roofs to Reefs (« Des toits aux récifs »). Il s’agit d’accroître la disponibilité de l’eau et la sécurité alimentaire et de renforcer globalement la résilience du pays. Les garanties soutiennent la mise en œuvre de la stratégie d’investissement « Global Gateway » de l’Union européenne et permettent à la Barbade d’accéder à des financements essentiels dans les domaines de l’eau et du climat.

Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade : « Cette collaboration novatrice entre la BID et la BEI marque une étape historique pour la Barbade et constitue un modèle puissant transposable à d’autres pays vulnérables. Grâce à ces garanties de prêt, non seulement nous assurons la sécurité hydrique et alimentaire de notre pays, mais nous renforçons également notre résilience face à la menace croissante que constitue le dérèglement climatique. Cette initiative montre comment un financement climatique innovant peut amener des changements significatifs, gages d’un avenir durable pour nos populations et notre planète. »

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « La BEI consolide son rôle de banque du climat en soutenant des investissements qui renforcent la résilience des pays les plus touchés. Je suis vraiment fière que le Groupe BEI participe à la toute première conversion de dette en investissements en faveur du climat et pose, dans le cadre de notre partenariat avec la Commission européenne, la BID et les autorités de la Barbade, un jalon important en matière de financement climatique innovant. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne : « Cette opération illustre la manière dont le programme d’investissement “Global Gateway” pour l’Amérique latine et les Caraïbes apporte des solutions innovantes pour renforcer la résilience des pays partenaires et procure des bénéfices directs à la population. Ces ressources cruciales aident la Barbade à remédier aux vulnérabilités climatiques et à investir dans des infrastructures résilientes. »

Ilan Goldfajn, président de la BID : « Notre partenariat avec la BEI et la Barbade montre comment les organisations internationales de développement collaborent en tant que système avec les États pour concevoir des solutions financières innovantes de nature à mobiliser davantage de ressources pour des investissements à l’épreuve des changements climatiques à plus fort impact. La Barbade est à l’avant-garde en matière d’innovation financière et de partenariats. Nous avons mené à bien cette réalisation majeure en raison de la vision stratégique du pays et de son engagement en faveur d’un avenir à l’épreuve des changements climatiques. »

L’opération mettra à la disposition de la Barbade les ressources nécessaires pour des investissements d’infrastructure. En particulier, le projet de récupération de l’eau sur la côte sud renforcera la sécurité hydrique de l’île face aux effets des changements climatiques et améliorera les services d’assainissement. La station d’épuration de la côte sud sera modernisée de manière à pouvoir réutiliser l’eau à des fins d’irrigation, ce qui donnera la possibilité aux nappes aquifères locales de se reconstituer. Le projet permettra aussi d’éviter le rejet d’eaux usées non traitées dans l’océan, ce qui contribuera à protéger les écosystèmes marins et les récifs côtiers tout en préservant la santé publique.

Dans le cadre du programme de garantie, la Barbade a élaboré un jeu de politiques qui renforceront sa capacité à préparer et à mettre en œuvre de nouveaux investissements climatiques, protégeront et accroîtront les rares ressources en eaux souterraines et stimuleront la production agricole. Les autorités s’engageront également à adopter des mesures d’amélioration de la gestion du budget et de la dette et à élaborer des stratégies visant à renforcer la résilience financière du pays face aux catastrophes naturelles telles que les ouragans et les inondations. Des investissements publics complémentaires destinés à réduire les pertes en eau dans le réseau d’approvisionnement parachèvent le programme d’investissement pour la sécurité hydrique.

Les répercussions récentes de l’ouragan Beryl témoignent de la vulnérabilité de la région des Caraïbes et des petits États insulaires en développement face aux changements climatiques. La saison des ouragans dans l’Atlantique devrait être exceptionnellement active et intense en 2024, du fait des températures des océans anormalement chaudes. En passant en catégorie 5 si précocement dans la saison, l’ouragan Beryl a établi un record. L’opération est le fruit d’une collaboration entre banques multilatérales de développement pour mettre à disposition des outils innovants qui permettront de faire face aux changements climatiques et à leurs effets.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’initiative Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris.

À propos de la Banque interaméricaine de développement

La Banque interaméricaine de développement (BID) s’emploie à améliorer les conditions de vie. Créée en 1959, la BID est l’une des principales sources de financement à long terme du développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et dans les Caraïbes. Elle mène également des recherches de pointe et fournit des conseils stratégiques, une assistance technique et une formation aux clients des secteurs public et privé dans toute la région. Faites notre visite virtuelle.