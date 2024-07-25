Des banques grecques et la BEI unissent leurs forces pour améliorer l’accès au financement des entreprises de taille intermédiaire

EIB

Une nouvelle enveloppe de garanties de 700 millions d’euros pour les quatre banques grecques d’importance systémique couvrira 1,4 milliard d’euros de nouveaux financements à des conditions favorables pour les ETI.

Alpha Bank (200 millions d’euros), National Bank of Greece (100 millions d’euros), Eurobank (200 millions d’euros) et Piraeus (200 millions d’euros) participent toutes à ce nouveau dispositif.

En couvrant les pertes de crédit et en apportant un allègement des exigences de fonds propres sur les actifs garantis, le programme vise à inciter les banques à prendre plus de risques et à leur conférer une marge pour l’octroi de nouveaux prêts aux entreprises grecques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et les quatre banques grecques d’importance systémique ont scellé une nouvelle collaboration sous la forme d’un programme de garantie de 700 millions d’euros destiné à soutenir les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Grèce. Plus précisément, la BEI s’est engagée à couvrir, sur une base individuelle pour chaque prêt, 50 % des pertes qui pourraient survenir. Ces garanties s’appliqueront à des portefeuilles réunissant de nouveaux financements d’une valeur de 1,4 milliard d’euros qui seront accordés par les quatre banques participantes, à savoir Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank et Piraeus.

En conséquence, les entreprises admissibles (dont l’effectif est compris entre 250 et 3 000 employés) pourront obtenir des prêts à des conditions favorables auprès de ces quatre banques en vue de financer leurs besoins en fonds de roulement et leurs investissements, ce qui est vital pour leur pérennité et leur compétitivité.

Ces nouveaux accords, qui relèvent du programme de partage des risques associé à un portefeuille (LRS pour linked risk-sharing) de la BEI valable pour toute l’UE, devraient permettre de mobiliser un total de près de 2 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur des ETI admissibles dans l’ensemble du pays, si l’on tient compte des ressources propres et des ressources de tiers qui devraient être mobilisées.

Le mercredi 24 juillet à Athènes, Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, et les représentants des quatre banques grecques d’importance systémique ont donné le coup d’envoi au nouveau programme et souligné l’impact de leur partenariat en matière de soutien à l’économie réelle de la Grèce, de renforcement de sa compétitivité ainsi que de préservation et de création d’emplois.

« Nous collaborons sans relâche avec les quatre banques grecques d’importance systémique pour soutenir l’économie réelle du pays au moyen d’accords de financement et de garantie comme celui-ci, qui offrent un meilleur accès au crédit et des conditions de financement plus favorables aux entreprises de taille moyenne. L’accès aux liquidités conserve toute son importance pour les entreprises grecques en vue de renforcer leur compétitivité, compte tenu du niveau actuel élevé des taux d’intérêt », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI.

« Notre position de chef de file dans le paysage entrepreneurial grec – 65 % des PME entretiennent une relation de financement active avec Alpha Bank – fait peser sur nous une responsabilité encore plus importante s’agissant de l’aide que nous apportons à nos clients pour rendre leur activité plus pérenne et résiliente. Ce nouveau partenariat avec la BEI renforce notre capacité à assumer cette responsabilité. Le programme de la BEI élargit en effet les options disponibles pour soutenir les entreprises grecques de taille moyenne en leur offrant des conditions favorables pour financer leurs besoins en capitaux et les projets d’investissement améliorant leur compétitivité. Il contribue ainsi à leur croissance, tout en favorisant la création d’emplois », a déclaré Yannis Emiris, directeur général chargé de l’activité interbancaire chez Alpha Bank.

« Le soutien aux entreprises de taille moyenne est une priorité constante pour National Bank of Greece (NBG). Grâce à notre coopération établie de longue date avec la BEI, nous leur avons accordé des prêts pour un total de plus de 3 milliards d’euros. Dans ce contexte, il importe que nous approfondissions notre coopération fructueuse avec la BEI au moyen d’un nouveau programme de garantie qui permettra d’octroyer des financements à des conditions favorables à encore plus d’entreprises dans toute la Grèce », a déclaré Vassilis Karamouzis, directeur général chargé de l’activité Banque d’entreprise et d’investissement chez National Bank of Greece.

Panagiotis Lymperopoulos, directeur général d’Eurobank, responsable des prêts aux grandes entreprises et de la syndication de prêts : « Eurobank soutient depuis toujours l’esprit d’entreprise, dans l’optique de favoriser une croissance stable et continue de l’économie grecque. Avec cette participation au nouveau programme de garantie de la Banque européenne d’investissement, qui illustre une fois de plus la coopération solide entre la BEI et Eurobank, nous franchissons une nouvelle étape importante dans le soutien à la bonne santé des entreprises de tous types. Nous contribuons ainsi de manière significative à la modernisation du modèle de production grec et à l’ancrage d’une croissance durable dans le temps. »

« Le Groupe BEI compte parmi les principaux partenaires de Piraeus. Grâce à notre coopération harmonieuse, nous avons mis en place de nombreux outils de financement qui ont aidé les entreprises grecques à investir, à renforcer leur compétitivité et à créer des emplois. Ce faisant, nous avons constitué un portefeuille de prêts de plus de 5 milliards d’euros. Forte de cette coopération avec la BEI et des résultats remarquables obtenus, Piraeus est fière de participer au programme LRS, qui fournira des financements indispensables pour appuyer l’économie réelle », a déclaré Theodore Tzouros, directeur général exécutif, responsable de l’activité Banque d’entreprise et d’investissement chez Piraeus.

Les garanties jouent un rôle crucial dans le processus de prêt. En couvrant les pertes de crédit éventuelles et en apportant un allègement des exigences de fonds propres sur les actifs garantis, elles peuvent inciter les établissements financiers à prendre davantage de risques, tout en augmentant leur capacité de prêt au bénéfice, in fine, des entreprises grecques.

Cette dernière série d’accords en date renforce le rôle de la BEI en tant que bailleur de fonds majeur pour les entreprises de toutes tailles en Grèce. Elle fait suite à la mise en œuvre réussie des garanties déployées en 2022 au titre du Fonds de garantie européen (EGF).

Avec ses partenariats solides avec le secteur bancaire et l’utilisation d’instruments financiers modernes et innovants, la BEI est résolue à aider les entreprises à surmonter les obstacles à l’investissement et à faire en sorte que les projets qu’elle finance soient les plus appropriés pour remédier aux défaillances du marché et combler les déficits d’investissement.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Grèce pour 2,5 milliards d’euros en 2023, dont 36 % ont servi à soutenir les PME et les ETI. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.