La présidente Calviño informe les ministres des affaires étrangères de l’UE de l’intensification du soutien apporté par le Groupe BEI aux entreprises et au système énergétique ukrainiens

EIB

La BEI engage plus de 450 millions d’euros en faveur des infrastructures énergétiques ukrainiennes essentielles pour l’hiver prochain.

Elle a également annoncé une nouvelle initiative visant à accroître les prêts en monnaie locale et l’octroi de garanties de la BEI pour faciliter l’accès au financement des entreprises ukrainiennes.

Le FEI mettra en place ce mois-ci une garantie de crédit à l’exportation de 300 millions d’euros pour les entreprises de l’UE qui commercent avec l’Ukraine.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) intensifiera son soutien à l’économie ukrainienne en renforçant les infrastructures énergétiques critiques, en facilitant l’accès des entreprises aux financements et en stimulant les échanges avec l’UE. Lors d’une réunion qui s’est tenue ce jour à Bruxelles, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a informé les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne des dernières mesures de soutien prises par le Groupe.

Le Groupe BEI prévoit d’accorder de nouveaux prêts pour un montant total de 450 millions d’euros à l’appui d’investissements énergétiques en Ukraine, notamment pour la reconstruction de centrales hydroélectriques et d’infrastructures de distribution d’électricité endommagées par les attaques russes, ainsi que pour la remise en état des réseaux de chauffage urbain dans plusieurs villes du pays. Un montant supplémentaire de 86 millions d’euros sera alloué à Ukrenergo, l’exploitant du réseau électrique national, pour la construction de dispositifs anti-drones destinés aux centrales électriques. Ces mesures visent à renforcer la résilience du système énergétique ukrainien au cours de la prochaine saison de chauffage.

« Nous intensifions nos interventions pour aider à protéger et à réparer les infrastructures ukrainiennes avant l’hiver », a déclaré la présidente Calviño. « J’informe également les ministres de notre soutien indéfectible aux entreprises ukrainiennes. La résilience économique est essentielle à la reconstruction et au redressement du pays. »

Aujourd’hui, la présidente Calviño s’est également entretenue par vidéoconférence avec Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances, comme elle le fait régulièrement, afin de suivre l’avancement des projets en cours, en particulier en ce qui concerne les infrastructures énergétiques. Elle s’est ensuite rendue à un déjeuner de travail avec les ministres des affaires étrangères de l’UE lors du Conseil des affaires étrangères qui se tenait à Bruxelles.

Soutien aux entreprises

Dans le cadre du volet consacré au financement des entreprises de son dernier dispositif de soutien, le Groupe BEI a approuvé trois garanties partielles de portefeuille qui devraient générer plus de 110 millions d’euros de nouveaux prêts aux micro, petites et moyennes entreprises ukrainiennes par l’intermédiaire de trois banques du pays. Les garanties, qui devraient être signées au second semestre 2024 avec les banques en question, soutiendront 550 entreprises ukrainiennes, ce qui permettra de maintenir environ 8 250 emplois. En outre, le Groupe BEI entend fournir des garanties partielles de portefeuille à cinq autres banques en Ukraine d’ici la fin de l’année dans le cadre du mécanisme de garantie EU4Business.

Par ailleurs, la BEI a conclu un accord cette semaine avec Ukrsibbank, filiale du groupe BNP Paribas et l’une des plus grandes banques ukrainiennes, pour créer une ligne de crédit renouvelable d’au moins 150 millions d’euros en hryvnias ukrainiennes afin de soutenir les entreprises touchées par la guerre. Cette ligne de crédit en monnaie locale devrait être en place d’ici la fin de 2024. Il s’agit de la deuxième initiative de la BEI visant à stimuler les prêts en monnaie locale en Ukraine, après l’annonce d’un partenariat avec Citibank Ukraine portant sur une ligne de crédit en hryvnias ukrainiennes d’une valeur comprise entre 50 et 100 millions de dollars.

En outre, à la suite d’un accord signé avec la Commission européenne en juin, le FEI lancera, d’ici la fin du mois, un appel à manifestation d’intérêt au titre d’un mécanisme de garantie de crédit à l’exportation de 300 millions d’euros. L’objectif est de soutenir les entreprises de l’UE qui ont des relations commerciales avec l’Ukraine. L’initiative offrira des garanties aux organismes de crédit à l’exportation des États membres de l’UE, mais aussi de Norvège et d’Islande, qui souhaitent appuyer les exportations vers l’Ukraine. Soutenu par le programme phare InvestEU de l’Union européenne, le mécanisme vise à redynamiser les échanges commerciaux entre l’UE et l’Ukraine et à stimuler l’économie ukrainienne.