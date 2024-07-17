Jordanie : la BEI apporte un soutien de 400 millions d’euros pour la sécurité de l’eau et l’adaptation aux effets des changements climatiques

UN Photo

Il s’agit du plus important soutien jamais apporté par BEI Monde à des investissements dans le secteur de l’eau en dehors de l’Europe et, au niveau mondial, du premier financement avec paiement au résultat de la BEI, soutenu par l’Union européenne.

De nouveaux investissements pour renforcer la sécurité de l’eau, accroître l’approvisionnement et développer l’assainissement.

Accord sur un contrat de financement en marge de la réunion du Conseil d’association UE-Jordanie.

La Banque européenne d’investissement a confirmé son plus grand financement en date dans le secteur de l’eau en Jordanie, qui permettra d’améliorer la disponibilité, la sécurité et la durabilité de l’eau dans tout le pays, de faciliter l’accès à l’eau, d’améliorer l’assainissement et de réduire les pertes.

Le prêt de 400 millions d’euros sur 30 ans, qui bénéficie d’une garantie de l’Union européenne, a été signé à Bruxelles par Zeina Toukan, ministre jordanienne de la planification et de la coopération internationale, et Lionel Rapaille, directeur au sein de la BEI.

Pierre-Christophe Chatzisavas, ambassadeur de l’UE en Jordanie, et Francisco Gaztelu Mezquiriz, directeur au sein de la direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement à la Commission européenne, ont assisté à l’événement, qui s’est déroulé cette semaine en marge de la 15e réunion du Conseil d’association UE-Jordanie.

Ce nouveau prêt représente à la fois le plus important soutien de la BEI en faveur d’investissements dans le secteur de l’eau en dehors de l’Europe et le premier financement de la Banque à l’échelle mondiale dont les décaissements seront liés à la réalisation d’objectifs en matière de politiques et d’impact – un système connu sous le nom de « financement axé sur les résultats ».

Zeina Toukan, ministre de la planification et de la coopération internationale du Royaume hachémite de Jordanie : « La Banque européenne d’investissement est un partenaire clé pour les investissements prioritaires en Jordanie. Le dernier soutien en date de la BEI aux investissements dans le secteur de l’eau renforcera la sécurité de l’approvisionnement en Jordanie et contribuera à la réalisation de nos objectifs stratégiques nationaux en la matière. L’amélioration de la sécurité de l’eau, un approvisionnement accru et le développement de l’assainissement profiteront à l’ensemble de la population jordanienne, tout en contribuant à améliorer la santé publique et à lutter contre les répercussions des changements climatiques.



Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, a déclaré que ce prêt illustrait à quel point il est important d’aider les pays particulièrement exposés aux changements climatiques. Ce financement fait partie d’un système de mise en commun des ressources géré par l’Équipe Europe, qui rassemble les institutions de l’UE et des États membres.

« La Banque européenne d’investissement est déterminée à soutenir la résilience climatique et le développement durable en Jordanie, l’un des pays du monde où la rareté de l’eau se fait le plus sentir. Le nouveau prêt à l’investissement pour la sécurité de l’eau, approuvé ce jour pour un montant de 400 millions d’euros, constitue notre plus gros financement jamais consenti dans ce domaine en Jordanie. Il permettra, dans les années à venir, de renforcer la sécurité de l’eau dans ce pays et démontrera comment l’initiative « Équipe Europe » soutient l’adaptation aux effets des changements climatiques. La Jordanie est le premier pays au monde à bénéficier d’un financement de la BEI axé sur les résultats, destiné à renforcer l’impact et l’efficacité de notre intervention », a-t-elle expliqué.

Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, a déclaré que le financement de la BEI resserrait les liens de coopération entre l’UE et la Jordanie.

Il a ajouté : « Avec la signature de ce prêt de 400 millions d’euros que la BEI consent à la Jordanie, nous marquons non seulement une nouvelle étape vers un partenariat renforcé entre l’UE et la Jordanie, mais nous soulignons également le rôle important que joue ce dispositif pour faire face aux défis liés à la gestion de l’eau dans le pays, en particulier la rareté de l’eau. Ce prêt de 400 millions d’euros, parallèlement au projet de dessalement et de transport d’eau entre Aqaba et Amman soutenu par l’UE, est un exemple concret de notre détermination à agir. Ces initiatives, qui s’inscrivent dans le cadre du plan économique et d’investissement, devraient profiter directement à la Jordanie et à sa population, en assurant une fourniture et une utilisation plus durables et plus sûres de l’eau dans le pays. »

Leur mise en œuvre dans toute la Jordanie se déroulera pendant les cinq prochaines années et ciblera des projets liés à l’eau de petite dimension, sous l’autorité du ministère de l’Eau et de l’irrigation.

Soutenir les investissements liés à l’eau dans tout le pays

Les projets seront mis en œuvre par l’Autorité jordanienne de l’eau, Miyahuna Water Company, Aqaba Water Company et Yarmouk Water Company. Ils devraient être situés à Amman, dans le sud du pays et dans les régions du nord.

Financement axé sur les résultats pour accroître l’impact

Ce prêt axé sur les résultats permettra de décaisser des fonds en fonction de la réalisation des objectifs en matière de politique et d’impact. Cela permettra de mettre davantage l’accent sur les résultats, de tirer parti de la coopération technique et de renforcer la coopération entre les partenaires de projet et de développement.

La Jordanie et ses partenaires internationaux s’attaquent aux changements climatiques

Le prêt de 400 millions d’euros de la BEI bénéficiera d’une couverture des risques assurée par l’Union européenne au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et sera complété par une aide non remboursable de 54,36 millions de dollars accordée au titre du Mécanisme mondial de financement concessionnel (GCFF).

Le GCFF a été créé en 2016 par le Canada, le Danemark, la Commission européenne, l’Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis afin de fournir un financement concessionnel à l’appui des pays qui rendent service au monde en accueillant un grand nombre de réfugiés.

L’investissement dans le secteur de l’eau financé par la BEI en Jordanie s’inscrit dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale de l’Union européenne. Il viendra compléter les initiatives prévues dans ce secteur par un certain nombre de partenaires internationaux du développement, dont USAID, l’Agence française de développement et la Banque mondiale.

Soutenir la stratégie de la Jordanie en matière d’eau

Le nouveau prêt de la BEI soutiendra la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’eau de la Jordanie ; il permettra la modernisation des infrastructures liées à l’eau pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques et contribuera à garantir l’approvisionnement en eau à une plus large population.

Ce prêt représente une étape importante dans les efforts visant à assurer l’avenir de la Jordanie en matière d’eau. En s’attaquant aux causes d’un approvisionnement en eau très problématique, en réduisant les pertes d’eau, qui ne génèrent pas de revenus, et en améliorant l’assainissement, cet investissement contribuera à renforcer la résilience et la durabilité de la Jordanie pour les générations à venir.

En incluant le nouveau financement axé sur les résultats, depuis 1984, la BEI a prêté plus de 1,5 milliard d’euros à l’appui d’investissements dans le secteur de l’eau en Jordanie.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle a vocation à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.