Si la plupart des personnes interrogées en France comprennent que des solutions comme le recyclage (68 %) et l’utilisation des transports en commun au lieu de véhicules particuliers (64 %) peuvent aider, des lacunes subsistent.

Plus de quatre personnes interrogées sur dix (43 %) en France ne sont pas conscientes de l’incidence positive de l’isolation des bâtiments. Moins de la moitié (48 %) réalisent qu’acheter moins de vêtements peut contribuer à atténuer les changements climatiques.

Les bienfaits de l’abaissement des vitesses maximales autorisées (28 %) ou de l’utilisation du numérique (17 %, soit bien plus que de la moyenne de l’UE, à 9 %) sur l’atténuation des effets des changements climatiques sont méconnus.

Seule une minorité de personnes (42 %) définit correctement l’empreinte carbone d’un individu comme « la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre émises par une personne au cours d’une année », ce qui est conforme aux résultats de la plupart des autres pays d’Europe.

Un fossé générationnel

Les connaissances au sujet des changements climatiques varient en fonction de l’âge. Les personnes de plus de 50 ans interrogées en France ont obtenu une note générale plus élevée (6,69/10) que celles de moins de 50 ans (6,21/10). Cet écart est particulièrement marqué en ce qui concerne les causes (7,55 pour les plus de 50 ans contre 6,77 pour les jeunes générations) et les conséquences (8,16 contre 7,33) des changements climatiques.

En tant que banque du climat de l'UE, la BEI investit dans de nombreux projets en France qui soutiennent sa transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance bas-carbone. Parmi les exemples récents, la BEI a investi dans deux projets de giga-usines de production de batteries électriques automobiles dans la région des hauts-de-France. Elle a également multiplié les projets dans le financement d’infrastructures de transports collectifs décarbonées et durables pour les collectivités territoriales, soutenant la modernisation des transports ferroviaires régionaux et des transports urbains métropolitains. La BEI investit également dans la rénovation énergétique du logement social et des infrastructures d’éducation. Dans les énergies renouvelables, elle a récemment soutenu des projets d’éoliennes en mer flottantes sur la côte méditerranéenne et poursuivi différents partenariats avec plusieurs banques commerciales pour le financement de la transition verte des PME. Parmi les autres projets en faveur de l’action climatique et environnementale, on peut enfin citer sa participation à des émissions obligataires vertes de grands groupes industriels et ses investissements en faveur de la modernisation des réseaux de distribution d’électricité avec le raccordement de nouvelles sources d’énergie renouvelables et de bornes de recharge électriques.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action en faveur du climat et du développement : « Les changements climatiques exigent une action collective urgente. À la BEI, nous finançons des solutions climatiques, mais nous reconnaissons également l’importance de l’éducation. Les résultats de notre enquête en France soulignent la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation ciblées, en particulier pour combler le fossé générationnel en matière de connaissances et promouvoir des solutions pratiques. C’est ainsi que nous construirons ensemble un avenir durable. »

Informations générales

Données et méthodologie

Vous pouvez télécharger ici la méthodologie de l’enquête, le questionnaire et l’ensemble des données.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Vous trouverez ici plus d’informations sur la BEI et l’éducation au climat.

À propos de BVA Xsight

BVA Xsight est une entreprise pionnière et leader des études de marché et d’opinion. https://www.bva-xsight.com