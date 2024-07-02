La Tanzanie, premier bénéficiaire des financements de la BEI en Afrique subsaharienne en 2023

EIB

Une délégation de BEI Monde se rend dans le pays pour rencontrer Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, et Hussein Mwinyi, président de Zanzibar

BEI Monde a investi 270 millions d’euros (777 milliards de shillings tanzaniens) en Tanzanie en 2023

Plus de 10 000 petites et moyennes entreprises (PME), dont plus de 3 000 entreprises dirigées par des femmes, ont bénéficié de cette coopération.

Une délégation de haut niveau de BEI Monde, branche de la Banque européenne d’investissement (BEI), emmenée par Thomas Östros, vice-président de la BEI, se rend en Tanzanie pour une série de rencontres visant à accroître les investissements dans le pays. Cette visite est l’occasion de faire le point sur les projets appuyés par la BEI, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur privé vert, les infrastructures publiques, l’investissement sexospécifique et le renforcement de l’économie bleue.

La délégation rencontrera Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, et Hussein Mwinyi, président de Zanzibar, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux.

Les réunions porteront sur la livraison de la première phase du projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement du lac Victoria. L’investissement de la BEI a permis d’étendre la couverture des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de traitement des eaux usées aux populations urbaines et périurbaines des agglomérations de Mwanza, Bukoba et Musoma.

Les discussions porteront également sur les travaux de rénovation et d’agrandissement des aéroports de Bukoba, Kigoma, Tabora, Shinyanga et Sumbawanga, qui sont en cours et bénéficient de l’appui de BEI Monde. Une fois achevé, le projet devrait encourager les investissements dans la région, créer des emplois et ainsi améliorer les niveaux de revenus, stimuler le commerce et les échanges commerciaux avec les régions voisines, attirer les touristes et accroître les interactions sociales et économiques dans les aéroports. Le projet aura pour autre avantage une augmentation générale de la sécurité aérienne, car ces cinq aéroports respecteront les normes internationales de sûreté et de sécurité.

Les parties discuteront également du soutien qui pourrait être apporté à d’autres investissements comme les prochaines étapes du système de transport rapide par autobus, la deuxième phase du projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement du lac Victoria, la sécurisation de l’approvisionnement en eau à Zanzibar et la gestion des déchets plastiques à Tanga. Ces projets se trouvent tous à des stades d’évaluation différents.

En outre, le vice-président Östros rencontrera des représentants des principales banques du pays ainsi que certaines PME qui bénéficient du partenariat de BEI Monde avec des banques commerciales locales.

L’année dernière, la Tanzanie a été le premier bénéficiaire du soutien de la BEI en Afrique subsaharienne. Elle a reçu 270 millions d’euros (777 milliards de shillings tanzaniens) de nouveaux investissements à l’appui d’entreprises dans tout le pays grâce à des partenariats avec des banques locales, à savoir CRDB, NMB et KCB-Tanzania.

À ce jour, ces investissements ont facilité l’octroi de prêts à plus de 10 000 PME, dont plus de 3 000 dirigées par des femmes et plus de 900 entreprises et coopératives de l’économie bleue à Zanzibar.

Les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) constituent les forces vives des économies africaines, mais elles sont plus vulnérables aux crises que les grandes entreprises. Il est très important d’améliorer l’accès aux financements afin de stimuler la croissance et de créer des emplois pour les millions de jeunes Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail. Dans les pays en développement, les PME représentent plus d’un tiers du PIB et plus de 80 % des nouveaux emplois.

Les partenariats de BEI Monde avec des banques locales sont structurés de manière à leur permettre d’accroître leurs portefeuilles de prêts, de prendre davantage de risques et d’offrir ainsi un meilleur accès au crédit à un plus large éventail de clients professionnels.

Les intermédiaires financiers bénéficient des conditions financières de BEI Monde qui sont plus avantageuses que celles des emprunts commerciaux et les banques transfèrent cet avantage aux bénéficiaires finals, à savoir les PME. Parallèlement à cette ligne de crédit, BEI Monde fournira, avec le soutien de l’UE, une assistance technique aux intermédiaires financiers ainsi qu’aux PME bénéficiaires pour le déploiement des projets retenus. Pour les contreparties de BEI Monde, cela accroît la valeur ajoutée en matière de création d’entreprises durables.

Ce cadre a aidé les banques commerciales à accroître leurs prêts, à se concentrer sur des solutions de financement inclusives et à travailler ainsi avec des secteurs privés mal desservis, vis-à-vis desquels elles sont réticentes en raison des risques associés aux projets sous-jacents.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ces dernières années, l’économie tanzanienne a affiché une grande résilience et une forte croissance. L’État a aussi continué à soutenir le développement du secteur privé en s’associant à des partenaires locaux, régionaux et internationaux. Cela a fait de la Tanzanie un partenaire majeur dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’UE et donc un interlocuteur privilégié de la BEI. Nous nous réjouissons vivement de collaborer avec nos partenaires en Tanzanie afin de renforcer plus avant le pays, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. »

Emilio Rossetti, chef adjoint de la délégation de l’Union européenne en Tanzanie : « Cette visite et ces réunions de haut niveau illustrent le partenariat durable de la Tanzanie avec l’Équipe Europe. L’Union européenne et ses États membres, ainsi que leurs agences de mise en œuvre et banques publiques de développement, collaborent pour concrétiser la vision de la stratégie Global Gateway : soutenir des investissements intelligents dans des infrastructures de qualité, qui respectent les normes sociales et environnementales les plus élevées, conformément aux valeurs et aux normes de l’UE. »

La BEI a débuté ses opérations en Tanzanie en 1977. Depuis lors, elle a accordé des prêts à l’appui du financement de 36 projets, pour un montant de 680 millions d’euros (près de 2 000 milliards de shillings tanzaniens).

BEI Monde a mis l’accent sur l’investissement dans les domaines qui présentent le plus fort potentiel de création d’emplois durables, en particulier les MPME des secteurs de l’agriculture et des services verts et numériques. Au cours de son séjour, le vice-président Östros se rendra, à Zanzibar, dans des entreprises de l’économie bleue ayant reçu un soutien et notamment celles qui mettent l’accent sur les femmes et les jeunes.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La délégation de l’Union européenne en Tanzanie et dans la Communauté d’Afrique de l’Est est un acteur clé des relations entre l’Union européenne et la Tanzanie ainsi qu’avec la Communauté d’Afrique de l’Est. L’UE a mis sur pied « Global Gateway », une nouvelle stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. La stratégie « Global Gateway » est mise en œuvre conjointement sous l’égide de l’Équipe Europe, c’est-à-dire les institutions et les États membres de l’UE.