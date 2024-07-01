Croatian capital Zagreb to get vital infrastructure upgrades with €207 million EIB loan

EIB

La ville de Zagreb investira dans des projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, au logement social et intermédiaire, aux écoles et jardins d’enfants, aux transports publics et à d’autres évolutions essentielles afin d’améliorer le cadre de vie et le climat des affaires dans la capitale croate.

Le financement s’appuie sur le récent lancement de l’activité de prêts directs de la BEI aux municipalités croates.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 207 millions d’euros à la ville de Zagreb pour la modernisation d’infrastructures essentielles au développement durable de la capitale croate. Ce financement est le premier que la BEI signe avec la ville de Zagreb. Il s’agit de la première tranche d’un prêt-cadre BEI de 395 millions d’euros destiné à soutenir le développement de la ville au cours des cinq prochaines années.

Le prêt-cadre de la BEI appuiera des projets de la ville de Zagreb visant à développer les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le logement social et intermédiaire, ainsi que les écoles et jardins d’enfants. Ce financement permettra également d’améliorer le réseau de transport public, y compris le funiculaire emblématique de Zagreb, et de poursuivre la transformation numérique des services urbains, ainsi que d’effectuer des investissements de petite dimension dans des infrastructures municipales relevant de la voirie, des réseaux d’égouts et d’eau, et de la régénération et la revitalisation des friches industrielles pour de nouveaux investissements.

En outre, la BEI fournira des services de conseil à la ville de Zagreb pour la préparation de projets d’investissement indispensables pour l’amélioration de la qualité de vie et du climat des affaires.

Tereza Czerwinska, vice-présidente de la BEI : « Zagreb bénéficie d’un sérieux coup de pouce à son impressionnant plan d’amélioration des infrastructures urbaines essentielles et nous sommes très fiers de notre contribution à ce chapitre vert et durable de l’histoire de la ville. Avec nos services de conseil, nous aiderons Zagreb à approfondir et à traiter des questions complexes comme le logement abordable, la neutralité climatique et la mobilité urbaine. Ce prêt met en évidence le resserrement des liens entre la BEI et la Croatie. »

Tomislav Tomašević, maire de la ville de Zagreb : « C’est la première fois que la BEI investit dans les projets de la ville de Zagreb. C’est une forme de reconnaissance de la gestion financière responsable de la ville. Cette coopération intervient après que la ville de Zagreb a réintégré la catégorie “investissement” à l’issue de 13 longues années. Nous utiliserons ce prêt exclusivement pour des dépenses d’investissement et non pour des coûts récurrents, et principalement pour cofinancer des projets de l’UE dans le domaine de la transition écologique et énergétique et de la transformation numérique, afin de rendre Zagreb plus résiliente face aux changements climatiques. Nous remercions la BEI pour sa confiance et pour être devenue notre partenaire dans l’amélioration de la ville de Zagreb au bénéfice de nos concitoyennes et concitoyens. »

Soutien financier et services de conseil de la BEI en faveur du développement durable de Zagreb

Ce financement découle de l’engagement stratégique de la BEI à accélérer la cohésion des régions de l’Union européenne, l’action pour le climat et le développement de villes numériques, vertes et abordables. Cet accord aidera Zagreb à mobiliser et à absorber les fonds de l’UE et à améliorer son attractivité pour les investisseurs, ouvrant la voie à la création plus rapide d’emplois et renforçant l’engagement de la ville à devenir climatiquement neutre à l’horizon 2030.

Il s’agit du deuxième prêt direct de la BEI à une collectivité locale en Croatie. En décembre 2023, la BEI a signé un accord de prêt de 49 millions d’euros avec la ville de Split pour des investissements dans les infrastructures urbaines.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.