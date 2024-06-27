Banca Transilvania signe sa première titrisation synthétique, soutenant l’octroi de nouveaux prêts aux PME et aux ETI en Roumanie

Une titrisation synthétique de 2 milliards de RON (environ 400 millions d’euros) dans le cadre de laquelle le FEI, soutenu par la BEI, protège une tranche mezzanine et une tranche de premier rang, réduit le risque de crédit pour Banca Transilvania et permet à la banque roumaine de libérer les fonds propres affectés au portefeuille titrisé.

L’opération est conclue parallèlement à l’engagement de Banca Transilvania d’accorder 2,64 milliards de RON de nouveaux prêts aux PME, en mettant l’accent sur des projets durables sur le plan environnemental.

La titrisation renforce son rôle d’outil facilitant le redéploiement de capitaux au profit de nouveaux investissements contribuant à la création d’emplois et à une transition juste vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI – composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI) – renforce sa coopération de longue durée avec Banca Transilvania (BT) en approuvant une titrisation synthétique et de nouveaux engagements en matière de prêt.



Cette opération historique est la première titrisation de BT et représente la première opération d’allégement des exigences de fonds propres conclue entre BT et le Groupe BEI. L’accord vise à alléger les contraintes de capital applicables à BT en rapport avec un portefeuille d’actifs soumis à l’approche standard, renforçant ainsi sa capacité de prêt, qui servira à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) roumaines. Le FEI fournira une protection sur une tranche mezzanine d’une valeur de plus de 324 millions de RON qui, à son tour, est contre-garantie par la BEI. Le FEI assure également la protection d’une tranche de premier rang de plus de 1,67 milliard de RON, elle-même contre-garantie par la BEI à hauteur de 50 %. Le portefeuille sous-jacent est composé de prêts à des microentreprises, à des PME et à de grandes entreprises pour un montant total supérieur à 2 milliards de RON.

Ömer Tetik, PDG de BT : « Je me réjouis de voir notre collaboration avec le Groupe BEI se poursuivre grâce à ce nouveau projet qui permet d’accélérer l’accès aux financements pour les PME locales, l’un des piliers de l’économie roumaine. Outre à permettre la consolidation de notre capacité de financement, la BEI apporte toujours avec elle son savoir-faire et ses bonnes pratiques, des compétences qui nous aident à mieux gérer notre capital. »

Dans le cadre de cet accord, BT s’engage à fournir de nouveaux prêts à hauteur de plus de 2,64 milliards de RON à des PME et à des ETI sur une période de trois ans. Au minimum 20 % de ces ressources iront à des projets s’inscrivant dans le droit fil des objectifs en matière d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale, un choix d’affectation qui souligne l’engagement de BT et du Groupe BEI à soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Cette opération avec Banca Transilvania souligne notre engagement à soutenir les entreprises roumaines afin qu’elles puissent croître de la meilleure façon possible en ces temps difficiles. Je suis heureuse de voir Banca Transilvania s’appuyer sur notre savoir-faire éprouvé pour sa première opération de titrisation, et de pouvoir constater que, ensemble, nous sommes en mesure de créer de nouvelles opportunités pour l’économie roumaine, en tirant parti de la titrisation pour promouvoir des investissements durables. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « La participation de la BEI aura pour effet d’envoyer un signal à d’autres institutions financières internationales et contribuera au développement du marché des capitaux en Roumanie. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l'UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l'innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos du Fonds européen d’investissement

Depuis le 2 mai 2024, le FEI a aligné son logo sur ceux des autres institutions et organes de l’UE, renforçant ainsi son rôle d’acteur clé de l’UE.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, dont la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

À propos de Banca Transilvania

Banca Transilvania est la plus grande banque de Roumanie et du Sud-est de l’Europe. En tant que banque universelle, elle dessert tous les segments de clientèle et couvre l’ensemble des métiers du secteur financier. Elle détient plus de 20 % de parts de marché, compte 4,3 millions de clients, plus de 10 000 employés, 500 succursales dans 180 villes, et propose également des solutions bancaires en ligne. La valeur de la marque Banca Transilvania atteint 686,5 millions de dollars, occupant la 252e place du classement Brand Finance Banking 500 pour 2024.