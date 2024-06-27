L’UE soutient Tele2 pour atteindre une couverture 5G quasi universelle en Suède

Shutterstock

La société suédoise de télécommunications Tele2 a signé un nouvel accord de prêt de 140 millions d’euros avec la BEI.

Ce prêt contribuera au déploiement de réseaux mobiles à haut débit en Suède.

L’objectif est que la couverture 5G atteigne 99,9 % de la population suédoise.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à Tele2 un prêt de 140 millions d’euros pour soutenir le déploiement du réseau 5G et la mise à niveau de la 4G en Suède.

Tele2 utilisera le prêt pour déployer un réseau mobile 5G de pointe en Suède avec pour objectif d’atteindre 99,9 % de la population du pays. En 2016, la BEI a accordé un prêt de 125 millions d’euros à Tele2 pour la construction d’un réseau 4G en Suède.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’accès à une connectivité rapide et stable est essentiel, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Ce projet s’harmonise parfaitement avec l’objectif que tous les ménages de l’UE disposent d’une connectivité en gigabit d’ici 2030. Nous nous félicitons de soutenir Tele2, un partenaire fidèle, dans l’extension du réseau 5G dans toute la Suède. »

Tele2 s’associe à Telenor, au sein de la coentreprise Net4Mobility, pour construire son réseau 5G.

Charlotte Hansson, directrice financière de Tele2 : « En obtenant un prêt de la BEI à des conditions attrayantes, Tele2 poursuit son ambition de construire le meilleur et le plus fiable réseau 5G en Suède ».

Informations générales

La BEI met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, le Groupe BEI a signé près de 3 milliards d’euros de financements à l’appui de 32 projets en Suède, soit un niveau record, plus des trois quarts de ces engagements étant consacrés à des investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Pour plus de détails sur nos projets en Suède et sur leur impact, veuillez consulter notre page pays sur la Suède.

Tele2 est une grande entreprise de télécommunications animée d’une mission : permettre l’existence d’une société aux possibilités illimitées. Grâce à ses réseaux et services – qui vont de la connectivité mobile et fixe, des services de téléphonie et de réseau de données à la télévision, en passant par la diffusion en direct et les solutions mondiales liées à l’internet des objets – nous sommes étroitement connectés à tous les aspects du mode de vie numérique d’aujourd’hui. En rendant ses infrastructures plus puissantes, plus fiables et plus durables, elle permet à la société de le devenir également. Tele2 a été fondée en 1993 et est cotée à la Bourse de Stockholm. En 2023, Tele2 a généré un chiffre d’affaires de 29 milliards de SEK et a fait état d’un excédent brut d’exploitation sous-jacent de 10 milliards de SEK.