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TELE2 5G ROLLOUT IN SWEDEN

Signature(s)

Montant
140 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 140 000 000 €
Télécom : 140 000 000 €
Date(s) de signature
26/06/2024 : 140 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2024
Statut
Référence
Signé | 26/06/2024
20230388
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TELE2 5G ROLLOUT IN SWEDEN
TELE2 AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 311 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the design, roll-out and operation of 5G mobile telecommunications to increase coverage from 20% to over 99% across the whole country. Investments also include the replacement of the current 4G equipment to upgrade the 4G network.

The aim is to accelerate the deployment of innovative telecommunication technologies and thus generate a positive impact on users, in terms of improved and faster access to information and innovative digital services. The 5G infrastructure to be rolled-out will be crucial to expand coverage and capacity of advanced mobile broadband services. Hence, the project is fully in line with the "EU Digital Compass 2030", stating that by 2030 all EU households should have Gigabit connectivity.

Additionnalité et impact

The project concerns investments to upgrade the mobile network operated by the promoter.


The project will accelerate the deployment of innovative telecommunication technologies and thus generate positive network externalities by enabling more users to benefit from improved and faster access to information and innovative digital services. The project also generates further externalities to other sectors of the economy by supporting innovation and competitiveness.


The 5G infrastructure deployed as a result of the project will be crucial to expand the coverage and capacity of advanced mobile broadband services. Accordingly, the project is fully in line with the "EU Digital Compass 2030", stating that by 2030 all EU households should have Gigabit connectivity. The project contributes to the EIB's Public Policy Goal Innovation, Digital and Human Capital - Digital Infrastructure.


The proposed loan will contribute to the diversification of the borrowers financing sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (EIA) 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
17 avril 2024
26 juin 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TELE2 5G ROLLOUT IN SWEDEN
Date de publication
18 Jul 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
195185750
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230388
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
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Lien vers la source
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