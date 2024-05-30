Alors que l’incertitude plane sur les perspectives économiques de la Finlande et que les entreprises du pays reportent leurs investissements, Finnvera Plc et la Banque européenne d’investissement (BEI) appuient des projets qui favorisent l’emploi, la croissance et la transition des entreprises de taille moyenne vers les énergies propres.

La BEI accordera une garantie de 200 millions d’euros à Finnvera, banque nationale de promotion économique et organisme officiel finlandais de crédit à l’exportation, afin de faciliter le financement des entreprises de taille intermédiaire dans le pays. L’objectif est de lever les obstacles à l’accès au financement en partageant les risques liés aux incertitudes économiques comme l’inflation, les taux d’intérêt élevés, les possibilités limitées de croissance externe et l’imprévisibilité concernant l’approvisionnement en énergie.

Le soutien de la BEI permettra à Finnvera de constituer un portefeuille de nouveaux prêts d’un montant total pouvant atteindre 400 millions d’euros. Forte d’une capacité de prêt accrue, Finnvera pourra ainsi offrir aux entreprises un accès à des financements assortis de conditions favorables, telles que des taux d’intérêt réduits et des exigences moins strictes en matière de sûreté. Cette opération contribuera à mobiliser environ 560 millions d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Il s’agit du premier accord de la BEI en Finlande prenant la forme d’une garantie directe au cas par cas sur de nouveaux financements accordés aux entreprises de taille intermédiaire, à savoir celles comptant entre 250 et 3 000 salariés. La garantie signée relève d’un programme de partage des risques associés à un portefeuille (Linked Risk-Sharing Programme – LRS) et couvrira jusqu’à 50 % des nouveaux prêts.

Les fonds de la BEI bénéficieront aux entreprises par l’intermédiaire des réseaux et des agences de Finnvera.

Jussi Haarasilta, vice-président exécutif de Finnvera : « Soutenir la croissance des entreprises de taille intermédiaire est très important pour l’économie finlandaise. La BEI partageant le risque, nous avons encore plus de possibilités de promouvoir la croissance. Les avantages de la coopération sont directement transmis aux entreprises finlandaises. L’atout du programme LRS réside aussi dans son utilisation polyvalente et dans le fait que, outre les projets nationaux, les garanties peuvent servir à financer des projets d’exportation au sein de l’Union européenne. Stimuler les exportations est un objectif stratégique important pour Finnvera. Nous travaillons principalement avec d’autres bailleurs de fonds, mais grâce à la garantie du programme LRS, nous disposons de nouveaux moyens pour compléter l’offre sur les marchés financiers. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous sommes heureux de travailler avec Finnvera pour soutenir les entreprises de taille intermédiaire finlandaises en fournissant des garanties pour les prêts à long terme. Ensemble, nous soutiendrons des projets conformes à la mission de la BEI, à savoir stimuler l’emploi et la croissance et soutenir des mesures qui atténueront les changements climatiques. Finnvera étant présente sur l’ensemble du territoire, environ la moitié des financements débloqués profiteront aux régions finlandaises relevant de l’objectif de cohésion. »

Finnvera possède une vaste expérience dans le déploiement de solutions de garantie de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), y compris dans le cadre du programme de partage des risques associés à un portefeuille relevant du Fonds de garantie paneuropéen. Par exemple, en 2023, le FEI et Finnvera ont signé un accord visant à affecter 280 millions d’euros aux petites entreprises finlandaises afin de stimuler les transitions écologique et numérique et l’innovation.

Wille Rydman, ministre finlandais de l’économie : « L’objectif des pouvoirs publics est de remettre la Finlande sur la voie de la croissance. L’accord de garantie conclu avec la BEI fait partie de ce vaste ensemble de mesures. Finnvera coopère avec des acteurs européens afin d’améliorer la situation financière et les conditions d’exploitation des entreprises finlandaises. C’est dans l’intérêt des entreprises et de l’ensemble de la population finlandaise. »

Informations généralesBanque européenne d’investissement

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

En 2023, le Groupe BEI a engagé près de 1 milliard d’euros de financements pour de nouveaux projets en Finlande. Ces fonds ont ciblé les dépenses des grandes entreprises en matière de recherche-développement, des investissements industriels, des bâtiments écoénergétiques et des infrastructures éducatives, ainsi que le soutien aux petites entreprises. Les financements ont représenté 0,35 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et appuyé des investissements de près de 4,4 milliards d’euros. Au total, le Groupe BEI a accordé près de 8 milliards d’euros de financements en Finlande au cours des cinq dernières années.

Finnvera est l’institution nationale de promotion économique de la Finlande et son organisme officiel de crédit à l’exportation. Elle est détenue à 100 % par l’État finlandais et est notée respectivement Aa1 et AA+ par Moody’s et Fitch. Finnvera a été créée en 1999 par l’État finlandais avec pour mission de garantir les exportations finlandaises et de soutenir le financement des PME en octroyant des garanties et des prêts. Comptant actuellement 368 employés et quelque 23 100 clients, elle dessert l’ensemble de la Finlande via un réseau régional de 15 bureaux. En vertu de la loi, l’État finlandais compense une partie (normalement 50 %) des pertes de crédit finales subies par Finnvera dans le cadre du financement des PME. Au 31 mars 2024, le total du bilan de Finnvera s’établissait à 14,3 milliards d’euros. En 2023, les garanties et les prêts accordés par Finnvera à l’échelle nationale se sont élevés à 1,8 milliard d’euros.