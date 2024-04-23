Près de 300 élèves de la ville ukrainienne de Kamianske peuvent désormais bénéficier de meilleures conditions d’enseignement grâce à l’agrandissement et à la modernisation de leur bâtiment scolaire.

Cette rénovation doit sa réalisation à la participation de la ville à un programme soutenu par un prêt de 200 millions d’euros octroyé par la BEI visant à aider les municipalités ukrainiennes à reconstruire leurs infrastructures sociales.

Après d’importants travaux de reconstruction effectués dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine de la Banque européenne d’investissement (BEI), le lycée n° 11 de Kamianske, dans l’oblast de Dnipropetrovsk, a pu rouvrir ses portes ce jour. Le bâtiment de l’école a été agrandi et comporte désormais des salles de classe et des toilettes supplémentaires, de nouvelles aires de jeux et des zones de détente vertes.

Le projet de reconstruction du bâtiment comprenait également la modernisation de son isolation thermique, l’installation de portes et fenêtres permettant des économies d’énergie, le remplacement de l’ensemble des réseaux techniques et de communication et l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Ces améliorations ont permis de renforcer l’inclusivité et la sécurité de l’établissement d’enseignement.

La reconstruction du lycée relève d’une initiative conjointe de l’Union européenne et de sa banque, la Banque européenne d’investissement, en partenariat avec le ministère ukrainien pour le développement des communautés, des territoires et des infrastructures, le ministère ukrainien des finances, et l’administration régionale de Dnipropetrovsk. Le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine a apporté son soutien technique.

La reconstruction du lycée a coûté plus de 4 millions d’euros, montant auquel la BEI a contribué à hauteur de 3,4 millions d’euros, le reste étant financé par le budget local. Ce projet fait partie des 26 projets de remise en état soutenus par la BEI dans l’oblast de Dnipropetrovsk. Trois sous-projets ont déjà été menés à bien. À l’heure actuelle, dix écoles, douze établissements hospitaliers, un bâtiment administratif et trois usines de traitement de l’eau et des eaux usées en sont à différents stades de construction.

Oleksandr Koubrakov, vice-Premier ministre chargé de la restauration et ministre du développement des communautés, des territoires et des infrastructures : « Le lycée rénové de Kamianske est une illustration récente de ce que nous pouvons réaliser dans de courts délais lorsque nous unissons nos forces à celles de nos partenaires de l’UE. Dans le cadre du programme de relèvement appuyé par la BEI, nous avons mis au point un mécanisme efficace permettant de reconstruire rapidement des bâtiments et d’améliorer les conditions de vie de notre population, y compris face aux hostilités militaires que subit notre pays. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Une coopération efficace entre le ministère des finances et la BEI nous permet de remettre en état des écoles et des hôpitaux, et de mettre en œuvre d’autres projets municipaux dans des villes et des petites communautés à travers l’Ukraine, améliorant ainsi concrètement la vie de la population. En reconstruisant ces bâtiments, nous rétablissons des conditions de vie sûres pour les personnes, et nous conduisons l’économie du pays sur la voie du redressement. »

Andriy Bilousov, maire de Kamianske : « Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos élèves, avec le soutien de nos partenaires de l’UE, de la BEI et du PNUD, un enseignement au sein d’une salle de classe, dans des conditions sûres et propices à l’apprentissage, ayant un impact positif sur le mental. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « La BEI maintient son engagement dans les projets locaux, tels que la reconstruction du lycée de Kamianske, une école sûre que nous avons rouverte ce jour. En investissant dans les infrastructures municipales, l’énergie, les transports et les petites entreprises en Ukraine, nous visons à améliorer la vie quotidienne et à renforcer la résilience économique et sociale, tout en soutenant l’adhésion du pays à l’UE. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « La rénovation de l’école de Kamianske démontre une nouvelle fois l’engagement de l’Union européenne à aider les villes ukrainiennes à se reconstruire et à améliorer la qualité de vie de leurs habitants. La mise en place d’un meilleur environnement d’apprentissage pour les enfants en est un élément clé. Le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine joue un rôle crucial en donnant aux petites communautés ukrainiennes les moyens d’agir. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Nous sommes fiers d’assister à la rénovation du lycée n° 11 de Kamianske, qui témoigne des efforts de collaboration déployés dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après l’invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, elle a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays. Avec un portefeuille d’opérations signées d’un montant de 7,3 milliards d’euros, la BEI renforce son rôle de principal partenaire d’investissement du pays à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de faciliter la résilience économique et sociale.

Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée de 50 milliards d’euros, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer plus encore ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.

Programme de relèvement de l’Ukraine appuyé par la BEI

La rénovation du lycée n° 11 de Kamianske a été réalisée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine – un prêt-cadre multisectoriel de 200 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement. En donnant aux collectivités locales les moyens de remettre en état leurs infrastructures sociales, le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine améliore les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil. En mars 2024, le programme avait permis de mener à bien 97 projets, portant notamment sur des établissements d’enseignement, des centres de soins de santé et des logements sociaux. La mise en œuvre de 66 projets supplémentaires est prévue pour 2024‑2025. Le ministère ukrainien du développement des communautés, des territoires et des infrastructures coordonne le programme en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique, assurant l’exécution efficace et efficiente des projets.