L’Estonie a accordé une garantie de 10 millions d’euros à l’appui de projets de redressement en Ukraine.

Cela porte le montant du Fonds EU4U à 267 millions d’euros, les engagements annoncés dépassant les 400 millions d’euros au total.

Le fonds permet l’approbation de nouveaux projets essentiels pour la reconstruction de l’Ukraine, axés sur la réparation de logements et de voies d’exportation cruciales endommagés par la guerre.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la République d’Estonie ont signé une convention de contribution, en vertu de laquelle l’Estonie apporte 10 millions d’euros au Fonds EU for Ukraine. Lancé par la BEI en 2023, ce fonds s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus vaste de l’UE à l’appui de l’Ukraine (EU4U) visant à répondre à des besoins urgents et à maintenir la stabilité économique du pays.

Le Fonds EU4U soutient la mise en œuvre de projets essentiels de redressement et de reconstruction, auxquels participent les secteurs public et privé, et contribue à améliorer l’accès au financement pour les entreprises ukrainiennes. À ce jour, le fonds est assuré d’engagements représentant plus de 400 millions d’euros, issus de la majorité des États membres de l’UE.

Mart Võrklaev, ministre estonien des finances : « Tout le soutien apporté à l’Ukraine est un investissement dans la force de notre propre démocratie et dans l’économie de l’Europe dans son ensemble. Les attaques de la Russie durent depuis longtemps et l’Ukraine ne peut pas, à elle seule, éliminer les conséquences de l’activité militaire sur ses propres ressources. C’est là que nous devons nous unir et aider l’Ukraine, afin qu’elle puisse continuer à repousser l’agresseur tout en se reconstruisant. »

Jean-Erik de Zagon, responsable du pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale : « Je suis reconnaissant à l’Estonie de son soutien au Fonds EU for Ukraine. Cette contribution de 10 millions d’euros, qui accompagne celle d’autres donateurs, joue un rôle primordial pour renforcer la résilience de l’Ukraine et jeter les bases de l’adhésion du pays à l’UE. Nous disposons des compétences et des ressources nécessaires pour aider l’Ukraine sur la voie d’une remise en état urgente, et des contributions comme celle-ci nous permettent de mobiliser efficacement ce soutien. »

Soutenir des investissements prioritaires pour le redressement de l’Ukraine

Les opérations menées au titre du Fonds EU4U bénéficient actuellement du soutien de dix contributeurs : la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg et les Pays‑Bas. D’autres donateurs se sont également engagés et devraient prochainement apporter leur contribution au fonds.

Le premier investissement effectué au titre du fonds a permis de mobiliser 25 millions d’euros en faveur d’un fonds de croissance ukrainien visant à stimuler les petites et moyennes entreprises d’Ukraine et de Moldavie.

Le 18 mars 2024, le comité des contributeurs du Fonds EU4U a approuvé deux projets supplémentaires appuyés par un prêt BEI de 90 millions d’euros, bénéficiant de garanties au titre du fonds. Ces projets permettront de reconstruire et de rénover rapidement des immeubles d’habitation endommagés en Ukraine et d’améliorer des voies d’exportation essentielles (corridors de solidarité) qui nécessitent des réparations immédiates et importantes afin de maintenir les exportations de produits agricoles et autres de l’Ukraine vers l’Union européenne.

Informations générales

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé de soutenir l’intégration du pays à l’UE, qui est devenue encore plus vitale depuis l’invasion à grande échelle de la Russie. La Banque, qui gère un portefeuille de projets signés d’une valeur de 7,3 milliards d’euros, a accordé des financements à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de soutenir la résilience et la reconstruction de l’Ukraine. Dès le début de l’invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays.

Dans le cadre de l’initiative plus large EU for Ukraine de la BEI et de son fonds du même nom, ainsi que du rôle clé que joue la Banque dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros, la BEI reste déterminée à intensifier ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.