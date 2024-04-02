© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement et MONETA ont signé un prêt pour soutenir les entreprises tchèques qui emploient jusqu’à 3 000 personnes.

Une part importante du prêt sera consacrée à des projets qui contribuent à l’écologisation de la Tchéquie et à l’amélioration de sa compétitivité.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à MONETA Money Bank (ci-après « MONETA ») un prêt de 100 millions d’euros (2,5 milliards de couronnes tchèques) qui permettra d’améliorer les perspectives économiques pour les petites et moyennes entreprises (PME) tchèques. Au moins 12 % des fonds mis à disposition iront à des projets ayant une incidence positive sur le climat ou l’environnement. De plus, MONETA s’est engagée à doubler le montant de cette affectation et proposera prochainement plus de 700 millions de couronnes tchèques aux entrepreneurs et aux petites entreprises pour financer leurs projets axés sur le développement durable.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de la Banque en Tchéquie : « Nous sommes heureux d’intensifier notre coopération avec MONETA pour améliorer encore les perspectives qui s’offrent aux entreprises dans le pays – notamment dans les régions à faible activité économique – et soutenir une croissance qui profite à la fois à la population et à la planète. »

Tomáš Spurný, directeur général et président du conseil d’administration de MONETA Money Bank : « Notre coopération actuelle avec la BEI renforce encore notre engagement à soutenir les entrepreneurs et les petites entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie tchèque. Nous sommes prêts à poursuivre la concrétisation de notre objectif qui est de devenir un champion stable pour cette partie très importante de notre économie dans les temps difficiles que va connaître la Tchéquie, région traditionnelle de l’industrie lourde, dans le contexte de la transition écologique. »

MONETA affectera les ressources mises à disposition par la Banque européenne d’investissement au moyen de produits de prêt spéciaux pour une durée minimale de deux ans. Dans le cadre des « prêts verts », ces fonds iront à des projets d’énergies renouvelables, à des installations de production et de stockage d’énergies renouvelables, et notamment à des centrales hydroélectriques à accumulation par pompage. Les agriculteurs pourront demander des prêts pour des projets qui contribuent à la prévention de l’érosion des sols, à l’augmentation des stocks de carbone des sols ou au remplacement de machines agricoles et forestières. Les projets de transports publics urbains et périurbains, portant par exemple sur l’acquisition de tramways, de métros, de téléphériques ou d’autobus à émissions nulles, pourront également bénéficier d’un appui financier de la BEI. La construction d’infrastructures – bornes de recharge électrique, stations de ravitaillement en hydrogène, signalisation pour le transport par train et tramway, ou réseaux routiers électriques, par exemple – pourra également être financée. Les projets visant la remise en état de systèmes d’approvisionnement en eau, réseaux d’égouts et stations d’épuration, ainsi que ceux axés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique d’installations industrielles et de bâtiments, seront aussi admissibles.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle finance des investissements de qualité, soutenant ainsi la réalisation des grands objectifs de l’UE tant sur le territoire de l’Union qu’à l’extérieur. Avec le Fonds européen d’investissement (FEI), elle forme le Groupe Banque européenne d’investissement.

La BEI coopère avec la République tchèque depuis 1992 et octroie des financements à l’appui des infrastructures, des petites et moyennes entreprises, de l’environnement et de l’innovation. Après plus de 30 ans, le montant total des financements mis à disposition par le Groupe BEI dans ce pays s’élève à près de 30 milliards d’euros

À propos de MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, a.s. est une banque tchèque indépendante de premier plan qui fournit des services à ses clients par l’intermédiaire d’un réseau de succursales réparties sur l’ensemble du territoire national. Depuis son introduction à la Bourse de Prague en 2016, MONETA est solidement positionnée dans les secteurs du détail et de l’agriculture et concentre ses services sur les petites et moyennes entreprises. Elle propose également des produits d’assurance et des placements dans des fonds d’investissement. La clientèle de MONETA représente plus de 13 % de la population tchèque et bénéficie de la stratégie multicanal de la banque, qui s’appuie sur 134 succursales et 562 guichets automatiques lui appartenant, plus 1 409 guichets automatiques partagés en réseau avec trois autres banques, une plateforme numérique de pointe, un centre d’appels, des concessionnaires automobiles sous contrat et des partenaires de crédit-bail. MONETA possède une banque agréée spécialisée qui propose des produits d’épargne-logement en Tchéquie.