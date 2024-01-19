MONETA LOAN FOR SMES MIDCAPS & OTHER OBJECTIVES

The operation will provide financing to MONETA Money Bank ("Moneta") with the aim of generating additional lending to Czech SMEs and Midcaps. Moneta has in-depth experience with implementing EIB products and a strong ambition to support green projects through its network of branches in the targeted regions.





Almost all of the financing unlocked by the EIB is expected to benefit cohesion areas and as such, reduce regional disparities per the EU's cohesion policy. A substantial proportion of the financing is expected to be used in financing CA&ES projects.





The operation provides Moneta with significant value in the form of attractively priced funding with flexible repayment terms. The blending of EIB funding with Moneta's own resources will allow to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries, thus improving their access to finance.



