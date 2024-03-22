BEI Monde financera la mise en œuvre de la partie équatorienne du système d’interconnexion électrique entre l’Équateur et le Pérou.

L’interconnexion électrique améliorera la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Équateur et au Pérou et optimisera les structures de coûts sur le marché, tout en favorisant le commerce régional de l’électricité.

Faisant partie du programme d’investissement Global Gateway Union européenne – Amérique latine et Caraïbes, le projet contribuera à améliorer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans la région.

Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l’environnement, des océans et de la pêche, Gabriela Sommerfeld, ministre des affaires étrangères de la République d’Équateur, Andrea Arrobo Peña, ministre de l’énergie et des mines de la République d’Équateur, Kristin Lang, cheffe de la division Investissements en faveur du secteur public en Amérique latine et dans les Caraïbes de la Banque européenne d’investissement, et Paúl Urgilés, PDG d’Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, ont signé ce jour un prêt de 125 millions de dollars à Quito dans le but d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Équateur et au Pérou et d’optimiser les structures de coûts sur le marché, tout en favorisant le commerce régional de l’électricité.

Ce prêt servira à financer la mise en œuvre de la partie équatorienne du système d’interconnexion électrique entre l’Équateur et le Pérou. Cet interconnecteur est un élément clé du système d’interconnexion électrique andin, qui consiste en une ligne de transport à haute tension de 550 km reliant la sous-station de Chorrillos en Équateur à celle de Nueva Piura au Pérou.

Le projet, qui sera mis en œuvre par Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, l’entreprise publique équatorienne chargée de la production, du transport et de la distribution d’électricité dans le pays, augmentera la capacité de transport d’électricité entre l’Équateur et le Pérou.

Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement : « En tant que bras financier de l’Union européenne, nous sommes fiers de soutenir un projet aussi important pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le commerce en la matière entre l’Équateur et le Pérou, tout en contribuant à la décarbonation et à la lutte contre les changements climatiques. Aux côtés de ses partenaires, la BEI soutient le développement économique durable de l’Équateur dans le cadre du programme d’investissement Global Gateway Union européenne – Amérique latine et Caraïbes ».

Paúl Urgilés, PDG d’Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador : « L’interconnexion électrique de 500 kV entre l’Équateur et le Pérou permettra un commerce efficace et sécurisé de l’électricité entre ces deux pays grâce à leurs systèmes hydrographiques interconnectés. Mené sous l’impulsion du président équatorien Daniel Noboa Azín et de la ministre de l’énergie et des mines Andrea Arrobo Peña, le projet garantira à l’Équateur un approvisionnement en électricité sûr et fiable et permettra de mettre fin aux coupures d’électricité. »

La nouvelle interconnexion électrique entre l’Équateur et le Pérou améliorera la sécurité de l’approvisionnement et permettra aux deux pays d’échanger de l’électricité, avec à la clé une réduction des coûts de production.

Relevant de l’initiative Global Gateway de l’UE et cofinancé par la Banque interaméricaine de développement par un prêt supplémentaire de 125 millions de dollars, le projet contribuera à accroître la sécurité d’approvisionnement, à améliorer l’efficacité de la production d’électricité et à soutenir l’intégration d’une plus grande part d’électricité produite à partir de sources renouvelables. BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’UE qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service du montage et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, notamment des taux d’intérêt compétitifs et des échéances adaptées aux projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à renforcer l’impact sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde en Équateur

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Elle a financé environ 9 milliards d’euros d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne en 2023 par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche créée en 2022 pour les activités hors UE. L’Équateur est l’un des principaux bénéficiaires des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE a débuté ses opérations dans le pays en 2006, elle y a mis environ 1 milliard d’euros à disposition à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population équatorienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte un soutien économique à des projets en Amérique latine depuis 2022. Elle facilite la mise en œuvre d’investissements à long terme à des conditions favorables et fournit l’assistance technique nécessaire pour garantir que les projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total de plus de 13 milliards d’euros à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne et du programme d’investissement Global Gateway Union européenne – Amérique latine et Caraïbes. Elle soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 60 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’euros d’investissements, soit environ un tiers de l’objectif global de l’initiative.