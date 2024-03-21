La BEI et Ringkjøbing Landbobank ont signé un accord de prêt de 745 millions de couronnes danoises (100 millions d’euros) destiné à appuyer les PME et les ETI au Danemark.

Au moins 25 % des nouveaux fonds mis à disposition sont destinés à des investissements liés au climat et à des projets de durabilité mis en œuvre par des entreprises danoises.

Cette opération devrait améliorer l’accès des entreprises danoises au financement, ce qui renforcera leur compétitivité et les aidera dans la transition écologique.

Ringkjøbing Landbobank a signé un accord de prêt de 745 millions de couronnes danoises (100 millions d’euros) avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Les fonds seront rétrocédés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) danoises admissibles afin d’améliorer leur accès au financement. Ce prêt s’inscrit dans la continuité du partenariat de longue date de Ringkjøbing Landbobank avec la BEI, entamé en 2002. Au moins 25 % des fonds seront consacrés à des investissements spécifiquement liés à la transition écologique au Danemark et dans le reste de l’Union européenne, y compris des projets liés à la durabilité, aux énergies renouvelables et à l’amélioration de l’efficacité énergétique.

John Fisker, directeur général de Ringkjøbing Landbobank : « Cet accord de prêt reflète la volonté manifeste de Ringkjøbing Landbobank de soutenir les entreprises qui rendent la production et la consommation plus durables. Nous pouvons apporter ce soutien en finançant des investissements qui font passer nos clients à la vitesse supérieure concernant la transition écologique de leur industrie. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement, entamé il y a plus de 20 ans. Cette ligne de crédit renforce la position de notre banque sur le marché et appuie la compétitivité de nos clients en finançant de nouveaux investissements. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’une des priorités majeures du Groupe BEI est de veiller à ce que les entreprises aient accès au type de financement adéquat. Nous souhaitons tout particulièrement appuyer des investissements dans les domaines des énergies renouvelables, de la durabilité et de l’efficacité énergétique. La transition écologique comporte des défis particuliers liés au financement et nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Ringkjøbing Landbobank et de l’appuyer dans ses efforts en la matière. »

L’accord vise à faciliter l’accès des entreprises au financement d’investissements qui augmenteront leur productivité et leur compétitivité et, dans de nombreux cas, favoriseront leur transition écologique. Ces fonds ciblent le segment des PME, mais les ETI sont également admissibles. La décision finale concernant les prêts intermédiés au titre de cette ligne de crédit incombe à Ringkjøbing Landbobank.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle octroie des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Pour la seule année 2022, la BEI a mis plus de 800 millions d’euros de financements à la disposition de projets au Danemark, y compris dans les secteurs de la recherche médicale et de la transition énergétique.

Ringkjøbing Landbobank A/S est une banque régionale danoise polyvalente dotée d’un portefeuille de prêts et de garanties se montant à environ 6,8 milliards d’euros. Elle concentre son activité sur la banque de détail, avec une clientèle composée principalement de PME et de particuliers, dans l’ouest, le centre et le nord du Jutland. Elle est également dotée d’un grand savoir-faire dans des marchés de niche, dont la banque privée et les énergies renouvelables. La relation client de Ringkjøbing Landbobank repose sur la compétence, la réactivité et la confiance. Depuis sa création en 1886, la banque se concentre sur la gestion des lignes de crédit et le contrôle des coûts.