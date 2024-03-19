Les nouveaux engagements financiers du Groupe BEI au Portugal se sont élevés en 2023 à plus de 2,1 milliards d’euros, soit une hausse de plus de 25 % par rapport à l’année précédente.

Le pays a figuré parmi les sept premiers bénéficiaires de l’appui de la BEI en pourcentage du PIB.

Le soutien aux petites entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire portugaises a dépassé 1 milliard d’euros.

Le financement en faveur de la cohésion a représenté plus de 66 % de l’activité du Groupe au Portugal.

L’an dernier, le Portugal a bénéficié de plus de 2,1 milliards d’euros de nouveaux engagements financiers de la part du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), ce qui représente une augmentation de plus de 25 % par rapport à l’année précédente. Près de la moitié de ces nouvelles ressources étaient destinées à des petites entreprises et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), le Groupe BEI a également apporté un soutien transformateur aux énergies durables, aux ressources naturelles, aux technologies numériques, à l’innovation et aux régions relevant de l’objectif de cohésion.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Le Groupe BEI a produit d’excellents résultats au Portugal en 2023. Nos financements y ont dynamisé la compétitivité économique et ont un impact sur le terrain, en renforçant la cohésion sociale et économique et en favorisant une économie verte. Nous augmentons notre soutien aux PME, qui sont au cœur de l’économie portugaise, en faisant d’elles un moteur de croissance économique, de création d’emplois et de développement durable. »

Le Portugal reste l’un des sept premiers bénéficiaires du Groupe BEI en pourcentage de son produit intérieur brut (PIB), les financements octroyés y représentant 0,8 % du PIB en 2023. Les opérations soutenues par le Groupe ont permis de mobiliser un montant total d’environ 7,7 milliards d’euros.

En 2023, la BEI a engagé 1,8 milliard d’euros afin de financer des projets de grande envergure qui améliorent les infrastructures et contribuent à l’employabilité de la population et à la croissance durable du pays, tout en promouvant l’action pour le climat et la durabilité environnementale. Pour sa part, le FEI a versé 366 millions d’euros afin de stimuler l’innovation et la croissance des entreprises.

Un soutien solide qui répond à l’ensemble des objectifs de politique publique de la BEI

En 2023, l’appui du Groupe BEI aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire s’est élevé à 1,02 milliard d’euros, soit plus du double de celui octroyé en 2022. Plus de 19 000 entreprises portugaises en ont bénéficié. La BEI a également signé des accords avec Santander, novobanco et Millennium bcp visant à mobiliser 2,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour stimuler la compétitivité des PME et ETI portugaises. Les opérations relevant du FEI, dont 90 % ont pris la forme de garanties et de titrisations, ont atteint un montant total de 366 millions d’euros et permis de mobiliser quelque 1,2 milliard d’euros de financements.

Le Portugal a enregistré une augmentation de 70 % des financements octroyés par la BEI (qui atteignent 282 millions d’euros) à l’appui de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain. Le financement de 99 millions d’euros consacré à la recherche, à l’innovation, à l’éducation et au développement des entreprises offre une bonne illustration de l’engagement de la BEI en faveur de cet objectif de politique publique. Il fait partie de la deuxième tranche du prêt-cadre signé avec l’État portugais au titre de l’accord de partenariat conclu entre le Portugal et l’UE pour la mise en œuvre des Fonds structurels européens.

Le soutien du Groupe BEI en faveur de l’énergie durable et des ressources naturelles représente un total de 604 millions d’euros. Les différents projets dans ce domaine incluent un accord de financement de 115 millions d’euros avec The Navigator Company visant à soutenir la construction et l’exploitation d’une chaudière de récupération à haut rendement dans le complexe industriel de Setúbal. Cet investissement permettra de réduire les émissions directes de dioxyde de carbone d’environ 136 000 tonnes par an.

En 2023, la BEI a apporté un montant de 209 millions d’euros au Portugal à l’appui de son objectif de politique publique intitulé Villes et régions durables. Aux côtés des entreprises et des représentants des collectivités portugaises, la BEI reste déterminée à aider les villes et les régions à devenir plus durables et résilientes sur le plan environnemental. En témoigne la signature entre la Banque et la municipalité de Loures d’un contrat portant sur un montant de 24 millions d’euros – la première tranche d’un prêt-cadre de 100 millions d’euros – visant à améliorer les conditions de vie, à promouvoir la croissance économique et à renforcer l’adaptation aux effets des changements climatiques dans la ville de Loures. La BEI a également engagé 90 millions d’euros en faveur de cette priorité au titre du prêt-cadre accordé à l’État portugais pour la mise en œuvre des Fonds structurels européens.

S’engager davantage en faveur de la transition écologique et de la cohésion

En 2023, le Groupe BEI a renforcé son engagement au Portugal en faveur de l’action pour le climat, de la durabilité environnementale et de la cohésion économique et sociale, les deux axes d’activité transversaux du Groupe.

Les financements verts octroyés par la BEI au profit du Portugal ont continué de progresser, enregistrant une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. En 2023, l’engagement transversal de la BEI en faveur de projets qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques et à la durabilité environnementale s’est élevé à 746 millions d’euros. Illustrant ces financements, il y a lieu de citer l’opération de titrisation signée entre le Groupe BEI et Santander visant à soutenir les investissements dans l’efficacité énergétique lors de la rénovation de bâtiments et de la construction de bâtiments durables. Dans le cadre de cette opération, le Groupe BEI fournit à Santander une garantie de 81 millions d’euros qui lui permettra de financer de nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique à hauteur de 162 millions d’euros.

En 2023, l’appui du Groupe BEI à la cohésion au Portugal s’est élevé à 1,41 milliard d’euros, soit plus de 66 % du montant total de son soutien. La BEI a notamment accordé un prêt de 60 millions d’euros au port de Leixões afin d’en améliorer l’accès en approfondissant le chenal du port et en prolongeant son brise-lames. Ce projet, situé dans une région relevant de l’objectif de cohésion de l’UE, améliorera le transport des personnes et des marchandises, garantira l’accès à l’emploi et aux services et stimulera le commerce et la croissance économique.

Plus d’informations sur les et sur son activité au Portugal en 2023.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.