La BEI octroie un prêt de 800 millions de SEK à la Ville de Skellefteå pour financer la construction de près de 750 logements sociaux économes en énergie.

Les nouvelles habitations contribueront à accroître l’offre de compétences à Skellefteå dans le cadre de la transformation sociale en cours, car plus de la moitié accueilleront des étudiants et d’autres nouveaux résidents.

Le prêt de la BEI permettra à la Ville de diversifier ses sources de financement et aidera à répondre aux besoins de logements et d’infrastructures induits par l’industrialisation verte de la région.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va financer de nouveaux logements sociaux à Skellefteå, en Suède. Dans le contexte de l’industrialisation verte de la région, à laquelle contribue notamment l’expansion de l’usine géante de Northvolt, de nouveaux logements abordables sont nécessaires. Le prêt de la BEI de 800 millions de SEK (70 millions d’EUR) soutient la promotion des objectifs associés de développement urbain et d’intégration sociale de Skellefteå et aidera la Ville à diversifier ses sources de financement.

Le programme de logement social et intermédiaire, qui comprend la construction de 743 logements abordables, prévoit qu’environ 57 % du nouveau parc locatif seront spécifiquement destinés à des étudiants ou à d’autres locataires qui viendront accroître l’offre de compétences dans la transformation sociétale en cours. Parallèlement, une petite partie des nouveaux logements sera réservée à des personnes titulaires d’un bail de logement social, notamment des personnes à très faible revenu.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La mission de la Banque consiste à favoriser une croissance durable, et notamment l’amélioration des moyens de subsistance, et ce projet en est un très bon exemple. Le financement accordé à la Ville de Skellefteå soutient les priorités de l’UE relatives à l’efficacité énergétique et les besoins locaux en matière de logement intermédiaire, avec une incidence directe sur la vie des citoyennes et citoyens. Le comté de Västerbotten, dans le nord de la Suède, est l’une des régions de pointe dans la transition écologique. Elle traverse une période de transformation, et nous sommes heureux de pouvoir soutenir la transition sous ses différentes facettes. »

Lorents Burman, président du conseil municipal de Skellefteå : « Ralentir la construction à Skellefteå n’est pas une option pour nous. Le soutien de l’UE et le prêt de la BEI nous aident à maintenir un rythme élevé dans la réalisation de nouveaux logements, et cela montre également à quel point la transformation sociale unique de Skellefteå est importante pour l’Europe. Les conditions du prêt s’agissant de l’efficacité énergétique et du logement social nous conviennent également parfaitement, d’autant que notre nouveau programme environnemental et climatique met l’accent sur la durabilité pour la nature, les personnes et le climat. »

En augmentant l’offre de logements, les projets de Skellefteå devraient contribuer à un marché résidentiel local plus équilibré, ainsi qu’à la poursuite de la construction. Ils favoriseront également le développement de communautés durables et inclusives, tout en répondant à la forte demande de logements dans une région de la Suède en phase de réindustrialisation de son économie.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. L’année dernière, la BEI a mis près de 3 milliards d’EUR à disposition pour le financement de projets en Suède, allant de l’extension de l’usine géante de Northvolt à Skellefteå à l’octroi de garanties pour le financement de petites et moyennes entreprises en collaboration avec Norrlandsfonden.

La mise en œuvre des projets d’efficacité énergétique financés au titre de la présente opération contribuera à la réalisation du plan national suédois en matière d’énergie et de climat. Par conséquent, l’opération soutiendra également les objectifs européens et nationaux en matière d’efficacité énergétique. L’opération est pleinement conforme à la directive sur la performance énergétique des bâtiments et à la directive relative à l’efficacité énergétique.

La BEI avait déjà réalisé une opération avec la Ville de Skellefteå intervenant en qualité de garante de sa compagnie d’électricité, Skellefteå Kraft. Le prêt avait été signé en 1996 et était intégralement remboursé en 2011.

Skellefteå est une ville située dans le comté de Västerbotten, dans le nord de la Suède. Elle comptait 76 542 habitants fin 2023 et sa population augmente rapidement (+ 2 140 résidents l’année dernière). Skellefteå connaît actuellement une croissance et une transformation sociale inédites, où l’émergence de la nouvelle industrie verte joue le rôle principal.