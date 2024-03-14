© Julian Quirchmair

La nouvelle maison de retraite, construite selon les normes les plus élevées en matière d’efficacité énergétique, sera classée comme bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle

Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus d’un milliard d’euros dans le Haut-Adige

L’accord entre la Banque européenne d’investissement et les municipalités de Bressanone, Varna et Luson relatif au financement d’une nouvelle maison de retraite dans la province autonome de Bolzano, dans le Haut-Adige, a été signé ce jour. La BEI mettra à disposition 30 millions d’euros pour ce projet ambitieux dont le coût total s’élève à 53 millions d’euros, qui seront répartis proportionnellement entre les trois communes.

Le nouveau bâtiment, actuellement en construction et qui sera opérationnel d’ici la fin 2025, aura une superficie de 14 110 m² ; il comprendra 84 lits pour résidents nécessitant une assistance et 36 lits répartis en 7 unités résidentielles avec espaces de rééducation, bibliothèque, cantine, salon de coiffure, aire de jeux, de même qu’un centre de santé accessible aux résidents locaux.

Le projet apporte une importante valeur ajoutée sur le plan social, mais aussi environnemental. La construction, certifiée « bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle (« NZEB »), sera dotée d’une installation photovoltaïque, d’une isolation double couche et de triples vitrages, ce qui permettra d’atteindre un niveau de performances de 50 % supérieur aux exigences minimales fixées par la réglementation italienne en matière d’énergie.

Les ressources seront fournies par la BEI en cinq tranches à la société Centro AnzianiSovra Comune Bressanone-Varna-Luson s.c.a.r.l., créée à cet effet par le consortium formé par les trois municipalités.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Le financement de la BEI vise à relever le défi du vieillissement de la population européenne en apportant une solution concrète et durable à la pénurie de lits de longue durée pour les personnes âgées. Le centre de soins pour personnes âgées de Bressanone, Varna et Luson, pensé dans le souci de l’efficacité énergétique et du respect de l’environnement, est un modèle pour les initiatives futures de développement durable dans le secteur de la santé qui mérite d’être reproduit à travers le pays. »

Pour les maires concernés, Andreas Jungmann (Bressanone), Andreas Schatzer (Varna) et Carmen Plaseller (Luson), « le choix de la BEI de soutenir le projet confirme l’importance que revêt la nouvelle maison de retraite pour les collectivités concernées : un espace conçu dans un esprit d’innovation et d’inclusion, où les couches les plus vulnérables de la population locale peuvent vivre de manière indépendante et dans un environnement convivial. »

Les activités de la BEI dans le Haut-Adige et dans les autres parties de la Région autonome du Trentin-Haut-Adige

Au cours des dix dernières années, la BEI a financé des projets pour plus d’un milliard d’euros dans le Haut-Adige, contribuant, par exemple, à l’acquisition de matériel roulant pour le réseau ferroviaire régional de STA SpA, à la construction de plus de 280 nouveaux logements sociaux dans la province autonome de Bolzano, à la restructuration de cinq centrales hydroélectriques d’Alpieria SpA d’une capacité totale installée de 457 MW, ainsi qu’au renforcement et à l’expansion des réseaux provinciaux de distribution d’électricité et de chauffage urbain, sans oublier le soutien important aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) du Haut-Adige.

Toujours dans la Région autonome du Trentin-Haut Adige, la BEI a appuyé la modernisation des infrastructures de l’université de Trente, le renforcement du réseau de distribution électrique de Dolomiti Energia SpA, et a contribué à élargir l’accès des PME et des ETI du Trentin à des financements à des conditions avantageuses. La semaine dernière, la BEI et Mediocredito Trentino-Alto Adige, soutenues par SACE, ont signé un accord de 70 millions d’euros qui soutiendra les investissements durables sur le plan environnemental et les besoins en fonds de roulement des entreprises régionales.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.