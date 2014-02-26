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SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
26/09/2014 : 25 000 000 €
26/09/2014 : 50 000 000 €
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11/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
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17/07/2015 - Résumé non technique - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS

Fiche récapitulative

Date de publication
26 février 2014
Statut
Référence
Signé | 26/09/2014
20130044
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Leading provider of multi-utility services in the Autonomous Province of Bolzano.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 153 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments to upgrade and expand the Promoter's electricity distribution network in the Autonomous Province of Bolzano (Sudtirol) and to extend the district heating network of the city of Bolzano.

The project will enable the Promoter to expand the electricity and district heating networks, reduce losses, and improve the quality and the reliability of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EC), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. Environmental impacts are generally expected to be low and mostly limited to the construction phase. This will be further assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Date de publication
11 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53641848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130044
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Date de publication
17 Jul 2015
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60407420
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130044
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SEL ELECTRICITY AND DISTRICT HEATING NETWORKS
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143386234
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130044
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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