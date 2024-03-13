© Evonik

La deuxième entreprise chimique d’Allemagne par la taille se concentre sur des solutions économes en énergie, biosourcées et circulaires.

Le financement de la BEI permettra d’accélérer la transformation durable d’Evonik.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un prêt-cadre de 500 millions d’EUR à Evonik, la deuxième entreprise chimique d’Allemagne par la taille et l’une des plus importantes au monde. Ce prêt servira à financer les activités de recherche-développement (R-D) de l’entreprise en Europe, elle qui a fermement ancré la durabilité dans tous les éléments de sa stratégie d’entreprise en 2022.

Le prêt soutiendra Next Generation Solutions, la gamme de produits particulièrement durables de l’entreprise. Cette gamme représente actuellement 43 % du chiffre d’affaires global d’Evonik, l’objectif étant de dépasser la barre des 50 % d’ici à 2030. Elle comprend notamment des biosurfactants produits en Slovaquie, des nanoparticules lipidiques produites en Allemagne et des membranes pour la filtration des gaz produites en Autriche. L’entreprise mène la majorité de ses activités de R-D en Europe.

Ces activités contribuent également à réduire son empreinte grâce à une diminution des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre issues des processus de production. Les objectifs de l’entreprise en matière de climat sont conformes à l’accord de Paris sur les changements climatiques, qui vise à contenir le réchauffement planétaire bien en deçà de 2 °C. Ils ont été certifiés par l’initiative Science Based Targets (SBTi), un organisme accompagnant les entreprises dans leur action en faveur du climat. En outre, Evonik s’attachera à refaire valider ces objectifs dans un avenir proche afin de s’aligner sur une trajectoire qui limite le réchauffement à 1,5 °C à l’horizon 2050.

Le prêt de la BEI aura une durée de six ans à compter de la date de son utilisation. La banque de l’UE complétera ainsi le portefeuille de financement d’Evonik avec un instrument de financement à long terme assorti de conditions attrayantes par rapport à ce qu’offre actuellement le marché.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de superviser les opérations de la BEI en Allemagne : « Les financements de la BEI ont pour objectif de permettre à ses clients d’élaborer leurs propres solutions pour atteindre les objectifs relatifs l’action climatique, à la circularité et à la biodiversité. Nous sommes heureux de soutenir Evonik sur cette voie, en accélérant la mise en œuvre de son ambitieux programme de transformation. »

Maike Schuh, directrice financière d’Evonik : « Chaque jour, nous travaillons à des solutions plus économes en énergie, durables, biosourcées et circulaires. Le concours de la BEI représente une reconnaissance précieuse de notre contribution au développement durable d’Evonik et de nos clients. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Evonik

Evonik compte parmi les principaux producteurs mondiaux de produits chimiques de spécialité. Active dans plus de 100 pays du monde entier, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 15 milliards d’EUR et un résultat d’exploitation (EBITDA ajusté) de 1,66 milliard d’EUR en 2023. Son activité va bien au-delà de la chimie, avec la création de solutions innovantes, rentables et durables pour ses clients. Ses quelque 33 000 employés œuvrent à un but commun : améliorer le quotidien aujourd’hui et demain.

Pour plus de détails sur la validation des objectifs climatiques, se reporter au tableau de bord de SBTi : https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard.