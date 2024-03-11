© Shutterstock

Il s’agit du tout premier accord entre la BEI et une banque italienne entièrement dédié à la promotion d’initiatives d’innovation dans le cadre du plan national de transition « 4.0 ».

L’accord prévoit la mise à la disposition des entreprises d’un montant total de 300 millions d’EUR en vue de soutenir les investissements dans l’innovation à l’appui de la croissance et du développement des PME italiennes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banca Ifis ont signé un accord visant à mettre à disposition 300 millions d’EUR de nouveaux prêts destinés à soutenir les investissements innovants « 4.0 » effectués par des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

L’accord prévoit l’octroi par la BEI d’un montant nominal de 150 millions d’EUR à Banca Ifis, destiné principalement à financer des prêts de type crédit-bail visant à promouvoir des initiatives innovantes dans le cadre du plan national de transition « 4.0 ». Il prévoit aussi l’engagement par Banca Ifis à décaisser un montant supplémentaire équivalent, mettant ainsi 300 millions d’EUR au total à la disposition des entreprises italiennes.

Il s’agit non seulement du cinquième accord entre Banca Ifis et la BEI, mais aussi de la toute première opération de la banque de l’UE avec un établissement bancaire italien visant spécifiquement à soutenir la transition innovante des petites et moyennes entreprises. L’opération porte à 700 millions d’EUR le montant total que la BEI et Banca Ifis auront mis à disposition pour des investissements sur les quatre dernières années.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle clé dans l’économie : non seulement elles créent des emplois, mais elles tendent aussi à investir davantage dans la recherche-développement et à adopter des technologies émergentes. Cette opération vient renforcer notre relation de longue date avec Banca Ifis, notre but étant de faciliter l’accès au crédit pour les PME, afin de promouvoir l’innovation et de stimuler la compétitivité du pays. »

Ernesto Fürstenberg Fassio, président de Banca Ifis : « Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre collaboration avec la Banque européenne d’investissement. Cette fois, nous mettons en place un nouvel instrument entièrement dédié au soutien à la transition innovante des PME italiennes. Le fait qu’une institution du calibre de la BEI nous ait choisis comme partenaires de lancement pour le premier projet de ce type est une reconnaissance importante de notre capacité à comprendre les besoins des entreprises qui doivent accélérer leur parcours d’innovation pour rester compétitives sur les marchés internationaux, et à y répondre. »

Plus précisément, la BEI accordera à Banca Ifis un prêt de 150 millions d’EUR au maximum, d’une durée de 18 mois. À cette fin, deux contrats de prêt de 75 millions d’EUR chacun seront signés. Banca Ifis mettra à la disposition du marché italien des prêts d’un montant total équivalent, à l’appui d’investissements de la catégorie visée. Assortie de taux d’intérêt plus avantageux, la nouvelle ligne de crédit sera accessible à la fois aux PME (entreprises dont l’effectif consolidé peut aller jusqu’à 249 salariés) et aux ETI (entreprises dont l’effectif consolidé est inférieur ou égal à 2 999 salariés) devant financer des investissements dans des innovations ou l’acquisition de biens innovants conformément au plan national gouvernemental de transition « 4.0 », y compris dans le cadre d’opérations de crédit-bail d’une durée minimale de 24 mois.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’EUR.

Pour connaître les conditions requises pour accéder aux financements, les éventuelles exclusions ainsi que toute donnée non expressément contenue dans le présent communiqué de presse, veuillez vous référer à la fiche d’information publiée dans la section « Transparence » du site www.bancaifis.it.

Banca Ifis se réserve toute latitude pour évaluer la solvabilité et le respect des exigences nécessaires à l’octroi des financements.