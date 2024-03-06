Le métro d’Agra contribuera à réduire la pollution et les émissions de carbone et à améliorer la sécurité des voyageuses.

L’Inde est le principal bénéficiaire des financements de la Banque européenne d’investissement (BEI) dans le domaine des transports en dehors de l’Europe.

Depuis 2016, la BEI a mis 3 milliards d’EUR à disposition à l’appui des transports dans tout le pays.

Le premier tronçon de 6 km du métro d’Agra a été inauguré ce jour par Narendra Modi, Premier ministre indien, présent en ligne. Yogi Adityanath, ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Sushil Kumar, directeur général d’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation, et Nina Fenton, cheffe de la représentation régionale de la BEI pour l’Asie du Sud, ont également assisté à la cérémonie.

Le projet, soutenu par un prêt de la BEI de 450 millions d’EUR, concerne la construction de deux lignes de métro interconnectées, d’une longueur totale de 30 km et comprenant 27 stations, dans la ville historique d’Agra, dans l’État de l’Uttar Pradesh. Le métro d’Agra contribuera à remédier à la congestion et à la pollution atmosphérique et sonore, à améliorer la sécurité routière et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en fournissant une solution de mobilité abordable pour améliorer l’accès à l’emploi et à des possibilités d’études, notamment pour les femmes et les filles, puisqu’il comprendra des dispositifs conçus pour améliorer l’accès, la sûreté et la sécurité de ces dernières.

Le métro est en cours de construction à proximité de célèbres monuments historiques, dont le Taj Mahal et le Fort d’Agra, qui sont des sites figurant sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le projet permettra de faciliter l’accès aux différents monuments. Sa mise en service est aussi considérée comme une étape cruciale pour réduire les niveaux de pollution atmosphérique actuellement élevés sur ces sites, afin de protéger et de préserver leur identité patrimoniale. Les stations de métro proches du Taj Mahal et du Fort d’Agra étant souterraines, les nouvelles infrastructures ne nuiront pas à la majesté de ces sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement – la banque européenne du climat –, est fière de financer le métro d’Agra. Le projet contribue à réduire la congestion et la pollution atmosphérique et sonore et à améliorer l’accès à l’emploi et à des possibilités d’études. Il comprend aussi des dispositifs conçus pour améliorer l’accès, la sûreté et la sécurité des femmes et des filles. Le soutien de la Banque aux transports en Inde s’est notamment traduit par un appui aux investissements dans les métros d’Agra, de Bangalore, de Bhopal, de Kanpur, de Lucknow et de Pune, avec au total 3 milliards d’EUR engagés depuis 2016, ce qui fait de l’Inde le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans le secteur des transports à l’extérieur de l’Europe. »

Sushil Kumar, directeur général d’Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (UPMRC) : « Nous sommes reconnaissants à la Banque européenne d’investissement pour le soutien continu qu’elle a apporté à divers projets de UPMRC. Votre concours nous a aidés à construire un réseau de transport en commun durable et fiable qui améliorera non seulement considérablement la desserte et la qualité de l’air, mais aussi la qualité de vie de la population locale. UPMRC est résolue à mettre en place un système de transport en commun de classe mondiale qui soit durable, sûr, économique et inclusif. »

Hervé Delphin, ambassadeur de l’UE auprès de l’Inde et du Bhoutan : « Le nouveau métro d’Agra offrira une option de transport durable, propre sur le plan énergétique et sûre aux habitants de la ville et aux nombreux touristes qui visitent son patrimoine culturel sans pareil. Les métros illustrent de manière concrète la coopération entre l’Union européenne et l’Inde par les avantages tangibles qu’ils apportent à la population ainsi que pour le climat et l’économie locale. »

Le projet du métro d’Agra soutient les transports durables et l’action climatique et relève de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui appuie des projets qui resserrent les liens à l’échelle mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Le concours de la BEI à la construction du métro d’Agra témoigne de son impact transformateur sur le plan de l’amélioration des transports urbains et de la réduction de la pollution, des temps de trajet et des émissions. Le financement de la BEI concrétise l’engagement pris par cette dernière auprès du Premier ministre Modi d’apporter un appui technique et financier à des projets visionnaires dans le domaine des transports urbains dans les plus grandes villes indiennes.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service du montage et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des prêts à des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées alignées sur les projets financés. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde en Inde

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2023, elle a financé des investissements à l’extérieur de l’Union européenne à hauteur d’environ 8,4 milliards d’EUR par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour soutenir les activités hors UE. Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu 24 projets et investi près de 5 milliards d’EUR dans des projets dans les secteurs des transports et de l’énergie, ainsi qu’à l’appui des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

À propos de BEI Monde en Asie

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Asie en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal. En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris en Inde et en Asie.