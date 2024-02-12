Deux accords ont été signés par la BEI et BPER pour faciliter l’accès des PME et des ETI au crédit à des conditions favorables, dans le but de stimuler la cohésion économique et la transition écologique.

La BEI fournira directement au groupe BPER un financement de 500 millions d’EUR au maximum, dont la première tranche de 200 millions d’EUR a été signée ce jour, et une garantie de 150 millions d’EUR.

Apporter un soutien à la croissance économique et à la transition écologique des entreprises italiennes, en mettant plus particulièrement l’accent sur les projets réalisés dans le Sud (le « Mezzogiorno ») et sur la transition climatique, figure parmi les principaux objectifs des accords d’un montant total de 650 millions d’EUR signés ce jour à Milan par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Flavia Mazzarella, présidente de BPER Banca. Grâce à cette intervention financière de la BEI, on estime que plus de 1,7 milliard d’EUR seront investis dans l’économie, dont un tiers dans le Mezzogiorno.

Le groupe BPER (BPER Banca et Banco di Sardegna) recevra de la BEI un financement direct pouvant atteindre 500 millions d’EUR sur les trois prochaines années, dont la première tranche de 200 millions d’EUR a été signée ce jour, et une garantie de 150 millions d’EUR. Cette dernière constitue le premier accord de garantie directe signé par la BEI en Italie portant sur chacun des nouveaux prêts octroyés à des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Instrument de partage des risques, la garantie « Linked Risk Sharing » couvrira jusqu’à 50 % du nouveau prêt, c’est-à-dire le financement d’investissements et de fonds de roulement d’ETI italiennes (entreprises employant entre 250 et 3 000 salariés). BPER constituera un portefeuille de nouveaux prêts pour un montant total de 300 millions d’EUR au maximum, augmentant ainsi sa capacité de prêt et offrant aux entreprises un accès au financement à des conditions favorables sous la forme de taux d’intérêt réduits, d’échéances plus longues et d’exigences de garanties moindres.

C’est la deuxième fois que la BEI choisit BPER comme banque pilote pour ses instruments de garantie en Italie, le mécanisme Linked Risk sharing succédant à Life 4 energy, un produit de financement de l’efficacité énergétique dont BPER a eu la gestion exclusive durant la période 2017-2023.

Le prêt de 200 millions d’EUR représente quant à lui la première tranche d’un mécanisme de crédit plus important, dont le montant s’élève à 500 millions d’EUR au maximum et qui vise à financer les besoins d’investissement et de fonds de roulement des petites et moyennes entreprises italiennes (PME). Les ressources de la BEI seront acheminées aux entreprises par l’intermédiaire des réseaux et succursales de BPER Banca et Banco di Sardegna, et via Sardaleasing, société du groupe BPER spécialisée dans la conception personnalisée et la commercialisation de produits. L’opération contribuera à mobiliser des investissements à hauteur de plus de 1,4 milliard d’EUR dans l’économie réelle, dont environ 30 % consacrés à des projets soutenant la réalisation d’objectifs environnementaux et environ 40 % pour des projets mis en œuvre dans le Mezzogiorno.

« Les accords signés ce jour contribuent à renforcer encore les relations avec BPER et témoignent de la proximité de la BEI avec les petites et moyennes entreprises italiennes, que nous appuyons chaque année en leur allouant en moyenne quelque 3 milliards d’EUR », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « La coopération avec le système bancaire est essentielle pour atteindre le maximum d’entreprises sur le terrain et promouvoir les deux grands objectifs transversaux de la BEI, à savoir l’action pour le climat et la cohésion économique. »

« La signature de ces accords est un événement marquant pour le partenariat noué de longue date avec la BEI », a déclaré Flavia Mazzarella, présidente de BPER Banca. « C’est pour nous un honneur d’avoir été choisis comme intermédiaire innovant et à l’écoute, chargé de la gestion de produits exclusifs qui visent à accompagner les entreprises pendant cette période cruciale de transition économique et environnementale. La confiance que la BEI nous accorde, notamment en signant avec BPER le premier accord de garantie directe en Italie, vient encore renforcer notre engagement à soutenir les PME et les ETI, en apportant une contribution essentielle à la promotion de la compétitivité et du développement durable », a poursuivi Flavia Mazzarella. « Nous voulons consolider le rôle majeur que nous jouons dans la promotion de la cohésion économique et en tant que partenaire et conseiller des entreprises, en nous engageant à fournir des solutions financières sur mesure répondant aux besoins des entreprises qui souhaitent se développer dans un environnement économique en mutation rapide. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

BPER Banca est la société mère du groupe BPER Banca, qui comprend trois banques (BPER Banca, Banco di Sardegna et Banca Cesare Ponti) et compte quelque 1 650 succursales qui desservent l’ensemble des régions italiennes, avec plus de 20 000 salariés et plus de 5 millions de clients.

Il s’agit du troisième groupe bancaire national coté en Bourse par sa collecte totale et par son nombre de succursales, parmi lesquelles figurent, outre des établissements de crédit, de nombreuses sociétés spécialisées dans l’offre de produits financiers personnalisés et les services auxiliaires. À l’heure actuelle, l’organisation de BPER Banca sur la péninsule italienne s’articule autour de 10 directions régionales.

BPER, qui opère par l’intermédiaire de filiales ou de coentreprises sur les principaux segments de marché (banque d’entreprise et d’investissement, gestion privée et de patrimoine, bancassurance, crédit-bail, affacturage et crédit à la consommation) est en mesure d’offrir, grâce à un solide réseau de participations et de partenariats, des services spécialisés d’assistance à ses clients sur tous les grands marchés internationaux.

Elle accompagne les particuliers, les entreprises et les collectivités, appuie les projets d’entrepreneuriat et favorise la prospérité des ménages et des territoires. Elle promeut des solutions innovantes répondant aux critères ESG afin que croissance des activités et solidité financière riment avec durabilité sociale et environnementale.