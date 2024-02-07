La deuxième édition du Forum du Groupe BEI réunit à Luxembourg des hauts responsables politiques, des dirigeants d’entreprise, des universitaires et des représentants de la société civile.

Selon un rapport phare de la BEI publié ce jour, les entreprises européennes ont accru leurs investissements favorisant la transition numérique, l’efficacité énergétique et la diversification des chaînes d’approvisionnement.

Nadia Calviño souligne le rôle des investissements à l’appui de la compétitivité et de l’autonomie stratégique de l’Europe.

L’économie et les entreprises européennes continuent de faire preuve d’une résilience remarquable face aux multiples défis qui se superposent, selon le rapport phare de la BEI sur l’investissement publié aujourd’hui. Cette résilience et ces réalisations passées sont largement attribuables à une réponse politique européenne bien coordonnée, qui devrait servir de modèle pour l’avenir, a expliqué Nadia Calviño, présidente de la BEI, lors de l’ouverture de la deuxième édition du Forum du Groupe BEI.

« Des investissements constants bénéficiant d’un soutien politique coordonné de l’UE sont essentiels pour accélérer la transition énergétique et l’adoption de nouvelles technologies », a déclaré Nadia Calviño en préambule de son discours d’ouverture devant plus de 900 participants au Forum à Luxembourg. « La compétitivité et l’autonomie stratégique de l’Europe dépendent de la mise en commun des ressources, de la mobilisation de capitaux privés ainsi que de l’établissement de partenariats au sein de notre Union et au-delà. L’Europe peut et va relever ce défi. »

La deuxième édition du Forum du Groupe BEI réunit des hauts responsables politiques, des dirigeants d’entreprise, des universitaires et des représentants de la société civile. Pendant deux jours, les participants discuteront des priorités et des défis stratégiques de l’UE, ainsi que des perspectives pour l’économie européenne, en ayant à l’esprit les élections du Parlement européen qui se tiendront en juin et le contexte mondial marqué par l’instabilité géopolitique et les conflits.

Parmi les orateurs attendus, il convient de citer le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden, le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, le Premier ministre albanais Edi Rama, les vice-présidents exécutifs de la Commission européenne Valdis Dombrovskis et Maroš Šefčovič, les commissaires Wopke Hoekstra, Mairead McGuinness et Kadri Simson, ainsi que plusieurs ministres, hauts dirigeants et personnalités politiques de toute l’Europe et du monde entier.

Le Forum, qui sera retransmis en direct, abordera les thèmes de la compétitivité et de la sécurité énergétique, de l’innovation et de l’autonomie stratégique de l’Europe, des investissements destinés à soutenir la cohésion et la transition numérique, ainsi que des défis que posent l’élargissement de l’UE et la transition écologique. Le rapport de la BEI sur l’investissement, qui délimite le cadre des discussions, révèle que les entreprises européennes ont accru leurs investissements dans l’innovation, l’efficacité énergétique et la diversification des chaînes d’approvisionnement.

Toutefois, ce rapport met en garde sur le fait que l’épuisement des réserves financières propres des entreprises, qui ont joué un rôle tampon, constituera un défi pour les investissements à l’avenir. Il souligne une fracture entre les entreprises qui se transforment et restent compétitives et celles qui accusent un retard à cet égard. Cette fracture se dessine également parmi les entreprises très énergivores qui sont les plus touchées par la transition vers la neutralité carbone. Alors que les entreprises bien avancées sur la voie de la décarbonation investissent et innovent encore davantage, cette fracture risque de se perpétuer.

Les investissements en Europe se sont révélés plus résilients que lors des crises précédentes, bien que l’écart d’investissement productif entre l’Europe et les États-Unis demeure un défi pour la compétitivité européenne. En outre, les investissements dans les nouvelles technologies et l’innovation doivent s’accompagner d’investissements dans les compétences et les infrastructures sociales afin de préserver la qualité de vie et la cohésion sociale.

« La transformation structurelle, l’innovation, la transition numérique et la décarbonation sont des priorités essentielles pour préserver la compétitivité de l’UE », a déclaré Debora Revoltella, économiste en chef de la BEI. « Nous devons accroître nos investissements dans ces domaines, apporter des financements appuyant la montée en puissance des technologies clés et créer un environnement propice à la réduction des obstacles et des incertitudes. Les conclusions du rapport sur l’investissement peuvent servir de feuille de route pour que les responsables politiques et les investisseurs puissent saisir les possibilités et relever les défis qui se présentent à eux. »

S’agissant de l’avenir, le maintien du rythme de transformation nécessitera des interventions stratégiques efficaces et ciblées. Tirer pleinement parti des plans d’investissement publics en vigueur constitue une priorité qui va de pair avec la préservation de conditions de concurrence équitables pour le marché unique afin d’exploiter pleinement son potentiel. On estime que l’élimination de chaque obstacle à l’investissement entraîne une augmentation d’un point de pourcentage du taux d’investissement des entreprises (en pourcentage des actifs).

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos du rapport de la BEI sur l’investissement

Le rapport de la BEI sur l’investissement est un des rapports emblématiques de la Banque européenne d’investissement. Conçu comme un outil de suivi, il donne une vue d’ensemble exhaustive de l’évolution de l’investissement et de son financement au sein de l’Union européenne ainsi que des facteurs qui influent sur ces phénomènes. Afin d’expliquer les principales tendances du marché et de donner une vision plus approfondie de thématiques particulières, le rapport combine l’analyse interne de la BEI avec les résultats de la collaboration avec des experts de premier plan. L’édition 2023-2024 témoigne de la résilience de l’économie de l’UE face à la répétition de chocs et de sa capacité à se réinventer, en honorant sa promesse de réaliser des investissements publics et privés productifs. Elle inclut les derniers résultats en date de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement, qui présente les réponses de quelque 12 500 entreprises de toute l’Europe à un large éventail de questions relatives à l’investissement des entreprises et au financement des investissements.