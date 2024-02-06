Le Conseil d’administration de la BEI a décidé de soutenir de nouveaux projets en France, en Espagne, au Portugal et en Roumanie.

Des financements sont accordés pour l’hydrogène renouvelable au Portugal et l’énergie solaire au Brésil et en Afrique.

Des investissements pour l’extension d’un réseau de métro, l’acquisition de bus électriques, ou encore l’aménagement d’infrastructures ferroviaires et aéroportuaires vont également bénéficier d’un appui de la Banque.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements d’un montant de 3,2 milliards d’EUR à l’appui des énergies propres, des transports, des activités de recherche-développement de grandes entreprises, ainsi que des investissements d’entreprises.

« Lors de sa première réunion de 2024, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé 3,2 milliards d’EUR de financements pour accélérer la transition écologique dans le monde, dont 1,6 milliard d’EUR pour accroître la production d’énergie renouvelable éolienne dans les Balkans, donner aux entreprises, écoles et hôpitaux d’Amérique latine et d’Afrique les moyens d’utiliser l’énergie solaire, et soutenir l’innovation dans le domaine des énergies propres en Europe », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement.

Renforcer les énergies propres

Le Conseil d’administration a approuvé 1,6 milliard d’EUR pour de nouveaux investissements dans le secteur de l’énergie, afin d’accroître la production d’énergies renouvelables et de renforcer les réseaux de distribution d’électricité pour permettre une utilisation accrue de ces énergies renouvelables.

Les nouvelles opérations approuvées dans le domaine de l’énergie comprennent le financement de grandes installations de production d’hydrogène renouvelable pour soutenir la décarbonation de l’industrie à forte intensité énergétique au Portugal, l’un des concours financiers les plus importants jamais engagés par la BEI dans ce secteur, et le soutien à la construction d’un nouveau parc éolien de 132 MW à Posusje, en Bosnie-Herzégovine.

La BEI a par ailleurs décidé de financer des investissements dans le réseau électrique en Espagne. L’objectif est de permettre une plus grande utilisation de l’énergie éolienne et solaire, ainsi que d’accélérer la transformation numérique du réseau énergétique et de renforcer la résilience du réseau de distribution par une modernisation des infrastructures.

Le Conseil d’administration a en outre validé le financement de projets d’énergie solaire au Brésil, avec pour objectif d’accroître le recours aux énergies renouvelables et de réduire les prix de l’énergie.

Le Conseil d’administration a par ailleurs donné son accord pour l’appui à de nouveaux investissements éoliens et photovoltaïques en Afrique du Sud, et pour la mise à disposition de ressources pour permettre une utilisation accrue de l’énergie solaire pour l’agriculture, l’irrigation et le traitement de l’eau, ainsi que pour fournir de l’électricité à des écoles, centres de santé et hôpitaux en Afrique de l’Ouest. La Banque collaborera à cette fin avec des partenaires financiers africains.

Transformer les transports durables

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé plus de 1 milliard d’EUR de nouveaux financements pour des investissements dans les transports.

Ces ressources serviront à financer la modernisation de 328 km de voies ferrées pour le transport de voyageurs et de marchandises en Roumanie, l’électrification et la remise à neuf du tronçon entre Cluj et la frontière hongroise, ainsi que la réhabilitation de la liaison entre Arad et Caransebes afin d’améliorer la sécurité.

Le Conseil d’administration a également approuvé le financement de l’extension du réseau de tramway à Marseille, dont la construction de 12 stations et l’acquisition de 155 nouveaux bus électriques.

Un concours financier a aussi été validé pour les équipements de sécurité, de protection contre les incendies et de manutention des bagages ainsi que les terminaux de voyageurs de l’aéroport de Palma de Majorque.

Innovation et investissements des entreprises

La BEI a décidé de mettre 526 millions d’EUR à disposition pour soutenir des activités d’innovation de grandes entreprises ainsi que des investissements mis en œuvre par des entreprises.

Les prêts d’amorçage-investissement approuvés ce jour soutiendront des investissements d’entreprises européennes en phase de démarrage et de croissance spécialisées dans l’innovation et les technologies du domaine de l’énergie, et des financements en fonds propres iront à des entreprises africaines en forte croissance des secteurs des télécommunications, de l’informatique, de la production manufacturière, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI