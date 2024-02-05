© Shutterstock

La BEI a signé 254 millions d’EUR de nouveaux prêts, tandis que les engagements du FEI sous la forme de garanties ont atteint 39 millions d’EUR.

Au total, quelque 706 petites entreprises, représentant plus de 23 000 emplois, ont bénéficié des opérations du Groupe BEI en Slovaquie en 2023.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), a soutenu l’économie slovaque en mettant à disposition 293 millions d’EUR sous la forme de nouveaux prêts et accords de garantie en 2023.

La BEI a signé de nouveaux prêts pour un montant de 254 millions d’EUR et le FEI a engagé environ 39 millions d’EUR dans quatre opérations de garantie au profit de 706 entreprises, représentant plus de 23 000 emplois.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Notre détermination à promouvoir le développement urbain durable et les énergies renouvelables et à fournir des financements aux PME et aux ETI contribue de manière significative à accélérer la transition de la Slovaquie vers un avenir plus écologique et plus prospère. Nous avons mis à disposition non seulement des financements, mais aussi un soutien consultatif et technique pour faire en sorte que la réponse aux besoins et aux défis soit juste et durable. En ce qui concerne l’avenir, le Groupe BEI demeure déterminé à stimuler les investissements verts dans des domaines clés tels que le secteur ferroviaire, le développement des infrastructures, l’énergie et le soutien aux besoins de financement des PME et des ETI. »

En 2023, la BEI est notamment intervenue dans le pays à l’appui de l’énergie, de l’aménagement urbain, des services, ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Environ 85 % du total des financements octroyés à ces secteurs ciblaient les régions moins développées, ce qui témoigne de l’engagement de la banque de l’UE en faveur de la cohésion économique et sociale.

La BEI a accordé un prêt-cadre de 19,5 millions d’EUR à la ville de Banská Bystrica, en complément des fonds provenant de l’UE. Grâce à ce concours, la ville entend faire progresser l’aménagement urbain durable. Ces ressources iront à la modernisation d’infrastructures et de services, en mettant l’accent sur des investissements dans les espaces publics, les espaces verts, la mobilité active (déplacements à vélo), l’éclairage public et l’efficacité énergétique.

Dans le cadre de trois opérations régionales relatives à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, mises en œuvre par des entreprises privées et concernant l’installation de panneaux solaires sur le toit d’entrepôts, quelque 44,5 millions d’EUR ont été affectés à la Slovaquie. Ces projets cadrent avec l’engagement pris par la BEI de soutenir REPowerEU – le plan de l’UE visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à mettre fin à la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Poursuite du soutien aux entreprises

En 2023, la BEI a accordé des lignes de crédit à trois groupes bancaires actifs en Slovaquie : ces établissements rétrocèdent les fonds de la BEI aux PME et aux communes à des conditions plus favorables afin de soutenir les infrastructures locales, l’action pour le climat, l’énergie, le développement et l’innovation. La BEI a signé un accord de prêt de 50 millions d’EUR avec Všeobecná úverová banka (VÚB) dans le but de générer des prêts supplémentaires à des PME, ETI et entités publiques mettant en œuvre des projets d’envergure plus modeste. Elle a également signé un prêt de 200 millions d’EUR avec SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF CZ), la filiale de Société Générale spécialisée dans le crédit-bail. Sur cette somme, 40 millions d’EUR seront mis à la disposition d’entreprises slovaques à l’appui de nouveaux investissements. La Banque a engagé 100 millions d’EUR en faveur de Slovenská sporiteňa (SLSP), la plus grande banque de Slovaquie, afin que de nouveaux financements soient octroyés aux PME et ETI. La plupart des financements consentis aux intermédiaires financiers opérant en Slovaquie devraient bénéficier aux régions de l’UE relevant de l’objectif de cohésion, une priorité absolue pour la BEI avec la lutte contre les changements climatiques.

Ces cinq dernières années, le Groupe BEI a engagé 1,25 milliard d’EUR au total en Slovaquie, soit 250 millions d’EUR par an en moyenne. En 2023, les opérations de la BEI dans le pays ont permis de soutenir quelque 480 PME et ETI, représentant environ 17 000 emplois.

Le FEI est l’entité du Groupe BEI spécialisée dans l’offre de solutions de financement à risque à des intermédiaires financiers afin de soutenir les PME et les ETI et de promouvoir l’innovation en Europe. Il conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Il contribue ainsi à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, comme la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Ces cinq dernières années, le FEI a fourni 401 millions d’EUR de financements en Slovaquie, ce qui devrait permettre de mobiliser environ 1,35 milliard d’EUR d’investissements. En 2023, il a engagé 39 millions d’EUR à l’appui des entreprises slovaques, avec à la clé la mobilisation d’environ 404 millions d’EUR de capitaux, selon les projections. L’année dernière, quelque 226 entreprises ont bénéficié d’opérations du FEI en Slovaquie, qui ont permis de soutenir environ 6 300 emplois, portant à 23 291 le nombre total d’emplois préservés grâce au Groupe BEI.

Les services de conseil de la BEI en Slovaquie

La BEI offre une large gamme de services de conseil qui couvrent toutes les étapes du cycle des projets et au-delà pour aider à identifier et à mener à bien des projets d’investissement durables en fournissant des conseils techniques et financiers à ses partenaires. Les services de conseil de la BEI en Slovaquie sont fournis principalement au titre de l’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers), du Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux (ELENA) et d’autres dispositifs, offrant un soutien technique et financier sur mesure. En 2023, la BEI a continué de fournir des conseils et un soutien au renforcement des capacités précieux dans le pays.

À lui seul, le dispositif Jaspers a attiré plus de 18 milliards d’EUR d’investissements depuis 2006. Au total, 131 missions ont été menées au titre de Jaspers, principalement dans le secteur des transports : transport ferroviaire, routes et autoroutes, mobilité urbaine durable, voies navigables intérieures, dont un soutien à la planification stratégique aux niveaux national, régional et urbain. Les équipes de Jaspers sont intervenues dans des projets liés au transport, à l’eau, à l’énergie, à l’efficacité énergétique, à la recherche et à l’innovation, ainsi qu’à l’environnement, participant à des programmes plurisectoriels et apportant un soutien au Fonds pour une transition juste. Dans le secteur des transports, Jaspers a poursuivi son soutien consultatif à la préparation du projet d’autoroute D3, qui revêt une grande importance stratégique, et à ceux d’autres corridors routiers nationaux. Il a également fourni une expertise essentielle dans le cadre d’une mission d’assistance technique à l’échelle nationale en matière de sécurité routière. Le dispositif Jaspers a également apporté son soutien à l’étude de faisabilité pour l’aménagement du réseau ferroviaire à grande vitesse V4 et l’amélioration des points de passage frontaliers dans la zone macrofonctionnelle entre le sud-est de la Slovaquie, l’Ukraine et la Hongrie. En 2023, il a contribué au Fonds pour une transition juste en fournissant des conseils sur l’identification, la préparation et l’évaluation des investissements. Dans ce contexte, une nouvelle mission a été lancée. Elle est axée sur l’utilisation de l’énergie géothermique pour le système de chauffage urbain de Košice. L’accent est principalement mis sur l’aide à la préparation du projet.

L’année dernière, les services de conseil de la BEI ont commencé des missions de conseil à l’appui de la ville de Bratislava et de la région de Košice. Les services fournis à la capitale slovaque visent à renforcer les capacités de l’organisme de la ville chargé du logement. Il s’agit de définir un modèle institutionnel, organisationnel et financier efficace, ainsi que d’aider à l’identification de projets d’investissement relatifs à des logements locatifs publics en vue de leur mise en œuvre ultérieure. La collaboration avec la région de Košice porte sur l’identification d’un programme d’investissement dans le secteur de l’eau dans de petites communes de la région.

Enquête de la BEI sur l’investissement

Outre les résultats annuels, la BEI publie aussi aujourd’hui les conclusions de son enquête annuelle sur l’investissement menée auprès de plus de 13 000 entreprises du monde entier. Elle les y interroge sur le climat de l’investissement, en mettant l’accent sur l’emploi, la transformation numérique et les questions climatiques. Les données indiquent un contraste notable avec la moyenne de l’UE dans la façon dont les entreprises slovaques perçoivent la transition vers des normes et réglementations climatiques plus strictes : elles ne sont que 13 % à y voir une occasion à saisir, contre 29 % dans l’ensemble de l’UE. Les entreprises du pays considèrent à 46 % que la transition est un risque, soulignant la nécessité de stratégies adaptées pour répondre aux préoccupations spécifiques à chaque région.

Informations générales

Présente en Slovaquie depuis 1992, la BEI y a acheminé plus de 10 milliards d’EUR de financements pour des projets qui soutiennent l’économie du pays. La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.