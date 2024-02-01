Le Groupe BEI a signé près de 2,7 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 31 projets aux Pays-Bas. Les financements accordés par le Groupe BEI dans le monde se montent à près de 88 milliards d’EUR.

À l’échelle mondiale, un montant record de 49 milliards d’EUR a été consacré à des investissements verts et plus de 21 milliards d’EUR à la sécurité énergétique. Aux Pays‑Bas, 52 % de tous les projets soutenus étaient verts.

Outre le soutien important apporté aux PME néerlandaises, la BEI a centré ses efforts sur l’énergie, les soins de santé et les projets innovants, par exemple dans le secteur agroalimentaire.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement a signé près de 2,7 milliards d’EUR de nouveaux financements aux Pays-Bas. La Banque européenne d’investissement (BEI) a mis à disposition 2,137 milliards d’EUR sous la forme de prêts à l’appui de 16 projets contribuant aux priorités stratégiques de l’UE telles que l’action pour le climat, les infrastructures durables et les soins de santé. Pour sa part, le Fonds européen d’investissement (FEI) a signé 15 opérations d’apport de fonds propres et de garantie, pour un montant de 547,8 millions d’EUR, en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) du pays.

L’année dernière, les projets liés au climat ont représenté 52,2 % des financements aux Pays‑Bas, conformément à l’engagement du Groupe BEI de consacrer au moins la moitié de ses financements annuels à ce domaine. À titre d’exemple, la BEI a prêté un demi-milliard d’EUR à Enexis pour lui permettre d’accroître et d’étendre son réseau électrique, une opération de grande importance. En outre, elle a apporté un soutien considérable à divers projets néerlandais innovants, qu’il s’agisse de la technologie de recharge autonome pour véhicules électriques de Rocsys, du nouveau type de batterie de Battolyser ou encore de l’invention d’In Ovo qui permet d’améliorer considérablement le bien-être animal dans la filière avicole. Le FEI a également appuyé des technologies avant-gardistes grâce à des investissements dans des fonds tels que Future Food Fund II et le premier Circular Plastics Fund, qui finance de nouvelles techniques destinées à préserver les propriétés initiales de différents types de plastique lors du recyclage.

L’importance de l’innovation pour les entreprises néerlandaises ressort également de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement, publiée ce jour. Plus de la moitié des entreprises interrogées (56 %) ont mis un nouveau produit, procédé ou service sur le marché l’année dernière. Les Pays-Bas se situent donc bien au-dessus de la moyenne de l’UE (39 %).

« Le paysage de l’innovation aux Pays-Bas est très dynamique et la BEI est fière de contribuer à son développement. Mais les initiatives qui favorisent la durabilité restent également prioritaires. Nous avons financé un large éventail de projets et de clients : d’une technologie pionnière pour les batteries à de nouvelles constructions économes en énergie dans le domaine des soins de santé, en passant par des innovations dans l’agroalimentaire et des prêts durables pour les PME néerlandaises, l’objectif commun étant de bâtir un avenir solide. En outre, le FEI a joué un rôle majeur l’année dernière en triplant le volume des opérations menées aux Pays-Bas, ce qui s’est traduit par une augmentation et une amélioration de l’accès des PME aux financements », a indiqué Kris Peeters, vice-président sortant, auquel succède le Néerlandais Robert de Groot, à compter du 1er février.

Depuis 2021, le Groupe BEI a soutenu 349 milliards d’EUR d’investissements verts et il est ainsi en bonne voie pour atteindre l’objectif de 1 000 milliards d’EUR de financements verts appuyés au cours de la période allant jusqu’en 2030. Le montant consacré à des projets liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale était de 49 milliards d’EUR en 2023, contre 38 milliards d’EUR en 2022.

En 2023, la Banque a investi plus de 21 milliards d’EUR au titre de REPowerEU, une initiative visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition écologique. La capacité de production d’électricité financée a permis d’alimenter 13,8 millions de foyers.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La Banque finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, dont une transition juste vers la neutralité climatique à l’échelle mondiale. Pour de plus amples informations sur les activités du Groupe BEI aux Pays-Bas, veuillez consulter notre site web.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Il a pour mission principale de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises en les aidant à accéder au financement. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

