Cheffes de file en matière d’innovation, les entreprises finlandaises concentrent leurs investissements sur la mise sur le marché de nouveaux produits, procédés ou services.

L’enquête met en évidence une évolution négative des perspectives d’investissement : un plus grand nombre d’entreprises envisagent une baisse des investissements plutôt qu’une hausse.

Le Groupe BEI a signé 992 millions d’EUR d’engagements à l’appui de projets en Finlande en 2023.

L’enquête 2023 de la BEI sur l’investissement montre que les entreprises finlandaises sont les cheffes de file de l’innovation dans l’Union européenne. La moitié des entreprises finlandaises ont investi dans le développement ou la mise sur le marché de nouveaux produits, procédés ou services, contre 39 % seulement des entreprises à l’échelle de l’UE. En outre, 81 % des entreprises finlandaises ont adopté des technologies numériques avancées, un pourcentage nettement supérieur à la moyenne de l’UE (70 %). Ces entreprises sont à l’avant-garde de l’utilisation des plateformes numériques, de l’automatisation grâce à la robotique ainsi que des mégadonnées et de l’intelligence artificielle (IA).

L’enquête révèle que 94 % des entreprises finlandaises ont déclaré effectuer des investissements, une proportion supérieure à la moyenne de l’UE (85 %). Cependant, elle met également en évidence une évolution inquiétante des prévisions d’investissement des entreprises. Contrairement à la moyenne de l’UE, les entreprises opérant en Finlande considèrent l’investissement avec pessimisme, une attitude qui reflète leurs préoccupations concernant le climat économique et leurs perspectives d’activité à court terme. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée et l’incertitude quant à l’avenir sont les entraves à long terme les plus fréquemment mentionnées.

L’enquête montre également que presque toutes les entreprises finlandaises prennent des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un résultat encourageant. Parmi les entreprises finlandaises interrogées, 71 % ont déjà investi dans la lutte contre les incidences des phénomènes météorologiques et la réduction des émissions de carbone, tandis que 72 % prévoient d’investir dans ces domaines à l’avenir. Ces pourcentages sont nettement supérieurs aux moyennes de l’UE, qui s'établissent respectivement à 56 % et 54 %.

Les résultats complets de l’enquête peuvent être consultés ici.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Grâce à l’innovation et à la transformation numérique, les entreprises finlandaises définissent une nouvelle référence pour des investissements plus performants, dépassant la moyenne de l’UE. Leur détermination à mettre en place de nouvelles solutions et à adopter des technologies de pointe en fait des cheffes de file dans leurs secteurs. Malgré une évolution négative des perspectives d’investissement, les entreprises finlandaises continuent de miser sur la durabilité et prennent des mesures pour réduire les émissions. Grâce à une réserve de projets qui comptent pour la transition écologique, nous pouvons ensemble façonner un avenir prospère pour le monde des entreprises. »

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a engagé 992 millions d’EUR de financements à l’appui de nouveaux projets en Finlande. Les fonds de la BEI ont servi à financer les dépenses de R-D de grandes entreprises, des investissements industriels, des bâtiments économes en énergie et des infrastructures dans le secteur de l’éducation. Pour ce qui est du FEI, les investissements se sont élevés à 250 millions d’EUR et les garanties sur portefeuilles de prêts aux PME accordées aux intermédiaires financiers ont totalisé 127 millions d’EUR.

En 2023, les financements du Groupe BEI en Finlande ont représenté 0,35 % du produit intérieur brut (PIB) du pays et appuyé des investissements d’une valeur de près de 4,4 milliards d’EUR. Au total, le Groupe BEI a accordé près de 8 milliards d’EUR de financements dans le pays au cours des cinq dernières années.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos du rapport

Menée depuis 2016, l’enquête du Groupe BEI sur l’investissement est une étude annuelle unique en son genre qui sonde quelque 13 000 entreprises. Les données ont été recueillies à la mi-2023 auprès d’entreprises de tous les États membres de l’UE. Un échantillon d’entreprises situées aux États-Unis est également représenté. L’enquête recueille des données sur les caractéristiques et les résultats des entreprises, sur leurs investissements antérieurs et leurs projets pour l’avenir, ou encore sur leurs sources ou leurs problèmes de financement, et sur les autres défis qu’elles doivent relever, comme la lutte contre les changements climatiques, la transformation numérique et les échanges internationaux.