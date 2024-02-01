L’année dernière, le Groupe BEI, en tant que banque européenne du climat, a augmenté ses financements en faveur de projets en Allemagne, qui ont atteint 8,6 milliards d’EUR.

En 2023, 65 % de l’ensemble des financements octroyés en Allemagne ont soutenu des projets en faveur du climat et 30 % des projets appuyés portaient sur des technologies innovantes.

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a activement soutenu la transition écologique en Allemagne. L’ensemble des financements engagés est passé de 6,6 milliards d’EUR en 2022 à 8,6 milliards d’EUR. Avec cette hausse, les opérations du Groupe BEI en Allemagne poursuivent leur forte progression. En effet, en 2021, les investissements dans le pays ne s’élevaient qu’à 5,5 milliards d’EUR.

La BEI a une nouvelle fois dépassé son objectif de consacrer au moins la moitié de ses financements aux objectifs climatiques de l’UE : 65 % de l’ensemble des financements en Allemagne ont été consacrés à l’action climatique et à la durabilité environnementale. Cette proportion est plus élevée que dans d’autres régions : la part globale des prêts du Groupe BEI consacrés à des projets climatiques et environnementaux s’élevait à 56 % l’année dernière.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Nos résultats et notre contribution accrue à la transition écologique ainsi que nos investissements dans l’innovation et la décarbonation de l’industrie témoignent de la détermination du Groupe BEI à relever les défis que rencontre l’Allemagne, mais aussi l’ensemble de l’UE. Grâce à un soutien ferme et constant aux énergies renouvelables en 2023, nous nous affranchissons de plus en plus des combustibles fossiles. Le financement de la recherche-développement de pointe dans le domaine de l’innovation respectueuse du climat contribuera davantage à la réalisation de nos objectifs climatiques et au renforcement de la souveraineté européenne. Nos investissements dans la modernisation des infrastructures publiques, telles que le rail, les réseaux électriques et la fibre optique, ainsi que notre appui continu aux petites et moyennes entreprises, démontrent le soutien tangible que nous apportons à la population et à l’économie allemandes. »

Compte tenu du contexte économique actuel, marqué par des taux d’intérêt plus élevés, des perturbations du commerce international et les défis posés par les nouvelles réglementations climatiques, comme l’indique la dernière enquête de la BEI sur l’investissement, les entreprises privées et publiques ont fait appel à la BEI pour leurs investissements à long terme. Ces investissements ont principalement porté sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

La BEI a poursuivi son soutien pluriannuel à la transition énergétique de l’Allemagne en fournissant 1 milliard d’EUR en faveur de deux parcs éoliens en mer, dont le parc EnBW en mer du Nord, avec un concours supplémentaire au titre du plan REPowerEU.

En Allemagne, la banque de l’UE a financé de nouveaux trains régionaux à Munich (S-Bahn) et dans le Bade-Wurtemberg. Elle a également soutenu la modernisation des transports publics municipaux à Hanovre, en cofinançant des tramways, des bus électriques et des bornes de recharge. En outre, la BEI a contribué à hauteur de 400 millions d’EUR au programme d’investissement de la compagnie des eaux et de l’assainissement Berlin Wasser.

Dans le secteur des entreprises, ce sont surtout les grands équipementiers automobiles, tels que Schaeffler AG, qui ont eu davantage besoin de financements de la BEI pour assurer leur transition vers des véhicules électriques et leur décarbonation. Et dans l’industrie chimique, des entreprises comme Covestro ont signé des accords de prêt avec la BEI pour décarboner la production et devenir plus économes en énergie.

Dans le domaine de l’innovation, la Banque a financé les activités de recherche-développement ainsi que le premier déploiement à l’échelle industrielle de la jeune pousse américaine de matériaux pour batterie GDI en Europe. L’entreprise entend remplacer le graphite par du silicium dans les anodes. Cette opération démontre que le tissu industriel allemand et les compétences de la population active restent attrayants pour les investissements américains dans la technologie des batteries, en dépit de la loi sur la réduction de l’inflation (« Inflation Reduction Act ») adoptée aux États-Unis.

En outre, pour soutenir le développement de l’infrastructure numérique, la banque de l’UE a accordé un prêt de 175 millions d’EUR au groupe Northern Fiber Holding à Lunebourg. Northern Fiber et GDI ont toutes les deux bénéficié de financements au titre du programme européen InvestEU. Ce programme, qui succède au plan Juncker (et au Fonds européen pour les investissements stratégiques ou FEIS), soutient les prêts du Groupe BEI avec des garanties fournies par le budget de l’UE.

Dans le cadre de sa coopération stratégique avec des banques commerciales allemandes, la BEI a accéléré la transition écologique de l’économie dans le pays et a appuyé des établissements financiers, tels que Deutsche Bank, Berenberg Bank, Commerzbank et LBBW, pour leurs activités dans l’Union européenne. Grâce à divers produits de prêt et de partage des risques, la BEI a débloqué plus de 1 milliard d’EUR de nouveaux prêts dans des domaines essentiels tels que l’action pour le climat, le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire, l’innovation et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Enfin, par l’intermédiaire de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), le Groupe BEI a une nouvelle fois soutenu les petites entreprises, principalement en coopération avec des banques publiques et privées, comme la Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, et co-investi dans des fonds d’innovation spécialisés, tels que Alpine Ventures Fund. Au total, les investissements du FEI en Allemagne se sont élevés à 1,63 milliard d’EUR l’année dernière.

En ce qui concerne les domaines d’intervention, les financements du Groupe BEI en Allemagne en 2023 ont principalement ciblé des projets liés aux « villes et régions durables » (3,5 milliards d’EUR), suivis de l’objectif « innovation, transformation numérique et capital humain » (2,65 milliards d’EUR). Les financements en faveur des « énergies durables et ressources naturelles » ont atteint 1,5 milliard d’EUR et le financement des PME s’est monté à près de 1 milliard d’EUR en 2023.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI contribue à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE, notamment la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transformation numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.