Quelque 3 milliards d’EUR seront mobilisés pour des projets de connectivité des transports en Asie centrale.

La banque de l’UE partagera sa grande expertise internationale en matière de financement de projets dans cette partie du monde.

Il s’agit d’une étape importante dans la mise en œuvre des stratégies UE-Asie centrale et Global Gateway.

Lors du Forum des investisseurs UE-Asie centrale qui s’est tenu aujourd’hui à Bruxelles, BEI Monde a signé des protocoles d’accord pour un montant total de 1,47 milliard d’EUR en vue du cofinancement de projets avec la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République d’Ouzbékistan et la Banque de développement du Kazakhstan.

L’Union européenne appuiera la modernisation du secteur des transports en Asie centrale grâce à un cofinancement de la BEI assorti de conditions favorables. Ce cofinancement devrait permettre de mobiliser des capitaux supplémentaires qui porteront à 3 milliards d’EUR le soutien total dont bénéficieront divers projets liés aux transports durables. La BEI, qui a investi 136,5 milliards d’EUR dans des projets de transport à travers le monde au cours de la dernière décennie, partagera également sa grande expertise internationale dans le secteur avec ses partenaires d’Asie centrale.

Le soutien de la BEI aux transports durables dans la région contribuera à la réalisation des priorités de l’UE telles que définies dans la Feuille de route UE-Asie centrale, ainsi qu’à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Global Gateway, autant de jalons essentiels pour moderniser les économies et les sociétés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Les investissements de la BEI amélioreront la qualité de vie et renforceront la croissance économique et les possibilités d’emploi. Ils contribueront à rapprocher les populations et à favoriser l’équité sociale ainsi que l’égalité entre les hommes et les femmes. Facilitant la mobilité individuelle et permettant l’échange de biens, de capitaux et de services entre les pays de cette région du monde, les transports constituent l’épine dorsale de l’économie moderne. En outre, il est primordial d’investir dans les transports durables pour lutter contre les dérèglements climatiques et renforcer la résilience des réseaux de transport.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Les protocoles d’accord de ce jour ouvrent des perspectives tant pour l’UE que pour les pays d’Asie centrale. Nous sommes déterminés à consolider nos relations économiques d’une manière qui profite aux deux régions. L’engagement global de 10 milliards d’EUR pris aujourd’hui par les partenaires internationaux aidera à améliorer la connectivité des transports, à stimuler les échanges commerciaux et les initiatives relatives aux transports durables, ainsi qu’à intensifier ce partenariat. »

Marat Karabayev, ministre des transports du Kazakhstan : « Étant donné la pertinence des corridors intérieurs entre l’Europe et l’Asie, nous devons mettre en œuvre un certain nombre de projets d’infrastructures pour favoriser l’efficacité du transport de marchandises. Ce protocole d’accord stimulera la concrétisation de grandes initiatives de coopération interrégionale. »

Bakyt Torobaev, vice-président du Cabinet des ministres du Kirghizstan : « Le protocole signé aujourd’hui est un élément important de notre coopération visant à renforcer la connectivité interrégionale des transports. Je suis convaincu que, grâce à ces efforts conjoints, nous lancerons bientôt des projets tangibles de grande envergure qui donneront un nouvel élan au développement des infrastructures de transport de notre pays. Je tiens à souligner que la République kirghize occupe une position géographique des plus avantageuses sur les routes commerciales. Elle dispose d’un grand potentiel pour relier l’Est et l’Ouest, ainsi que le Nord et le Sud, et est prête à servir de pôle de transit. »

Ilkhom Makhkamov, ministre des transports de l’Ouzbékistan : « Cet accord marque une nouvelle ère de progrès pour l’Ouzbékistan et ses voisins. Par notre signature, nous ouvrons la voie à des évolutions transformatrices du secteur des transports. Cette collaboration traduit notre engagement conjoint à renforcer les liaisons de transport durables entre l’Europe et l’Asie centrale. Grâce à ce partenariat, nous investissons non seulement dans nos infrastructures, mais aussi dans la prospérité et le bien-être de nos populations. Ensemble, nous créerons des liens en vue de la concrétisation d’objectifs communs de développement et d’un avenir durable pour toutes et tous. »

Botagoz Abisheva, vice-présidente du Conseil d’administration de la Banque de développement du Kazakhstan (DBK) : « Dans le cadre de notre coopération avec la BEI, nous avons conclu un accord pour la mise à disposition potentielle d’une ligne de crédit d’un montant total maximum de 320 millions d’EUR en faveur de DBK. Ces fonds serviront à soutenir des projets dans divers secteurs de l’économie, en mettant l’accent sur le développement d’infrastructures de transport durable reliant l’Europe et l’Asie centrale. Cette coopération vise à renforcer les relations économiques entre ces deux régions du monde. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Depuis le début de ses opérations en Asie centrale en 2011, la banque de l’UE a signé au Kazakhstan, au Kirghizstan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan différents prêts représentant à ce jour un montant de 1,1 milliard d’EUR, qui soutiennent de multiples projets à l’appui des infrastructures et de l’économie, notamment en lien avec l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et l’amélioration de l’accès au financement pour les petites entreprises.

La BEI et les transports durables

La BEI finance des projets qui promeuvent des transports plus écologiques, plus sûrs, plus efficaces et plus accessibles, conformément à sa politique de prêt dans le secteur des transports, mise à jour en juillet 2022 à la suite de l’adoption de la Feuille de route de la banque du climat et du Pacte vert pour l’Europe. Cette politique fixe les priorités d’investissement à respecter pour surmonter les défis auxquels est confronté le secteur des transports et privilégie les initiatives qui sont les mieux à même de favoriser le passage à un système de transport plus durable.