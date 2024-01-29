ABN AMRO obtient un financement de 250 millions d’EUR de la BEI pour constituer un portefeuille d’un demi-milliard d’EUR de nouveaux prêts à l’appui des PME néerlandaises.

Ces prêts viseront en partie des investissements dans la durabilité, dans le droit fil de la transition écologique que la BEI soutient en tant que banque européenne du climat.

ABN AMRO obtient un financement de 250 millions d’EUR de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour accorder des prêts et des crédits-bails à des entreprises néerlandaises. Elle mobilisera à son tour le même montant afin de mettre à disposition au total un demi‑milliard d’EUR de nouveaux prêts. C’est la cinquième fois que la BEI et ABN AMRO collaborent pour créer un mécanisme permettant aux entreprises du pays d’emprunter de l’argent à des taux d’intérêt avantageux.

Les fonds seront affectés à de nouveaux investissements répondant aux critères de la BEI. Ce prêt permettra également à ABN AMRO de financer notamment des investissements et des entreprises durables, et incitera les chefs d’entreprise à contribuer à la transition vers une société durable.

Fred Bos, responsable des clients commerciaux d’ABN AMRO Bank : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nouveau à nos clients des prêts bénéficiant de l’appui de la Banque européenne d’investissement. La BEI offre des conditions plus favorables et contribue ainsi à accélérer la transition durable. »

Les financements plus avantageux de la BEI peuvent être mis en œuvre à concurrence de 12,5 millions d’EUR au maximum par projet d’investissement sous certaines conditions. À cet égard, la politique de financement d’ABN AMRO reste inchangée. Outre l’impact globalement positif sur la disponibilité du crédit pour les PME néerlandaises, la valeur ajoutée de ce financement de la BEI pour les clients finals réside également dans une réduction directe du taux d’intérêt standard. De plus amples informations sur les prêts de la BEI et les conditions y afférentes peuvent être consultées sur le site web de la BEI, ou sur www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/financieren.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Nous collaborons avec ABN AMRO depuis de nombreuses années pour contribuer à garantir un accès suffisant au financement pour les petites et moyennes entreprises néerlandaises. L’aspect durable des investissements est devenu pour nous une question très importante, mais nous sommes également conscients que la transition dite “verte” est une trajectoire de financement complexe, en particulier pour les PME. Cela mérite un appui et une attention supplémentaires et la BEI se réjouit donc de pouvoir compter sur la collaboration de partenaires locaux tels que ABN AMRO. »

La BEI est la banque des 27 États membres de l’UE, dont les Pays-Bas. Le soutien aux PME est l’une des priorités de la BEI.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la BEI a consacré plus de 10 milliards d’EUR à des projets mis en œuvre aux Pays-Bas.

ABN AMRO est une banque néerlandaise qui s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux clients des activités de banque privée. Elle leur propose une large gamme de produits et services financiers. Son activité se concentre sur l’Europe du Nord-Ouest. Son objectif est clair : des services bancaires de meilleure qualité pour les générations à venir. Son siège social est situé à Amsterdam. Elle dessert plus de 5 millions de clients et emploie un peu plus de 19 000 personnes.