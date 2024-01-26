© Ericsson

Ericsson a signé avec la BEI deux accords de financement sur sept ans pour un montant total de 420 millions d’EUR.

Ces prêts financeront une partie des investissements de RDI d’Ericsson dans la technologie sans fil et l’efficacité énergétique entre 2023 et 2025.

Ils aideront Ericsson à atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2040, en réduisant la consommation d’énergie des réseaux mobiles à l’échelle mondiale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Ericsson (NASDAQ : ERIC) ont signé deux accords de financement pour un montant total de 420 millions d’EUR, dont la première tranche de 170 millions d’EUR a été décaissée en décembre 2023. En plus de renforcer le bilan et la flexibilité financière d’Ericsson, ces prêts soutiendront ses investissements en recherche-développement et innovation (RDI) afin de mettre au point une technologie sans fil améliorée entre 2023 et 2025 et d’accroître l’efficacité énergétique du réseau. Les investissements en RDI sont une étape clé pour permettre à Ericsson d’atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2040 grâce à la réduction de la consommation d’énergie des réseaux mobiles.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « En ce qui concerne le développement de la technologie 5G, Ericsson est un catalyseur du progrès technologique et est depuis longtemps à l’avant-garde de la recherche-développement et l’innovation dans ce domaine. La BEI est fière de continuer à soutenir l’ambition d’Ericsson de rester un chef de file mondial dans le développement de l’avenir des technologies de télécommunication mobile, garantissant ainsi l’indépendance européenne dans les communications stratégiques critiques. »

Carl Mellander, directeur financier d’Ericsson : « La technologie sans fil jouera un rôle clé dans la transition vers une économie sobre en carbone. La signature de cet accord de financement avec la Banque européenne d’investissement offre à Ericsson une flexibilité accrue pour encourager une recherche-développement critique afin de rendre nos produits plus compétitifs et plus économes en énergie. Cela profitera aux opérateurs que nous avons pour clients, ainsi qu’à d’autres secteurs industriels dans leurs efforts visant à avoir un impact positif. »

Ces prêts constituent une partie importante de la stratégie globale de financement d’Ericsson, en complément d’autres sources.

Informations générales

Ericsson est l’un des principaux fournisseurs d’équipements et de services de télécommunication. Basée à Stockholm, en Suède, l’entreprise détient plus de 60 000 brevets et emploie environ 105 000 personnes dans plus de 180 pays.

En décembre 2023, Ericsson a signé un accord de financement vert de 100 millions d’EUR sur sept ans avec la Banque nordique d’investissement (NIB). Ce prêt financera des investissements en R-D dans le domaine de la technologie sans fil. Le 23 novembre 2023, Ericsson a annoncé l’émission réussie d’une obligation verte à 4,5 ans de 500 millions d’EUR. Cette obligation a été émise au titre du cadre de financement vert d’Ericsson, dans le contexte du programme de financement à moyen terme (Euro Medium Term Note) de la société.