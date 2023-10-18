NEXT GENERATION MOBILE BROADBAND RDI

Fiche récapitulative
The project will finance the promoter's research, development and innovation (RDI) investments to develop its 5G radio equipment portfolio, which incorporates a new, more powerful version of the standard 5G, known as "5G advanced".
The aim is to have substantial improvements in performance/capacity, size/weight and energy consumption based on evolved in-house chipsets.
The project will support European mobile technology ensuring European independence in a critical and future strategic communication technology. By supporting the project, a high level of high-skilled employment is retained within Europe.
Therefore, this project addresses under-provision of cybersecurity which in general has a public good nature.
The Bank's contribution to the project is also supported by a combination of advantageous terms, flexible availability and utilisation of the loan. The EIB loan will diversify the borrower's funding sources and provide a longer loan tenor at advantageous terms and conditions not always readily available from commercial sources in the current market environment.
The related RDI activities will be carried out in existing premises that have been approved for those purposes, so in principle it is not expected to include any construction activities. Nevertheless, where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be verified during appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the European Commission will be duly informed, which would require the promoter to apply those rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.