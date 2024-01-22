L’Institut européen d’administration des affaires – INSEAD, « The Business School for the World » – a signé ce jour un prêt de 60 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le financement du réaménagement de son campus Europe. L’accord de prêt marque une étape décisive dans le projet de réorganisation de ce site.

Le prêt financera la modernisation et l’agrandissement du campus Europe de l’INSEAD à Fontainebleau. Le plan directeur prévoit six phases, qui se dérouleront de 2024 à 2033.

La réorganisation du site européen de l’INSEAD est au cœur de l’objectif stratégique de l’institut qui consiste à offrir une expérience d’apprentissage unique. Le campus intégrera des espaces physiques et numériques, stimulera ce faisant la recherche, l’enseignement, l’interaction et l’inclusion, et projettera dans une perspective d’avenir les idées qui ont présidé à la création initiale du site.

Grâce à des processus de construction durables et au recours aux énergies renouvelables, et notamment à des installations géothermiques et solaires, le campus sera hautement économe en énergie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le site offrira non seulement des installations de pointe, mais témoignera aussi de la force et de la valeur des relations humaines. Il sera un lieu où se tissent des liens pour une vie, où se nouent des amitiés, où se forgent de nouvelles idées et où émergent de nouvelles entreprises. L’objectif est d’y créer une atmosphère dynamique, vibrante d’un point de vue intellectuel, propice à des interactions humaines, justes et bienveillantes, fondées sur la raison, l’expérience et des connaissances fiables.

Les infrastructures d’enseignement et l’innovation comptent parmi les priorités de la BEI et cette opération contribuera à renforcer la compétitivité européenne dans ces domaines. Ce projet s’inscrit dans le droit fil de la stratégie européenne en matière de compétences, le plan de l’Union européenne visant à améliorer la formation et les compétences.

"Ce prêt à l'INSEAD est un exemple concret du soutien de la BEI à l'éducation et à l'innovation ", a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. La banque de l'UE a fait du financement des infrastructures dans le secteur de l'éducation et de la formation une priorité, avec un impact attendu sur la compétitivité de l'économie et l'emploi. Cet investissement permettra également d'améliorer de manière significative l'empreinte carbone du campus de l'INSEAD, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ".

Francisco Veloso, professeur et doyen de l’INSEAD, a commenté l’opération en ces termes : « Le prêt de la BEI marque une étape essentielle pour réinventer notre campus Europe. Il permettra à l’INSEAD de poursuivre ses objectifs stratégiques et de se positionner en très bonne place dans le monde universitaire. La transformation physique du campus est une étape audacieuse pour l’INSEAD, qui tient à jouer un rôle de pionnier s’agissant de l’excellence académique et du leadership durable dans le domaine des affaires, dans l’intérêt du bien-être humain ».

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, elle a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’UE. Elle emprunte des volumes considérables de fonds sur les marchés des capitaux, qu’elle prête à des conditions très favorables à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le soutien à l’éducation et à l’innovation est l’une des priorités de la BEI. Sur la période 2020-2022, la Banque a mis à disposition près de 10 milliards d’EUR à l’appui de l’éducation dans l’enseignement secondaire (collèges et lycées), dans la quasi-totalité des régions de France. Dans l’enseignement supérieur, elle a également financé la rénovation du campus et des laboratoires de recherche de CentraleSupélec en 2023 (45 millions d’EUR) et de Polytechnique en 2022 (70 millions d’EUR).

À propos de l’INSEAD, « The Business School for the World »

L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde. Elle réunit les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui transforment le monde et la société. Son approche internationale et sa diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de sa recherche et de son enseignement.

Avec des campus en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abou Dhabi), et en Amérique du Nord (San Francisco), l’INSEAD déploie sa recherche et son enseignement dans quatre régions du monde. Chaque année, ses 166 professeurs réputés, issus de 41 pays, inspirent plus de 1 500 étudiants et participants à ses programmes de Master in Management, MBA, Global Executive MBA, masters spécialisés (Executive Master in Finance et Executive Master in Change) et PhD (doctorats). En outre, chaque année, plus de 11 000 dirigeants participent aux programmes exécutifs de l’INSEAD.

L’INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l’innovation dans tous ses programmes. Elle fournit aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour leur permettre d’être opérationnels n’importe où dans le monde. Son excellence académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises au service de la communauté mondiale, lui permettant ainsi de remplir son rôle de « Business School for the world » (ou l’école de commerce au service du monde).