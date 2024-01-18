© Shutterstock

La Banque européenne d'investissement (BEI) a souscrit pour un montant de 100 millions d'euros à l’émission inaugurale d'obligations vertes à vocation sociale d’inli, filiale du Groupe Action Logement et acteur majeur du logement intermédiaire en Île-de-France.

L’intégralité du produit du financement sera allouée à des immeubles résidentiels situés dans les zones tendues d’Île-de-France respectant des critères d’éligibilité en matière de performances énergétiques et présentant un impact social ; en effet, la mission d’in’li consiste à proposer des logements à loyer abordable aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs, dans les zones les plus tendues d’Île-de-France

Il s’agit d’un financement inédit et innovant d’actifs à loyers abordables, respectant des critères environnementaux qui sont au cœur de la mission sociétale d’in’li et de la BEI.

Cette transaction a été réalisée en respectant les plus hauts standards du marché de la finance verte et responsable. Le cadre de financement vert d’in’li, auquel est adossée cette opération, définit les critères d’éligibilité des actifs qui seront financés par ce placement privé. Ce cadre de financement vert a bénéficié d’une opinion positive d’un tiers, ISS ESG, l'une des principales agences de notation au monde dans le domaine de l'investissement et du financement durable. Cette opinion porte notamment sur le degré d’alignement graduel du cadre de référence d'in’li avec le règlement européen sur la Taxinomie. La BEI soutient cette démarche et promeut la mise en œuvre de la législation européenne sur la finance durable.

« In’li se réjouit à double titre de la conclusion de ce nouveau financement. D’une part, il s’agit de la première émission d’obligations vertes à vocation sociale d’in’li et d’autre part, cette première émission a été souscrite par la BEI, un partenaire financier de premier plan. Cette action est un parfait exemple de la stratégie d’in’li en matière de financement durable, conformément à son plan stratégique et sa trajectoire de décarbonation. » a déclaré Damien Robert, président du Directoire d’inli.

« Je me félicite de ce financement conclu avec in’li qui va lui permettre d’amplifier ses investissements dans des logements abordables et durables, a commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Pionnière dans l’émission d’obligations vertes, la Banque du climat de l’Europe est fière de contribuer ainsi au développement d’un habitat de haute qualité environnementale mais également sociale en réduisant la facture énergétique de ses occupants locataires. »

Informations générales

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’UE et ses actionnaires en sont les 27 Etats-membres. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’Europe comme le Pacte vert européen qui prévoit la neutralité carbone de l’UE à l’horizon 2050. En tant que banque du climat de l’UE, elle vise à encourager l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies pour relever les défis de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2022, les investissements de la BEI en France dans les énergies renouvelables, la mobilité propre et l’efficacité énergétique se sont élevés à 5,9 milliards d’euros, soit 70 % de ses financements.

À propos d’in’li

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Île-de-France, avec plus de 50 000 logements gérés et répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.

À propos d’Action Logement

Depuis 70 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France avec plus d’un million de logements, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France et dans les DROM.