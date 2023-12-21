La BEI et Pekao Leasing ont signé un accord de prêt de 68 millions d’EUR avec pour objectif d’accélérer la croissance durable des PME, ETI et établissements du secteur public.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Pekao Leasing, filiale à 100 % de Bank Pekao S.A., ont renforcé leur collaboration de longue date en signant un accord portant sur un montant total de 68 millions d’EUR. Le prêt de la BEI permettra à Pekao Leasing d’accorder de nouveaux financements pour soutenir la croissance durable des petites et moyennes entreprises (PME), des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des établissements du secteur public en Pologne.

L’enveloppe totale sera consacrée à hauteur de 20 % aux projets verts mis en œuvre par les entreprises polonaises, un choix reflétant l’engagement partagé des deux institutions en matière de responsabilité environnementale.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le soutien à l’action en faveur du climat et au développement durable est une priorité essentielle de la BEI, et l’accord conclu récemment avec Pekao Leasing marque un jalon important dans cette direction. Grâce à ce soutien financier, les PME et les ETI polonaises pourront accroître leurs investissements verts et améliorer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux. »

Leszek Skiba, directeur général de Bank Pekao S.A. : « Le groupe Pekao coopère depuis de longues années avec la Banque européenne d’investissement pour soutenir les entreprises polonaises et la transition économique du pays. Ce nouvel accord de grande valeur conclu par Pekao Leasing avec la BEI apporte des fonds supplémentaires pour la modernisation des petites et moyennes entreprises polonaises et leur développement durable. »

Krzysztof Zgorzelski, président du conseil d’administration de Pekao Leasing : « Pekao Leasing a une très bonne expérience de la coopération avec des institutions financières internationales. Nous utilisons les ressources obtenues principalement pour financer les investissements engagés par les petites et moyennes entreprises pour obtenir les machines modernes dont elles ont besoin. Compte tenu de la très forte augmentation des financements accordés aux clients par Pekao Leasing au cours des derniers trimestres, nous sommes convaincus que les fonds mis à disposition par la BEI atteindront rapidement les entreprises polonaises, en particulier celles qui planifient des investissements pour réduire les émissions de CO 2 et accroître l’efficacité énergétique dans les processus de production. »

En 2022, le Groupe BEI a fourni 695 millions d’EUR de financements pour les PME et les ETI polonaises, avec à la clé 69 192 entreprises soutenues et 650 888 emplois préservés. Entre 2018 et 2022, il a mis à disposition 7,03 milliards d’EUR pour soutenir les entreprises en Pologne.

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. En 2022, le volume des financements de la BEI consacrés aux projets liés à l’action en faveur du climat et au développement durable a augmenté pour atteindre 36,5 milliards d’EUR, soit 58 % du volume total de ses interventions. En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir le pacte vert pour l’Europe, à aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone d’ici à 2050 et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. En 2022, sur les 5,45 milliards d’EUR de prêts que la BEI a consentis en Pologne, 49 % ont bénéficié à la transformation verte de l’économie nationale.