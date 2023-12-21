© Braincool

La BEI appuiera la recherche-développement et l’innovation afin de faire progresser le portefeuille de projets de BrainCool.

Le prêt soutenu par InvestEU contribuera au développement d’une technologie innovante de refroidissement médical qui améliorera la vie des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral, d’un arrêt cardiaque ou atteints de cancer.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a conclu un accord portant sur un prêt d’amorçage-investissement de 12,5 millions d’EUR avec la jeune pousse suédoise BrainCool AB. Présente sur le marché du refroidissement médical, l’entreprise propose une solution ciblée de gestion de la température pour les patients en soins intensifs et fait appel à ses compétences techniques internes pour développer ses activités dans d’autres domaines où il existe des besoins non satisfaits.

Cette jeune entreprise innovante met au point des technologies de refroidissement corporel susceptibles de changer la norme en matière de soins dans les différents domaines où elles sont mises en œuvre et qui promettent des avantages sociaux notables pour les groupes de patients concernés, les médecins et le personnel soignant. BrainCool élabore des solutions axées sur les patients en soins aigus, soins intensifs et oncologie où il existe un manque d’équipements techniques adaptés et de preuves cliniques. L’entreprise développe une technologie qui permettra une gestion immédiate de la température après un accident vasculaire cérébral ou un arrêt cardiaque, sur le lieu même où ils se sont produits. En assurant un refroidissement précoce, l’état des patients victimes d’un AVC ou d’un arrêt cardiaque devrait être meilleur, car le refroidissement peut réduire les lésions cérébrales.

L’entreprise a également mis au point une nouvelle solution pour prévenir la mucite buccale, un effet secondaire inflammatoire douloureux et débilitant de certaines thérapies anticancéreuses, pour les patients soignés en oncologie.

Le financement de la BEI soutiendra les investissements du promoteur dans la recherche-développement et l’innovation dans le but d’affiner plus rapidement son portefeuille de technologies de refroidissement médical, de réaliser d’autres études cliniques et de mettre au point d’autres produits complémentaires susceptibles d’élargir les indications d’utilisation, renforçant ainsi la capacité de BrainCool à améliorer l’état des patients.

« La recherche-développement et l’innovation dans le secteur médical sont d’une importance cruciale. Cependant, en Europe, de nombreuses petites entreprises souffrent d’un manque de solutions pour financer leur croissance, notamment dans le secteur innovant des sciences de la vie. Par conséquent, la BEI est heureuse de soutenir BrainCool dans son ambitieux plan d’investissement visant à développer une technologie innovante de refroidissement médical. L’appui de la BEI favorisera davantage la croissance de l’entreprise tout en créant des emplois, contribuant ainsi à la croissance économique et à la compétitivité des pays de l’UE », a affirmé Thomas Östros, vice-président de la BEI.

« L’accord de prêt conclu avec la BEI est une validation supplémentaire de la technologie de pointe de BrainCool qui vise à faire de l’entreprise un acteur majeur du marché des dispositifs médicaux. Il soutient notre ambitieux plan qui a pour but de créer une vaste réserve de projets cliniques portant sur des thérapies révolutionnaires, principalement dans le domaine du traitement des accidents vasculaires cérébraux, mais aussi du traitement des crises cardiaques et des cancers. Nous souhaitons la bienvenue à la BEI au sein de notre groupe d’investisseurs engagés, dans un contexte où nous continuons de bâtir une entreprise européenne de premier plan dans le secteur médical, qui pourrait changer le traitement des maladies graves », a déclaré Martin Waleij, président-directeur général de BrainCool.

BrainCool AB (publ) est une entreprise innovante du secteur médical qui développe, commercialise et vend des systèmes de refroidissement de premier plan pour des indications et des domaines présentant des avantages médicaux importants dans le secteur de la santé. Basée à Lund, en Suède, BrainCool AB (publ) est cotée sous le nom de « BRAIN » sur le marché Nasdaq First North Growth.