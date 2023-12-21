©jax10289/ iStock

La BEI a signé un accord de prêt de 500 millions d’EUR permettant à Enexis de développer son réseau électrique et d’en augmenter la capacité.

Les investissements, alignés sur les objectifs de l’initiative REPowerEU, seront mis en œuvre dans les provinces néerlandaises de Groningue, de Drenthe, d’Overijssel, du Brabant septentrional et du Limbourg.

En renforçant la capacité du réseau, le projet devrait permettre d’augmenter la production et la consommation d’énergies renouvelables dans le cadre de la transition écologique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 500 millions d’EUR en faveur du gestionnaire de réseau de distribution néerlandais Enexis, en vue de financer une partie des activités d’investissement de ce dernier en 2023-2024. Le gestionnaire de réseau néerlandais a l’intention d’utiliser ce financement pour pérenniser ses activités en rénovant, en mettant à niveau et en agrandissant son réseau électrique aux Pays-Bas. Les investissements liés à cette opération devraient être achevés avant la fin de 2024. Le prêt relève des priorités de la BEI en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale et s’inscrit dans le cadre de l’initiative REPowerEU.

« En tant que banque européenne du climat, l’une des priorités de la BEI est actuellement de relever les défis liés au financement de la transition énergétique », a commenté Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Face au passage à des sources d’énergie renouvelables et à l’évolution des modes de production, il devient de plus en plus important de disposer d’une capacité de réseau adéquate pour éviter de perdre de l’énergie au cours des périodes de pointe en matière de vent et d’ensoleillement. Enexis renforcera et agrandira considérablement son réseau pour permettre la transition vers l’énergie verte, et nous sommes heureux d’apporter notre soutien à cette transformation. »

Mariëlle Vogt, directrice financière d’Enexis, a ajouté : « Nous sommes fiers d’accueillir la BEI en tant que nouveau partenaire financier et de voir comment son engagement s’accorde avec le déploiement de notre propre stratégie. Les améliorations du réseau qui seront financées par ce prêt viseront toutes les régions où Enexis opère, c’est-à-dire les provinces de Groningue, de Drenthe, d’Overijssel, du Brabant septentrional et du Limbourg. »

Enexis prévoit les investissements suivants : rénovation ou installation d’environ 7 500 km de câbles souterrains moyenne tension, mise en place de 2 000 postes électriques secondaires, pose de quelque 7 100 km de câbles basse tension et installation d’environ 370 000 compteurs intelligents. Globalement, le projet devrait créer plus de 6 500 emplois à temps plein au cours de la phase de construction.

Informations générales

Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a financé des projets aux Pays-Bas à hauteur de plus de 10 milliards d’EUR, dont plus de 1,5 milliard d’EUR dans le secteur de l’énergie.

Enexis est détenue par les provinces de Groningue, de Drenthe, d’Overijssel, du Brabant septentrional et du Limbourg ainsi que par diverses municipalités de ces provinces. Enexis est active dans les domaines de la construction, de l’exploitation, de la maintenance et de la gestion de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel. L’entreprise gère un réseau comportant 46 300 km de lignes moyenne tension et 98 500 km de lignes basse tension, desservant 2 941 000 raccordements.