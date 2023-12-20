© MUPAC

Le nouveau musée de la préhistoire et de l’archéologie de Cantabrie (MUPAC), qui sera situé à Santander, répondra à des critères de durabilité.

Le projet vise à préserver et à valoriser les vestiges archéologiques et paléolithiques de la région, qui sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le nouveau MUPAC a également vocation à devenir un centre avancé pour la recherche préhistorique et une référence en matière de transformation numérique des musées.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé à l’Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) un prêt de 35 millions d’EUR pour la construction et le passage au numérique du nouveau musée de la préhistoire et de l’archéologie de Cantabrie. Ce prêt servira à financer la construction du nouveau bâtiment du MUPAC et la mise en valeur du patrimoine archéologique de Cantabrie. L’intégration du nouveau MUPAC dans le paysage urbain répondra à des critères d’accessibilité universelle et de durabilité. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan général d’aménagement urbain de Santander et relève des actions de financement de la banque de l’UE à l’appui de projets de revitalisation urbaine et d’aménagement urbain intégré.

En plus de l’espace d’exposition, le bâtiment abritera aussi un laboratoire et d’autres installations de recherche ainsi que des bureaux pour l’administration publique régionale. Le projet comprend également la mise en œuvre du programme de transformation numérique du MUPAC, qui vise à numériser la collection du musée et à mettre en place des installations de réalité virtuelle et augmentée faisant appel à l’intelligence artificielle. Ce programme est mis en œuvre en coordination avec les plans de connectivité numérique des zones rurales dans lesquelles se trouvent les grottes de Cantabrie associées au musée. Enfin, le projet comprendra l’acquisition d’équipements scientifiques et de laboratoire.

Le financement de la BEI contribuera également à promouvoir la cohésion économique et sociale ainsi que l’égalité entre les sexes. Le nouveau MUPAC sera situé en Cantabrie, une région relevant de l’objectif de cohésion, et intégrera la perspective de genre tant dans sa structure narrative que dans son concept d’exposition, afin de mettre en évidence le rôle joué par les femmes et d’autres groupes démographiques, tels que les enfants et les personnes âgées, dans la société préhistorique.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer au financement du nouveau MUPAC et à la mise en valeur du riche patrimoine archéologique de la Cantabrie, qui est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Le prêt de la BEI reflète l’engagement de la banque de l’UE à préserver notre patrimoine culturel et à le rendre accessible à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec l’Instituto de Finanzas de Cantabria et l’engagement du MUPAC en faveur de la recherche et de la transformation numérique feront du musée un centre de référence européen en matière de préhistoire. »

Jesús Bulnes Peláez, directeur général de l’ICAF : « C’est un honneur de pouvoir compter sur la participation de la BEI au financement de ce projet qui revêt une importance stratégique pour notre région, non seulement parce qu’il permettra de mettre en valeur notre vaste patrimoine d’art rupestre et archéologique, en faisant de celui-ci une référence au niveau international, mais aussi parce qu’il contribuera au développement économique de la région. »

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état d’une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record en faveur de projets liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale et un volume de financement total signé en 2022 dépassant les 9,9 milliards d’EUR.

À propos de l’ICAF

L’Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) est une entité de droit public appartenant au secteur public institutionnel de la région de Cantabrie. Son objectif est de contribuer de manière durable au développement économique et social de la Cantabrie.

L’ICAF a déjà collaboré à plusieurs reprises avec la BEI pour atteindre précisément cet objectif. Elle a ainsi obtenu des financements pour soutenir les infrastructures publiques éducatives et la restauration du patrimoine, mais aussi pour faciliter l’accès au crédit des PME de la région.