Paul Kagame, le président du Rwanda et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, assistent à la signature d’un accord à ce sujet.

Le Rwanda est le premier pays d’Afrique à s’associer à la BEI pour mobiliser des investissements dans les matières premières critiques.

Cette nouvelle coopération permettra d’identifier les opportunités d’investissement, d’accroître les investissements dans la chaîne d’approvisionnement en matières premières critiques et de renforcer le recyclage.

Le Rwanda et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour une déclaration commune ; elle concerne une alliance stratégique visant à renforcer les investissements dans les chaînes de valeur des matières premières critiques. Cet accord historique renforcera la coopération technique et financière afin d’identifier des investissements dans le secteur des matières premières critiques qui créent des emplois qualifiés, soutiennent le développement économique et garantissent une exploitation écologiquement et socialement responsable des ressources en matières premières critiques.

La signature du partenariat par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement et Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique, s’est déroulée en présence de Paul Kagame, le président rwandais et d’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

Uzziel Ndagijimana, ministre des finances et de la planification économique, a souligné l’impact positif de l’opération sur le développement du pays, déclarant : « Cette déclaration conjointe avec la Banque européenne d’investissement s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement du Rwanda en faveur du développement économique durable. Nous sommes impatients de tirer parti de ce nouveau partenariat prometteur pour créer des emplois qualifiés, soutenir notre économie et assurer l’utilisation responsable des matières premières critiques. »

Pour la vice-présidente Gelsomina Vigliotti, « ce nouveau partenariat représente une étape importante dans le cadre de la réglementation sur les matières premières critiques. Il est important de veiller à ce que l’accès à la chaîne de valeur des matières premières critiques – sans lesquelles la transition écologique et numérique n’est pas possible – respecte les normes ESG applicables. En travaillant main dans la main, l’Afrique et l’Europe peuvent mobiliser de nouveaux investissements, créer de nouveaux emplois et contribuer à une exploitation responsable des ressources essentielles. »

Il s’agit du premier accord sur les matières premières critiques conclu entre la Banque européenne d’investissement, la plus grande banque publique internationale au monde, et un partenaire africain. L’accord conclu ce jour fait suite à des conventions signées entre la Commission européenne et la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie.

Grâce au partenariat nouvellement noué, la Banque européenne d’investissement soutient activement la mise en œuvre du règlement européen sur les matières premières critiques, une étape cruciale pour assurer un approvisionnement abordable et durable en matières premières critiques. Ce règlement, annoncé par la Commission européenne en mars 2023 et adopté par le Parlement européen en septembre de la même année, ouvre la voie à une chaîne de valeur des matières premières durable et résiliente.

À la suite de l’accord conclu aujourd’hui, les équipes techniques et financières de BEI Monde renforceront leur coopération avec des partenaires du domaine des matières premières critiques, afin d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement et d’améliorer l’accès aux financements pour des projets respectueux de l’environnement qui contribuent à un développement économique durable à long terme.

Cette collaboration incarne un effort collectif pour favoriser le développement durable, renforcer les liens économiques et répondre à la demande mondiale croissante de matières premières critiques, y compris de métaux de base, de matériaux pour batteries et de terres rares.

C’est lors d’une visite de deux jours à Kigali que Gelsomina Vigliotti, la vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, a signé la déclaration commune.

À cette occasion, la vice-présidente a également confirmé le soutien de la BEI à la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique, a participé à l’inauguration de la première usine de production de vaccins à ARNm en Afrique et a rencontré des dirigeants politiques et d’organismes de financement du développement.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.